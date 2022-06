Hun har fått et tilbud i en SMS. Sier hun ja, får familien hennes et gratis sted å bo. Følger hun hjertet og sier nei, kan hele familien ende opp på gaten i Istanbul. Der de lever som papirløse flyktninger.

Sahar er midt i tjueårene, og for bare noen måneder siden var livet godt og bekymringene små. Livet i den afghanske hovedstaden Kabul var problemfritt, sammenlignet med situasjonen nå.

LENGTER TILBAKE: Mest av alt vil Sahar reise tilbake til livet slik det var i Afghanistan. Bildet er fra da hun bodde i Kabul. Foto: Privat

Den siste tiden har myndigheter og organisasjoner i flere land ropt varsko om at privatpersoner kan forgripe seg på flyktninger som søker transport eller husly i forbindelse med krigen i Ukraina.

Men problemet har vært der lenge. For kriminelle nettverk har alltid utnyttet situasjonen til mennesker i nød for å finne nye ofre til tvangsarbeid, tigging og prostitusjon.

De fleste som kjøpes og selges i menneskehandlernes marked, er kvinner og jenter. Og krig og krise er nesten alltid årsaken, viser en FN-rapport fra 2020.

Istanbul kan skinne på overflaten. Men millionbyen har alltid hatt en underverden av flyktninger, som har kommet i bølge etter bølge gjennom århundrene.

Dette er historien til en ung, ugift afghansk flyktning. Dette er hennes opplevelser og hennes versjon av sitt eget liv, slik hun har fortalt den til NRK.

Det gode livet i Kabul

Utenfor det store huset i Kabul stod det parkert to biler. Innenfor døren holdt hushjelpen orden på familien.

– Vi hadde det veldig bra. Vi hadde god råd og vi var en del av middelklassen, forteller Sahar, der hun sitter på en kafe i Istanbul. Mange hundre mil unna og det som føles som et helt annet liv.

For huset og bilene var ikke alt de eide.

Utenfor byen hadde de store landområder. Der de dyrket druer, kirsebær, epler og mandler. Noen ganger høstet de også inn tomater, rødbeter, agurker og vannmeloner. Sahar og familien elsket å samle venner og familie til store middager. De elsket også overdådige bryllup. Der de sminket seg og viste frem sine fineste kjoler. Noen ganger feiret kvinner og menn hver for seg, andre ganger var de sammen. Som i det siste bryllupet hun var i før hun møtte rømme landet. I det store hjemmet var de invitert sammen med 50–60 andre gjester. En mann spilte på trommer, en annen på strengeinstrumentet rubab. Mennene danset i en stor ring, og et par av kvinnene ble med, men de fleste satt og så på. Noen av kvinnene hadde dekket til håret, andre ikke. Vertskapet serverte afghansk ris og lammekjøtt. Det var dette livet hun kjente. Et godt liv. Og i hennes verden var kvinnene sterke. Men livet skulle endre seg dramatisk.

Da alt endret seg

Det var i august i fjor det skjedde.

En gruppe Taliban-soldater stod på trappen utenfor huset. De var kommet for å ta familiens eiendommer, forteller Sahar.

Den islamske fundamentalistiske bevegelsen hadde med sine strenge tolkninger av sharia og svært konservative kvinnesyn, tatt kontroll over Afghanistan og nå også deres hjemby Kabul.

– Far skalv av redsel, mens jeg var veldig redd og gråt. Da Taliban begynte å drepe folk, forsøkte alle bare å redde seg selv. Sahar skjelver i stemmen. Hendene holder fast om teglasset der vi sitter på en travel kafe i Istanbul.

Talibanerne hadde lite til overs for folk som var liberale og utdannede. Folk som hennes familie.

Og det hadde de allerede merket.

Storebroren var en klippe i livet hennes. Han hadde lært seg engelsk ved å lese noveller, gaming og spill. Og hadde rådet søsteren til å gjøre det samme.

Nå er det to år siden han forsvant i Afghanistan.

