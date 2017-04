De amerikanske soldatene trener på å overleve angrep der kjemiske våpen er tatt i bruk. Foto: Eirik Veum / NRK

– Kommer de, skal vi drepe dem alle Skuddsalven bryter stillheten. En nordkoreansk skarpskytter avfyrer skudd mot soldatene. Det amerikanske geværlaget på hustaket kaster seg i dekning. Det blir kaos. Flere er truffet. Så kommer rakettene med dødelig gass.

NRK har fått komme inn i et av USAs største, militære øvelsesområder i Asia. Det går under navnet Rodriguez Range Complex og ligger noen kilometer unna byen Paju, tett opp til grensen mot Nord-Korea. Det er her USA trener på krigen som kanskje kommer, krigen mot et av verdens mest truende og uforutsigbare regimer. Nord-Korea er villige å ta i bruk alle midler mot sine fiender. Det innebærer også kjemiske og kjernefysiske våpen.

Tunge, amerikanske transporthelikoptre kommer lavt inn over tretoppene. De beveger seg sakte ned mot den markerte landingssonen. I døråpningene står maskingeværskyttere. Fiendtlige eller mistenkelige personer som rører seg der nede på skogbunnen må behandles som dødelige trusler. Det betyr bruk av rettet ild, altså skudd som skal skade eller drepe.

Transporthelikoptre kommer inn med soldatene fra 2nd Infantry Division. Foto: Eirik Veum / NRK

Transporthelikoptrene går inn for landing. De kraftige rotorene pisker opp støv, sand og småstein. Bakken skjelver. Ombord har fartøyene tropper med amerikanske infanterister og støttes av kamphelikoptre. Det avfyres raketter mot fiendtlige stillinger et stykke unna.



De første soldatene kommer seg ned på bakken. De etablerer raskt forsvarsstillinger for å beskytte resten av styrken som er på vei inn. I løpet av minutter har hundrevis av amerikanske soldater ankommet. De samler seg i et tett skogsområde. Det er vår i luften, men trærne står fortsatt nakne og det er kjølig. Det lukter støv og tørt gress.

Soldatene venter på å få rykke frem under øvelsen. Foto: Eirik Veum / NRK

Soldatene forsøker å holde seg skjult i det høye gresset. Det gis noen korte beskjeder før de lagsvis forsvinner inn blant trærne. Styrken er i alarmberedskap. De beveger seg forsiktig innover mot et høydedrag. På kartet vises en landsby hvor det kan være fiendtlig aktivitet. De bærer tungt og soldatene er slitne. I det fjerne kan de høre skyting og lyden av granatnedslag. Ellers er det stille.

Et geværlag på vei gjennom skogsområdet i øvelsesområdet Foto: Eirik Veum / NRK



– Vi vet ikke så mye om hva som venter der inne, men det er sannsynlig at kjemiske våpen vil bli brukt mot oss. Vi regner med å havne i kamper inne i byen, forteller en av korporalene.

Han er skitten og bærer tydelig preg av å ha vært ute i feltområdet i flere dager. Som de andre soldatene har det vært lite søvn og mat. Han tygger på en pastill og lukter en blanding av mentol, svette og våpenolje.

Forbereder seg på kjemisk krigføring

NRK er med soldater fra 2nd Infantry Division under øvelsen. Denne amerikanske avdelingen er fast stasjonert i Sør-Korea og består av vervede soldater. Soldatene forberedes på å bli angrepet med både kjemiske og kjernefysiske våpen. Styrken skal være klar til kamp umiddelbart etter et innledende angrep fra Nord-Korea. Da skal de slå raskt tilbake og rykke inn i områder kontrollert av nordkoreanske styrker.

– Det er viktig at vi forbereder oss og trener på slike trusler. Dette er virkeligheten vi lever i, forteller Carter Bell, en av troppsførerne.

Han sikter til at ukonvensjonelle våpen brukt mot både sivile og militære mål har et enormt skadepotensial. I en krig der Nord-Korea blir involvert har landets regime allerede varslet at slike våpen vil bli tatt i bruk.

Gass, gass, gass

Soldatene beveger seg forsiktig gjennom skogen. De snakker lavt sammen, fienden kan ha lytteposter her. Stemningen er spent. Hvordan vil motstanderen forsøke å stanse dem?

Etter en langsom, men krevende fremrykking kommer de amerikanske styrkene frem til den lille landsbyen. Den er bygget opp så realistisk som mulig og fungerer som et treningssenter for bykrig. Her er ulike mindre bygninger der det bor sivilister, et sykehus ligger i utkanten, langs hovedveien er det en bensinstasjon, det finnes flere høyhus, forretninger og en liten elv som deler byen i to.

Det er her det er ventet at de skal treffe på fiendtlige styrker. Amerikanerne har fått støtte av en sørkoreansk panseravdeling, men hus og bygninger er det infanteristene som skal gjennomsøke.

