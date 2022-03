Den lille gutten som hadde sparket intenst i mitt flysete bakfra, fikk meg til å spisse ørene.

– Mamma, kan jeg snakke russisk nå? De er jo ikke her og kan angripe oss.

Ordene kom på russisk da vi fløy ut fra Romania etter nesten to uker i Ukraina. Der er det ikke naturlig å snakke russisk. Til nå hadde mor og sønn snakket engelsk.

– Jeg har forsøkt å lære Max engelsk. Det er så upopulært å snakke russisk i Kyiv nå. Vi er ukrainere, men vi pleide å snakke russisk, forteller moren Alona.

Sendt tilbake for å slåss

Etter Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014, og forsøkene på å løsrive fylkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina, har hun forsøkt å legge om til å snakke ukrainsk hjemme. Uten stort hell. Sønnen på fem er vokst opp med russisk som hovedspråk. Det er ganske mange som dem i Kyiv.

De bodde i en leilighet nær en av byens to internasjonale flyplasser, i bydelen Zjuljany.

15 minutter etter at den første raketten traff Kyiv natt til torsdag, var de på veien. De følte de måtte dra. Siden har de russiske styrkene sendt flere raketter mot flyplassen. En boligblokk i området de rømte fra, var et av de første sivile målene som ble truffet i Kyiv.

– Ingen, absolutt ingen av våre venner og bekjente i Kyiv trodde at Putin ville angripe hovedstaden, sier Alona.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK

Både hun og mannen er advokater. Han måtte bli igjen, fordi alle menn mellom 18 og 60 kan mobiliseres til å delta i krigen.

– Men han er så dårlig til å slåss, og har heldigvis noen helseproblemer som gjør at han ikke er stridsdyktig. Inntil videre tar han seg av gamle foreldre i Tsjernivtsi, sør i Ukraina, forteller hun.

Alona er åpenbart blant de økonomisk privilegerte. Hun har to leiligheter i Kyiv og venner i Strasbourg. De er på vei dit nå.

Alona er en av de heldige som tydeligvis har god økonomi og kunne fly videre fra Romania. Foto: Gro Holm / NRK

Men hun vil gjerne være realistisk. Kanskje kommer de aldri tilbake. Kanskje blir leilighetene ødelagt i krigen. Det siste hun gjør før vi må sette mobilen i «flymodus», er å sjekke at alarmen i leiligheten de bor i fortsatt fungerer.

Fra frykt til håp, og tilbake

«Det er sannsynlig at Russland vil angripe onsdag». Det var beskjeden fra amerikanske politikere, basert på amerikansk etterretning.

Det var onsdag den 16. februar det var snakk om. NRK tok ikke sjansen på at det var feil og sendte meg og fotograf Gunnar Bratthammer av gårde søndagen før. En klok beslutning – vi var blant de første norske journalistene som landet i Kyiv.

Kollega Morten Jentoft hadde allerede vært to turer til Donbas-regionen i øst, sovet med ukrainske soldater i en skyttergrav og rapportert om hvordan de forberedte seg på en ny, russisk offensiv der.

Men vi var fortsatt veldig usikre på om Russlands president ville våge seg på et større angrep på nabolandet. Og hvis det skulle skje, tenkte jeg som mange andre Russland-kjennere at det neppe ville omfatte hele Ukraina.

De første intervjuene vi gjorde i Kyiv styrket den analysen.

– Vi er broderfolk, vi har den samme ortodokse religionen. Vi vil ikke sloss mot hverandre, sa en gruppe eldre kvinner vi traff under en bønnestund foran et kors i en park.

– Putin kommer ikke til å tørre å angripe oss. Han kan bare våge! Han har samlet det ukrainske folket, og vi vil vise ham, sa en gruppe gulkledde, aldrende gymnaster vi traff i en park i sentrum av Kyiv. Med gettoblaster og patriotisk, ukrainsk musikk marsjerte de i rask takt rundt en frossen fontene.

Onsdag 16. februar kom og gikk. Torsdagen kom og gikk. Det var mye snakk om diplomati. Frankrikes president Emmanuel Macron og Putin møttes. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa til Putin i et TV-sendt, regissert møte at mulighetene for en diplomatisk løsning ikke var uttømt.

Putin og Frankrikes Macron ved det etter hvert så kjente langbordet i Moskva. Da var det håp om en fredelig løsning. Foto: SPUTNIK / Reuters

NRKs team vekslet mellom håp og pessimisme. De samme svingningene merket vi i det kolleger og analytikere skrev og sa. Hva var det Vladimir Putin egentlig ville? Presse maksimalt på for å få så mange innrømmelser som mulig? Eller var det mer?