Han hadde nemlig sagt klart og tydelig «Nei» da islamist-bevegelsen forsøkte å verve ham som soldat. Han mente at fundamentalistene i Taliban ikke var tro mot islam.

Det fikk konsekvenser.

Familien vet fortsatt ikke om han er i live, og savnet etter ham er enormt. Han hadde vært 30 år nå.

Flukten

I mangel av en storebror og med gamle og syke foreldre, er det Sahar som må ta alle avgjørelsene på vegne av familien. Avgjørelsen ble flukt.

I full fart pakket de og allierte seg med naboer og venner som også skulle dra. Sahar forteller at de hadde hørt på TV at Tyrkia tok imot alle flyktninger og gav alle et sted å bo.

Lite visste de at virkeligheten var helt annerledes.

Privat Mye av veien måtte de gå til fots, og stien over fjellene i Iran var svært farlig. Totalt 15 dager brukte de på reisen. Da de kom frem til den tyrkiske grensen, fikk de seg nok en overraskelse.

– Smuglerne gikk gjennom alt innholdet i bagene våre og tok det de fant av verdi. De stjal mobilene våre og mors gull.

Smuglerne, som nå hadde ledet dem frem mot grensegjerdet på iransk side, var klar for sin siste jobb.

Sahar forteller:

De kuttet opp gjerdet, laget et hull. Og slapp dem inn til Tyrkia. – Jeg og mor gråt. Vi var spente, men mest redde. Sahar – Smuglerne gikk gjennom alt innholdet i bagene og tok det de fant. Passene måtte vi ødelegge fordi de ville ikke at noe skulle peke tilbake på dem. Sahar Noen dager senere kom de tre frem til Istanbul. Med seg hadde de bare en bag hver, men uten noe som kunne omsettes i penger. Men problemene hadde bare så vidt begynt. – Kan du lære meg engelsk? Jeg skal betale for undervisningen. Det var sjefen som snakket med Sahar som stod ved strykebrettet og foldet klær. Hun hadde klart å få seg en jobb på en fabrikk som lagde barneklær i Istanbul, men uten ID-papirer måtte hun jobbe svart for å få penger til mat og husleie. Noen dager før hadde en annen mann på fabrikken tatt tak i hånden hennes og holdt fast. Nå, noe dager etter, stod hun inne på kontoret til sjefen og han gjorde det samme. Han grep hånden hennes og dro henne til seg. Sahar ble skamfull og sluttet på dagen. Dermed var det også slutt på inntektene.

Sahar blir stresset når hun snakker om dette. Hun er på gråten og slår blikket skamfullt ned. Hun synes det er svært ubehagelig å rippe opp i det som skjedde og ønsker ikke å beskrive flere detaljer. Hun turte heller ikke melde fra om episoden.

At kvinner på flukt er utsatte og blir misbrukt, det hadde hun allerede sett på veien til Tyrkia.

– Da vi var underveis ble kvinner som dro alene tatt med inn i egne hus av smuglere og andre menn. Jeg sverger til Gud, jeg er ikke trygg noe sted. Ikke noe sted er kvinner på flukt trygge.

Men fortsatt har hun ikke opplevd det verste.

Husvertens uanstendige tilbud

Sahar var nå uten arbeid og inntekt.

Da familien på tre først kom til Istanbul flyttet de inn i en leilighet sammen med en pakistansk familie som allerede jobbet i Tyrkia.

Først betalte de 1000 tyrkiske lira (omtrent 700 kr) i måneden. Men så flyttet den pakistanske familien ut. Da satt eieren opp leien til 2500 lira (omtrent 1700 kr). Uten inntekt var det nå vanskelig å betale den nye leien, men huseieren har et forslag.

– Huseieren sier at hvis jeg gifter meg med ham, så skal vi få bo gratis. Da skal vi få et større hus og vi skal slippe å bekymre oss for noe som helst.

Så mot at hun blir hans kone nummer to skal de få bo gratis. Huseieren «fridde» med en tekstmelding på tyrkisk oversatt til engelsk med google translate. For han snakker ikke engelsk.

