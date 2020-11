Det er dørgende stille når NRK ankommer Strömstad. Det er riktignok kveld og utenfor turistsesong, men gatene virker nærmest forlatt, og på hotellet er det ikke en gjest i sikte.

Klokken nærmer seg 21, og kjøkkenet er allerede stengt.

Det eneste som er åpent i sentrum er en pizzarestaurant. NRKs reporter og fotograf er de eneste gjestene.

– Folk er urolige

Ordfører i Strömstad, Kent Hansson, fortviler over utviklingen i byen. Foto: Alem Zebic / NRK

Strömstad-ordfører Kent Hansson liker ikke det som skjer i byen. Han er virkelig bekymret for utviklingen.

– Det er tomt i gatene og i butikkene. Det er kun våre egne innbyggere som står for handelen. Mange mister jobben, og det går hardt utover enkelte familier. Folk er urolige, sier han.

I mange år har Strömstad satset knallhardt på turisme og grensehandel. Byen har sakte, men sikkert vokst, og i dag bor det 13.400 innbyggere i kommunen.

Men byen er fortsatt liten sett i sammenheng med det store antallet butikker. Ifølge Hansson har de et butikktilbud som passer til en by med 140.000 innbyggere.

Nå er turistene borte og grensehandelen ligger brakk.

– Arbeidsledigheten er på 12 prosent akkurat nå, men vi får signaler om at den kommer til å øke til 20 prosent snart, sier Hansson.

Det er nesten helt tomt på parkeringsplassen på Nordby-senteret. De fleste kundene på senteret, er de som jobber der. Foto: Paal Wergeland / NRK

Norske karanteneregler

Bakgrunnen for at grensehandelen ligger brakk, er at Strömstad ligger i såkalt rød sone. Det betyr at smittenivået er så høyt at du må i karantene dersom du besøker området. Kravet fra norske myndigheter, etter opphold i rød sone, er 10 dager i karantene.

Det er noe de fleste vil unngå.

Akkurat nå er hele Sverige rødt – det vil si at det er mer enn 25 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere i løpet av de siste to ukene.

Sverige er ikke i nærheten av komme under 25-tallet. I uke 46 var det registrert 246 smittede per 100.000 i Västra Götalands län – fylket som Strömstad er en del av.

Totalt er mer enn 243.000 svensker registrert smittet og mer enn 6.600 svensker har dødd med korona i kroppen. Tilsvarende tall for Norge, et land med halvparten så mange innbyggere, er 35.000 smittede og drøyt 300 døde.

– Strömstad betaler prisen

Da pandemien brøt ut, stengte Norge samfunnet, men svenskene valgte en annen strategi. De satset på flokkimmunitet. I april hevdet Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell at mye tydet på at Stockholm ville oppnå flokkimmunitet mot korona allerede i mai.

Svenskene beholdt derfor samfunnet åpent, og mens dødstallene steg, kunne våre naboer i øst gå på bar, treningssenter og kino.

– Jeg har ikke tilstrekkelig kunnskap til å bedømme om Sverige har valgt riktig strategi. Men det jeg vet er at Strömstad som kommune, rammes av den strategien som er valgt. Vi betaler prisen, sier Strömstad ordfører.

På MaxiMat er det nesten ikke ferskvarer hyllene. Etter at grensehandelen kollapset, har de norske kundene uteblitt. Foto: Paal Wergeland / NRK

Grensehandelkollaps

Et lite stykke utenfor Strömstad sentrum ligger Nordby kjøpesenter. Med Olav Thon Gruppen på eiersiden, har senteret vokst til å bli størst i klassen.

I år budsjetterte senteret med en omsetning på 5 milliarder kroner. Til sammenligning omsatte Norges største kjøpesenter, Sandvika storsenter, for 3,2 milliarder i fjor.

Nordby-senteret har pyntet til jul, men når et kjøpesenter på 90.000 kvadratmeter ikke har kunder, er stemningen laber.