Putin: – Ukraina er skapt av Russland

Mandag 21. februar holdt Putin en fjernsynstale. Jeg skulle snart på lufta igjen og forsøkte å notere så ordrett jeg kunne.

Jeg var i sjokk over det han sa, og over den aggressive intensiteten han sa det med.

– Det moderne Ukraina ble helt og fullt skapt av Russland, mer spesifikt av det bolsjevikiske, kommunistiske Russland, tordnet Putin.

Han ga Sovjetunionens siste leder, Mikhail Gorbatsjov, skylden for å ha «gitt» Ukraina rett til å bli uavhengig av Sovjetunionen uten betingelser.

– Det er ren galskap, sa Russlands president.

Dette sier Russlands president Vladimir Putin om invasjonen av Ukraina. Du trenger javascript for å se video. Dette sier Russlands president Vladimir Putin om invasjonen av Ukraina.

Fra 1985 og i noen år framover holdt jeg på med et hovedfag om sovjetisk nasjonalitetspolitikk. Jeg forstod godt hva han snakket om da han skjelte ut Lenins nasjonalitetspolitikk som roten til problemene med Ukraina.

Lenin var nemlig av den overbevisning at de ikke-russiske nasjonalitetene i Russland måtte få en viss grad av selvstyre for å hindre at de gjorde opprør mot bolsjevikene.

I den sovjetiske grunnloven stod det til og med at alle unionsrepublikkene hadde rett til å gå ut av Unionen av sosialistiske sovjetrepublikker. Det var nettopp det som skjedde da Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Én etter én erklærte de 15 unionsrepublikkene uavhengighet.

– Den som ikke savner Sovjetsamveldet, har ikke noe hjerte. Den som vil gjenopprette det slik det var, har ingen hjerne, sa Vladimir Putin allerede i år 2000.

Mange Putin-kritikere har referert bare den første delen av sitatet, uten å ta med den siste delen om gjenoppretting og hjerne.

Men en artikkel Putin skrev i juli i fjor og talen han holdt 21. februar i år, var begge forvarsler om at Ukraina står i en særstilling i den russiske presidentens verdensbilde.

Morgenen etter talen var stemningen nedtrykt da vi snakket med kolleger hjemme i Oslo. Men vi var ikke sikre. Kanskje var det bare nok et pressmiddel for å få garantier mot ukrainsk Nato-medlemskap og utplassering av våpen i Ukraina og Nato-land som grenser til Russland.

Champagne for fred hjalp ikke

Onsdag kveld, den 23. februar. Det er kvelden før det smeller. Klokka er snart elleve, og vi er ferdige med dagens jobbing. Vi har fly hjem dagen etter og har tatt farvel med fikseren vår, Natalia.

Hun ga oss to småflasker med «champagne» fra Øst-Ukraina, med beskjed om å skåle for fred før hjemreisen.

Fotograf Gunnar og jeg åpnet flaskene og gjentok det vi hadde hørt så mange si, «Putin kan da ikke gå til storkrig mot Ukraina». Vi sender et bilde til Natalia av vår «skål for fred».

Klokka 23.33 svarer hun:

– Skål, takk skal dere ha!

Åtte timer senere:

– Jeg er så lei meg for at det ikke hjalp. Jeg er delt mellom å gråte og å jobbe, skriver Natalia og legger ved en grine-emoji.

Stemningen forandret seg fort i løpet av dette døgnet. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Klokka 05 den morgenen hadde både hun og jeg våknet av kraftige eksplosjoner. Det ble klart for alle at Putins mål ikke bare var å legge press på USA og Nato, eller ta kontroll over Donbas-regionen i øst. Han ville ta Kyiv.

Det kunne bare bety at han ønsket å styrte den sittende presidenten og erstatte ham med en som er mer Russland-vennlig.

Hotellansatte flykter

Torsdag 24. februar står vi hele formiddagen og rapporterer fra balkongen på hotell Ukraina i Kyiv sentrum. Vi har utsikt flere mil nordover, i retning av Hviterussland. Like etter noen kraftige eksplosjoner ser vi en serie av lavtflyvende ildkuler i horisonten.

Vi hører at ildkulene blir besvart med artilleri som har en annen lyd. Det var høyst sannsynlig russiske Grad-raketter montert på lastebiler. En fortropp fra de russiske styrkene forsøkte å ødelegge det ukrainske forsvaret nord for hovedstaden.

Det var på tide å finne ut hvor det tilfluktsrommet vaktene på hotellet hadde fortalt oss om egentlig var.

Det fantes ikke. Nærmeste tilfluktsrom var metroen på Maidan-plassen like nedenfor hotellet.