– Han er godt oppe i 50-årene, over dobbelt så gammel som meg og gift fra før. Han har en datter på min alder og vil at jeg skal være hans andre kone, sier Sahar opprørt.

Huseieren er ifølge seg selv rik og eier mange boliger i Istanbul.

Sahars mor var ikke helt imot ideen om at datteren kunne bli kone nummer to for å sikre familien tak over hodet, men ifølge Sahar «ikke med denne huseieren». Moren foreslo dette en dag hun var redd for hva som kunne skje med dem.

Men ville du være noens kone nummer to?

– Nei! Men så mange ser at jeg er sårbar. Jeg er en ung ugift kvinne som er alene med gamle og syke foreldre, uten penger.

Hva gjør du om foreldrene dine ser det som eneste utvei at du gifter deg for å forsørge dem?

– Far sier ikke slike ting, men mor er redd for hva som skal skje med oss. Foreldrene mine bli svakere dag for dag. Nå veier han bare 54 kg. Det tærer også på meg.

Dette ser huseieren.

Han gir seg ikke og denne uken sendte han nye tekstmeldinger:

Huseier: Hva gjør du? Huseier: Du er den vakreste og mest dyrebare kvinnen i verden. Huseier: Jeg håper jeg ikke forstyrrer deg, Inshallah. Huseier: Nå kommer jeg for å leie ut for 3000 lira. Huseier: Hva synes du om utleieprisen min? H Huseier: Har du et pengeproblem? Jeg har et stort hus med hage. Du er i alder for å gifte deg med meg. Jeg vil gi deg et hus. Og en bil og en hest.

Huseieren mener han har gitt familien et godt tilbud. Men hun vil heller begå selvmord enn å bli hans kone nummer to.

Om prisen for å ta vare på foreldrene dine vil være å gifte deg med en gift mann, ville du betale den prisen?

– Det er svært vanskelig. Det vil bety at livet mitt er over. Ferdig. Da vil jeg ikke ha noen grunn til å leve lenger. Så NEI. Det er bedre å dø enn å bli noens kone nummer to. For da er det ingen respekt og heller intet liv.

Sahar fortsetter å kjempe på sitt vis og forsøker å få hjelp der hun kan. Nå håper hun å snart kunne reise til Ankara og omsider få ID-papirer sendt fra Afghanistan. Da kan hun skaffe seg en ordentlig jobb og betale regningene.

– Mest av alt ønsker jeg å fortsette studiene mine. Jeg ønsker meg et trygt liv og at foreldrene mine skal få medisinene de trenger.

Og Sahar vil selv finne ut hvem hun skal gifte seg med.

Beskyttere blir overgripere

Historien til Sahar er ikke unik.

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty står bak en rapport om hvordan kvinner på flukt blir utnyttet.

– De som forsøker å utnytte kvinnene og jentene, og som begår overgrep, er alt fra menneskesmuglerne som de er prisgitt å skulle kunne stole på, til andre flyktninger som de reiser sammen med. Kvinnene opplever også press og forsøk på utnyttelse fra sikkerhetspersonell ved grenseoverganger, sier Beate Ekeløve-Slydal, Politisk rådgiver i Amnesty til NRK.

Etter den store flyktningstrømmen i 2015 intervjuet Amnesty over 40 kvinner og jenter som hadde flyktet fra Syria og Irak til Europa via Tyrkia, Hellas og gjennom Balkan. Felles for alle var at de følte seg truet og utrygge på reisen. Nesten i alle landene ble de utsatt for trakassering, vold og seksuelle overgrep. Menn forsøkte også å utnytte dem økonomisk.

Både for Sahar og andre er det vanskelig og skamfullt å snakke om dette.

– Det å ha blitt utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep er svært tabubelagt, og traumatiske opplevelser som kvinnene og jentene derfor ofte ikke forteller om, sier Ekeløve-Slydal.

NRK har valgt å ikke konfrontere huseieren med påstandene som er fremsatt i denne artikkelen fordi det kan sette Sahar og foreldrene hennes i en svært vanskelig situasjon. Dette er derfor Sahars versjon av det som har skjedd og hennes opplevelser.