Sentersjef på Nordby, Ståle Løvheim, tror ikke det snur før vaksinen er på plass. Foto: Paal Wergeland / NRK

– Det er rett og slett trist. Vi hadde 8 millioner besøkende i fjor, men nå er det ikke en eneste nordmann å se. De som handler her, er de som jobber her, samt noen få som bor i nærheten, sier sentersjef Ståle Løvheim.

Siden Norge stengte 12. mars, har senteret hatt en nedgang i omsetning på over 95 prosent.

Denne situasjonen var ikke med i noen «worst case»-beregninger. Sentersjef Ståle Løvheim

– Det er en katastrofe. Vi har gjort noen «worst case»-beregninger, men denne situasjonen var aldri med. Dette forutså vi ikke. Vi har hele tiden tenkt at nå løser det seg snart, men nå er det bare en vaksine vi tror på, sier Løvheim.

Ingen ferskvarer

Butikksjef på MaxiMat, Ole Lind, har solgt ut alle ferskvarene for lengst. Butikken hans har en omsetningssvikt på 98 prosent siden mars. Foto: Paal Wergeland / NRK

MaxiMat, som er den største butikken på senteret, og som er kjent for et stort utvalg av ferskvarer, har praktisk talt ikke kunder.

Omsetningssvikten er på 98 prosent siden mars.

– I 2019 var vi tett på en milliard kroner i omsetning. Nå omsetter vi for 20 millioner kroner, sier butikksjef Ole Lind.

Han holder fortsatt åpent, men ferskvarene er borte.

– Vi har ikke kunder som kommer reisende fra Norge, og det er nok en bekreftelse på at nordmenn forholder seg til karantenereglene, sier han.

Hvorfor stenger dere ikke?

– Vi har fortsatt varer inne, og noe kunder. I tillegg har vi ansatte som er i kontrakt og som møter opp på jobb. Dessuten vet vi at det en gang kommer til å snu, så vi forbereder oss til åpning også, sier Lind.

Ingen jobber

Christian Gustavsson har vært arbeidsledig siden oktober. Arbeidsledigheten øker kraftig i Strömstad og er ventet å nå 20 prosent snart. Foto: Paal Wergeland / NRK

Nordby-senteret er nærmest som en hjørnesteinsbedrift i Strömstad. Senteret er den nest største arbeidsplassen i byen. Det er kun kommunen som er en større arbeidsgiver.

Men til tross for kollapsen, holder de fleste butikkene fortsatt åpent. Mange av dem som er på jobb, er allerede oppsagt, og når oppsigelsestiden er ute, er jobbmulighetene i Strömstad marginale.

– Det er en merkelig tilværelse. Jeg trodde jeg hadde en trygg jobb. Det var liksom ingenting som tydet på at noe slikt skulle skje, sier Christian Gustavsson.

Han jobbet som kokk i delikatesseavdelingen på MaxiMat på Nordby-senteret frem til oktober. Nå er han arbeidsledig.

Kun en av 18 kasser holder åpent på Maximat. Den dagen NRK besøkte butikken, var kun 50 kunder innom butikken. 27 ansatte var på jobb. Foto: Paal Wergeland / NRK

– Helt dødt her

NRK treffer ham i Strömstad sentrum. Han forteller at han flyttet fra Tanumshede til Strömstad for noen år siden på grunn av jobbmulighetene.

– Jeg trives godt her. Strömstad er liten by, men samtidig et sted hvor det gjerne skjer en del. Vi er vant til at det kommer mange turister og nordmenn hit.

Strömstad er som en spøkelsesby. Christian Gustavsson

– Nå er det som en spøkelsesby. Vi har nok begynt å venne oss til det, men når man tenker tilbake på hvordan det pleier å være her, alle turistene, alle som handler, så er det helt dødt.

Hva tenker du om de norske karantenereglene?

– Det virket veldig strengt til å begynne med, men det er kanskje det som kreves. Det har vært flere smitteutbrudd i Norge, men dere har klart å holde det på at langt lavere nivå enn i Sverige.

– Kanskje vi også skulle ha tatt hardere ifra begynnelsen, sier Gustavsson.