Men vi oppdaget noe mer. Hotellet skulle stenge. Alle ansatte, med unntak av noen vakter, hadde flyktet. Vaktene sa vi kunne risikere at strømmen gikk og måtte dra.

Det var ikke mulig å få plass på et sikkert nok hotell i sentrum. Vest-Kyiv burde være sikkert nok, fortalte folk som burde ha greie på det.

Vi dro. Nesten tomme gater i sentrum. Lange køer på jernbanestasjonene og på veiene vestover, mot Polen.

Eksplosjoner og kamper

Men det skulle vise seg at vestkanten av Kyiv slett ikke var sikker. Nord og øst for vårt nye hotell var det voldsomme eksplosjoner. Røde blaff på kveldshimmelen i øst. Kamper om den militære flyplassen i Hostomel nord for oss. 34 russiske angrepshelikoptre ble filmet mens de angrep fra lav høyde.

Om kvelden kom meldingen om at ukrainerne hadde slått tilbake angrepet. De russiske helikoptrene var uskadeliggjort. Siden kom det nye meldinger som tydet på at bildet ikke var så enkelt.

Jeg gikk og la meg etter Kveldsnytt den dagen krigen startet. Da hadde vi holdt på siden fem om morgenen. Jeg sov med vinduet åpent og kunne ikke unngå å høre drønnene fra nye eksplosjoner. Om det var fra raketter eller artilleri, vet jeg fortsatt ikke. Men det er utrolig hvor rasket en kan venne seg til å skjelne lyder av krig. Skille mellom dem som er langt nok unna og dem som sier «flykt».

Jeg sovnet.

Like utenfor Kyiv står en kilometerlang militærkolonne helt stille. Foto: AFP

Panikkslagne hotellgjester

Morgen, dag to av Putins storkrig. Hodet var slitent, det var vanskelig å sortere all informasjonen før vi skulle inn i morgensendingene fredag.

Ledelsen hjemme tok styring og ba oss bunkre opp med mat og diesel og så slappe av noen timer.

Vi gikk til fots med fem tomme kanner og fylte opp. På den måten risikerte vi ikke å havne midt i en konvoi med ukrainske militære kjøretøy. De er mål for russiske bomber og raketter.

– Jeg blir her, sa mannen som fylte diesel i kannene. Han kunne ikke tenke seg å være flyktning i et annet land. Spøkte og lo. Sa vi var lure som kom til fots og forsvarte oss overfor irriterte bilister.

Men vi stod også i kø, foran en av de få åpne matbutikkene i bydelen. Der sto de som ikke ville eller ikke hadde råd til å dra vestover.

– Vi har ikke penger og heller ingen jobb lenger, sa to aserbajdsjanske gjestearbeidere. De fikk hjelp til å kjøpe mat av en godt voksen ukrainsk kvinne.

På hotellet vårt var det veldig forskjellige holdninger blant de ansatte.

– Vet du ikke at det er krig og at flyalarmen har gått, sa servitøren da vi kom ned til frokost på krigens andre dag.

Jeg hadde ikke hørt noe. Men det hadde vært flyalarm inne i sentrum. Frokosten ble uansett servert i kjelleren av hotellet.

I resepsjonen satt en dame som mer enn gjerne snakket russisk. Hun mente fortsatt at det ikke var noe å bekymre seg for.

En panikkslagen gjest fra Estland kom løpende inn og sa han hadde sett en russisk rakettkaster en kilometer unna. Han og kona dro på flekken.

Jeg ble skremt av den øyenvitneskildringen. For hvis det var sant, hvor var de russiske styrkene på vei? Kunne vi havne i skuddlinjen?

Telefon hjem. Godt at noen svarte med en gang. Vi ble enige om å holde oss i ro inntil videre.

Senere på dagen var esteren og kona tilbake. De hadde forsøkt å komme seg på et tog vestover, men sa det var nytteløst.

Hvor redde bør vi være?

Kvelden på dag to ble enda mer dramatisk.

Lyden av eksplosjoner kom særlig sørfra. Det pågikk voldsomme kamper om en militær flyplass nær tettstedet Vasylkiv, rundt 20 kilometer sør for hotellet vårt. Ukrainerne hevder de skjøt ned et russisk transportfly av typen Iljusjin-76 med fallskjermsoldater.

Andre fallskjermsoldater skal ha klart å komme seg ned i live. NRK hadde sending fra kl. 08 om morgenen den 26. februar. Vi hørte at det pågikk kamper. Over 200 ukrainske soldater skulle være drept, ifølge ordføreren i byen.

