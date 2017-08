Maia Rosenberg har ikke glemt helten fra 2016-valgkampen, men tror det finnes flere Bernier der ute. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Demokratene må bli sosialdemokrater for å stanse Trump (ATLANTA, NRK) Det demokratiske partiet er på sitt svakeste siden 1920-tallet. På tide å gå kraftig mot venstre, mener tusener av grasrotaktivister samlet i Georgia.

– Jeg føler at dette er et veldig historisk øyeblikk. Nå som vi har Twitter, Instagram og Facebook, er det vår oppgave å dokumentere det som skjer akkurat nå i dette landet, i denne tida.

21 år gamle Maia Roseberg fra Colorado sluttet å studere for å være frivillig for Bernie Sanders.

Hun brenner fortsatt. Hun gir seg ikke før det demokratiske partiet står mye lenger til venstre.

-Jeg har lest om John Adams, om hvordan han skjønte at han levde i en historisk viktig tid før den amerikanske revolusjonen og måtte skrive ned alt som skjedde. Det føles litt sånn nå.

Maia sitter med laptopen i en sofa på et konferansehotell i Atlanta. Hun har kommet hit til Netroots Nation for å møte likesinnede. Og for å fortsette kampen for et helt annet USA:

–Vi trenger kandidater som folk bryr seg om. Bernie Sanders var en slik. Han snakket om ting som angikk oss: Gratis utdanning, offentlige helsetjenester. Han lærte oss om løsninger vil aldri hadde hørt om.

Folkets toppmøte ble holdt i juni i Chicago. Maia og kollegene hennes planlegger flere slike samlinger for å engasjere folk på venstresida i partiet. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Maia vet at mange unge ikke gadd å stemme i fjor og slik sørget for at Trump vant. Men hun forstår dem.

–Kandidatene på midten er det ingen som bryr seg om. Unge vil ikke stemme på dem. Da lar de heller være.

Utradert parti

Ikke siden 1920-tallet har Demokratene vært så svekket. Republikanerne kontrollerer begge kamrene i kongressen og i 28 delstatsforsamlinger.

De har også 35 av 50 guvernører.

Disse capsene selger godt på konferansen i Atlanta. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Neste år er det kongressvalg, og Demokratene drømmer om å vinne tilbake flertallet i Representantenes hus slik de gjorde i 2006. Men hvordan?

Netroots Nation er den største årlige samlingen for progressive krefter i USA, og i Atlanta, hvor konferanse samlet 3500 mennesker i helga, er svaret på det spørsmålet klart:

Bare en nokså krapp venstresving kan redde partiet.

En gruppe aktivister forbereder videoer til bruk i Some-kampanjer. Effektiv mediebruk og teknisk innsikt er nøkkelen for en grasrotaktivist, er mantraet på Netroots-konferansen. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Drakk forgiftet gruvevann

West Virginia er en av delstatene der Trump knuste Clinton.

Han vant med 68 prosent av stemmene.

Og for et par uker siden byttet delstatens guvernør side og ble republikaner.

– Jeg drakk forgiftet vann fra gruvene som barn. Jeg trodde jeg hadde rødt hår helt til stefaren min mistet jobben i gruva og vi måtte flytte til den annen delstat. Det var bare vannet som hadde misfarget håret mitt, forteller Paula Jean Swerengin

Hun har vært politisk aktivist i årevis; kjempet for rent vann og bedre arbeidsplasser i kullstaten.

Men nå vil hun bli ordentlig politiker.

Paula Jean Swerengin føler hun har kjent West-Virginia livet på kroppen, og at det gjør henne kvalifisert til å representere folk i den fattige delstaten. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Swerengin vil slå den demokratiske senatoren Joe Manchin fra sitt eget parti.

Hun mener han i lomma på den samme storkapitalen som de republikanske kandidatene.

– Folk i min delstat ble løyet til i november. Mange jeg snakker føler at de ble lurt.

Gratis helsetjenester for alle er den aller viktigste saken for Swerengin. Hun vil ha et helsesystem i USA likt det vi har i Norge.

– De som bor i West-Virginia er blant de sykeste i landet. Selvsagt må vi ha et helsesystem der staten betaler for alle.

Swerengin er en del av en kampanje som forsøker å få fram radikale kongresskandidater.

Hjelper Rødt i valgkampen

Netroots-konferansen kombinerer to ting:

Grasrota og internett.