En amerikansk patrulje under øvelsen. Foto: Eirik Veum / NRK

Det er helt stille da soldatene går inn i landsbyene og søker seg gjennom de første bygningene. De finner noen gjenstander som undersøkes, men det oppdages ikke noe mistenkelig. Noen fugler kvitrer i trærne og i det fjerne høres et helikopter og maskingeværild. Alt virker rolig, men soldatene regner med at øvelsen her skal nå sitt klimaks. Operasjoner i byområder er krevende. De følger med på alle hustak, døråpninger og vinduer. De fleste kjenner at pulsen stiger. Det at de er så tett inn mot Nord-Korea gjør også noe med stemningen. Det som i dag er øvelse kan bli virkelighet.



– Det er veldig realistisk for oss å trene så nær grensen mot Nord-Korea. Det å være i et område der det faktisk er en risiko for at det bryter ut krig gjør at vi skjerper oss. Vi er utstyrt for å raskt kunne omstille oss til å gå inn i en reel krigssituasjon på kort varsel, forteller lagfører Jeremy Moore.

Plutselig smeller det. Fra flere av vinduene skimtes personer med våpen. Det kan også ses munningsild fra en høyde på motsatt side av landsbyen. De amerikanske soldatene blir beskutt.

Soldatene blir beskutt inne i landsbyen og besvarer ilden. Foto: Eirik Veum / NRK

Mens de forsøker å få oversikt velter plutselig grønn røyk ut fra en beholder i hovedgaten 50 meter inn i landsbyen. – Gass, gass, gass, ropes det.





– Det er utfordrende og skremmende og trene på dette, men det er helt nødvendig at vi gjør det, forteller kaptein Andrew Huntsman.

Realisme viktig

Sersjant og lagfører Jeremy Moore står i dekning på et hustak i landsbyen. Han har på seg hjelm, vernebriller og annet stridsutstyr. Moore ser hvordan soldatene hans sliter med å få kontroll over situasjonen. De blir beskutt og må besvare ilden. To amerikanere er blitt drept umiddelbart, en annen er hardt såret og skriker i smerte. Samtidig kommer meldingen om giftig gass.

Infanteristene prøver å få på seg gassmaskene, men for enkelte sitter ikke drillen slik den skal. De holder pusten mens de prøver å få beskyttelsen på seg. Det går for sakte.

– Kom igjen, få opp farten, ellers dør du, roper Moore til en ung soldat som fikler med gummistrikkene. Soldaten er stresset og får snart beskjed om at han er død. En alarm går av inne i guttens utstyrsvest. Det betyr at han er død og skal bli liggende stille. Øvelsene skal være så realistiske som mulig.

Selv på en øvelse gjør det inntrykk når medsoldater dør i strid". Foto: Eirik Veum / NRK

Noen av soldatene forsøker å besvare ilden mens andre roper beskjeder til hverandre. Fra radiosambandet høres en jevn strøm av oppkallsignaler og samtaler mellom soldatene på taket og andre enheter som er i nærheten. Det er kaotisk. En tåke av frost- og kruttrøyk legger seg som et tåketeppe over hustaket.



– I dag har laget mitt problemer og mange ville mistet livet, men likevel er vi rolige. Dette kunne ikke skjedd i virkeligheten. Vi vet at ingen styrker i verden kan måle seg med vårt utstyr og vår erfaring. Hvis noen prøver seg får det konsekvenser. Vi er bedre krigere enn fienden. Kommer de, skal vi drepe dem alle, forteller sersjant Jeremy Moore.

– Det er dette vi skal drive med

Kampen fortsetter gjennom ettermiddagen og deler av natten. Først etter soloppgang har amerikanerne fått kontroll over landsbyen, men snart går alarmen på nytt. I en av bygningene er det funnet tønner med gift, gassbeholdere og noe som ikke soldatene helt forstår hva er. Spesialsoldater ankommer. De er eksperter på å uskadeliggjøre kjemiske og kjernefysiske våpen.

Soldater med utstyr for å overleve angrep fra kjemiske våpen. Foto: Eirik Veum / NRK

– Det er dette vi skal drive med. Vi går nå tilbake til det som var viktig for oss tidligere, før vi ble opptatt med andre ting i Irak og Afghanistan. At vi trener så tett inn mot Nord-Korea er ikke viktig. Vi kan gjøre dette hvor som helst, men vi må være forberedt på å løse oppdrag over hele verden der USA er involvert, forteller bataljonssjef Matthew Garner.

Forstår alvoret

Øvelsen er over. De som har blitt drept under kampene er våknet til live igjen. Soldatene er slitne og gleder seg til å dra tilbake til sine baser, til pizza og brus, en varm dusj, toalettbesøk og telefoner hjem til kjærester og foreldre.

– Øvelsen har vært god, realistisk og jeg er utslitt. Så får vi håpe at det bare blir med øvelser, at det aldri mer blir krig her, sier en av soldatene.

Foreløpig er det slik, men situasjonen på Koreahalvøya er spent. Det vet soldatene.

Blir det krig, må de være klare.