Vi har ingen mulighet til å få bekreftet slike opplysninger fra uavhengige kilder. Må bare ta alle mulige forbehold. Jeg er redd for å glemme forbeholdene i farta. Hodet er slitent etter mange, lange dager.

Lørdag morgen hørte vi også lyden av fly i sør. Noen sekunder etter eksplosjon fra bomber.

Vi hadde nettopp hørt det som trolig var en rakett på vei nordover. Det var ikke stripe etter fly, men etter noe som gikk i bue – på klar blå himmel. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Det smalt også i øst. Det viste seg å være nær Zjuljany internasjonale flyplass. Der Alona og sønnen Max bodde før de flyktet.

Rett over oss kom en høy lyd av noe som ikke var et fly. Den hvite stripa på klar himmel tydet snarere på en rakett som gikk i en buet bane, kanskje fra den russiske Svartehavsflåten.

Det blir bestemt at vi skal dra mens det fortsatt er mulig å komme seg ut. Papirkartet blir tatt fram. Vi tegner og diskuterer hvilken rute som er sikrest.

(Den internasjonale flyplassen Zjuljany er markert på kartet med et fly, like under der boligblokken ble angrepet dagen etter).

Det blir bestemt at vi skal dra sørover – mellom den militære flyplassen i Vasilkyv og den internasjonale flyplassen i Zjuljany. Det er rundt 8 kilometer fra oss til Zjuljany.

Vi tar på oss skuddsikre vester og hjelm for første etappe. Så skal vi stoppe og snakke med sikkerhetsfolkene som gir NRK råd om hvor vi skal dra videre.

Vi lander på Moldova.

Underveis passerer et jagerfly rett over bilen i lav høyde. Langs veien bygger ukrainerne barrikader med hvite sandsekker. Noen steder graves det skyttergraver. Vi må gjennom mange militære kontrollposter. Men med norsk pass, skuddsikre vester merket «presse» og et «lykke til» møter vi ingen problemer.

På vei ut av Ukraina med skuddsikre vester og hjelm. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Fedre tar avskjed

Med leiebilen full av proviant og vann kommer vi til grensebyen ved Moldova ved 22-tiden om kvelden.

Vi forsøker å sove litt på skift, fotograf Gunnar og jeg. Men det blir aldri noen skikkelig søvn. Det hender jeg dupper av bak rattet. Det er lenge mellom hver gang køen beveger seg, 400 meter på fem timer. Heldigvis kommer ukrainske vakter og kakker på ruta for å si fra om at nå skjer det noe.

Da det lysner, går jeg ut for å snakke med folk.

Jeg treffer familien Zubtsjenko rundt femti meter fra grensestasjonen. Far Valerij er rød i øynene. Han setter seg på huk og slår armene rundt barna Nazar og Lonja. Snur ansiktet bort fra meg. Holder dem hardt, hardt. Mor Jelena forsøker å holde tårene tilbake. For hun forstår at hun kanskje aldri får seg barnas far igjen.

Valerij tar avskjed med barna Nazar og Lonja. Han må snu og reise tilbake og kjempe for landet sitt. Foto: Gro Holm / NRK

Ingen menn mellom 18 og 60 får forlate Ukraina. De må melde seg til kamp. Familien kommer fra byen Vinnytsa, som russiske styrker har angrepet samme dag.

Et annet par er i akkurat samme situasjon. Olga drar med en liten sekk og datteren. Jevgenij skal tilbake for å slåss for Ukraina. Han er ingen soldat, sier han selv. Men det hjelper ikke nå. Alle er soldater nå.

15 timer etter at vi kom til grensen, er vi over på den andre siden.

Vi kan dra, uten å bekymre oss over gamle slektninger, leiligheter og arbeidsplasser. Det er ikke vår krig.

Med Moskva som «hjemme»

Likevel angår den meg ganske direkte. For fra høsten av skal jeg bo i Moskva i minst tre år, som NRKs korrespondent i Russland.

Hvordan skal det gå? Hvordan skal jeg orke all propagandaen som spres på russisk TV?

Kan lidelser veies? Hvordan skal jeg formidle lidelsene til sivile som støtter Russland i skuddlinjen i de opprørskontrollerte områdene i Donbas-regionen? Kan lidelser måles på politisk gullvekt, eller er alle lidelser like viktige å skildre?

Hvilke ord kan jeg bruke for å beskrive Russlands president Vladimir Putin?

Tenker jeg, der jeg sitter og ser nyheter på russisk statlig fjernsyn – i Romanias hovedstad Bucuresti.

Nyheter der krigen ikke kalles krig, men en «fredsbevarende operasjon» for «bekjempelse av terror og folkemord».