Det grasrotaktivister virkelig lærer her er å bruke teknologi i sin politiske aktivisme.

I en stor messehall viser selskaper som jobber med apper og programvare hva de driver med.

Mange i Silicon Valley satser på "politisk teknologi" nå.

Daniel Souvaine jobber med noe så enkelt som tekstmeldinger.

Med programvaren han har utviklet kan du sende mengder av SMS på en gang og deretter følge opp mer personlig SMS-samtaler.

Relay heter selskapet Daniel Souvaine har startet. Han mener tekstmeldinger er uvurderlig i valgkamp. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Hvis du for eksempel vil invitere tusen mennesker til et arrangement, kan du laste opp numrene deres i vårt system og sende dem en tekstmelding. Deretter kan du følge opp med samtaler på SMS når folk svarer. Den personlige kontakten er utrolig viktig.

Daniel forteller at han er blitt kontaktet av Rødt i Norge. Nå vil hjelpe dem i den norske valgkampen.

– Vi har akkurat testet systemet vårt i Norge. En god venn jeg jobbet med i Berniekampanjen hadde kontakt med dette røde, norske partiet. Markedet vårt er i USA, men vi vil gjerne hjelpe politiske partier vi tror på i andre land, sier Daniel.

– Folk er lei av å kjempe

Men demokratene hadde all verdens teknologi også i fjor høst. De slo Trump ned i støvlene i teknologi og pengebruk. De hadde befolkningsutviklingen på sin side.

Men likevel fikk de ikke folk til å møte opp i valglokalene.

Sørstaten Georgia er et godt eksempel. Sist jeg var her var det fordi Hillary Clinton ledet på meningsmålingene, og delstaten lot til å være en av dem som ville bli demokratisk.

Men Trump endte med å vinne overlegent.

– Noen stemte mot sine egne interesser. Det største problemet er alle som ikke stemte. Folk er frustrerte. De gidder ikke å engasjere seg, sier Nancy Flake Johnson.

Nancy Flake Johnson kjemper for høyere minstelønn og andre tiltak som kan få folk i hennes hjemstat, Georgia, til å overleve økonomisk. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

I Atlanta er prisene lave og det er gode vilkår for private selskaper. Men mange vanlige folk tjener veldig dårlig

– Noen stemte mot sine egne interesser. Det største problemet er alle som ikke stemte. Folk er frustrerte. De gidder ikke å engasjere seg, sier lederen i organisasjonen, The Urban League her i Atlanta.

Byen er hovedkvarteret til Coca-Cola og CNN, et eldorado for næringslivet med lave priser og driftskostnader.

– Georgia er delstaten i USA med de beste rammebetingelsene for næringslivet. Men vi har den tredje høyeste fattigdomsprosenten.

Minstelønna her er på USAs laveste lovlige nivå, rundt 58 kroner.

– Det er neste umulig å leve av det. Folk sliter så hardt med å få endene til å møtes at noen kanskje stemte på Trump av desperasjon. Men nå har han ingenting å tilby dem.

– Bernie ville ha blitt president

I 1964 tapte republikaneren Barry Goldwater presidentvalget i 49 delstater mot Lyndon Johnson.

Det var en krise for ham, men mange mener det reddet Republikanerne.

Partiet begynte en prosess for å omdefinere seg. Det etablerte institusjoner, fant en ny type kandidater, beveget seg mot høyre.

Dette kan være Goldwater-øyeblikket til Demokratene, mener Bernie Sanders tidligere kampanjesjef Jeff Weaver.

Jeffrey Weaver førte Bernie Sanders lenger enn noen hadde drømt om i 2016. Samme vei mener han det Demokratiske partiet må våge å gå. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Han jobber fortsatt for den frittalende senatoren fra Vermont som i tiår har våget å kalle seg sosialist.

Nå forsøker han å få resten av partiet til å forstå at det bare har en mulig vei å gå.

– På 1990-tallet dreide Demokratene mot høyre. Det fungerte aldri. Vi må bli mer sosialdemokratiske slik at vi gjenoppretter kontakten med arbeiderklassen i alle etniske grupper i dette landet.

Jeff Weaver ser seg ikke tilbake, men svarer kontant når jeg spør:

Ville Bernie Sanders ha vunnet presidentvalget dersom han hadde blitt Demokratenes kandidat i fjor?

– Det er det absolutt ingen tvil om at han ville.