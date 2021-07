Xi med advarsel under 100-årsmarkering: – Kina vil ikke la seg mobbe

– Kina vil ikke la seg mobbe. Enhver som forsøker å gjøre det, vil få hodet ødelagt foran en jernmur av 1,4 milliarder kinesere, sa Xi ifølge AP.

Presidenten talte til 70.000 fremmøtte under en nøye regissert seremoni på Den himmelske fredsplass, for å markere at det er 100 år siden grunnleggelsen av Kinas kommunistparti.

I talen, som varte i over time, svarte Xi på kritikken utenfra.

– Kineserne vil ikke akseptere skinnhellige prekener fra dem som føler de har rett til å belære oss, sa han.

– Vi har aldri mobbet, undertrykt eller underlagt oss et folk i et annet land. Og det vil vi heller aldri gjøre, sa Xi.

USA har trappet opp retorikken mot Kina etter at Joe Biden ble president, og nylig erklærte Nato Kina som en «systemisk utfordrer».

Samtidig har Kina fått internasjonal kritikk for menneskerettighetsbrudd i Xinjiang, og for sin framferd i Hongkong og Sør-Kina-havet.

I talen lovte Xi å bygge opp Kinas militære og forpliktet seg til «gjenforening» med Taiwan.

– Ingen bør undervurdere Kinas vilje og evne til å forsvare sin suverenitet og territorielle integritet, sa Xi.

Studenter veiver med kinesiske flagg under markeringen på Den himmelske freds plass. Foto: Kjersti Strømmen/NRK Kinesiske soldater står i givakt. Foto: Kjersti Strømmen/NRK / Tre unge kvinner poserer på Den himmelske freds plass. Foto: Kjersti Strømmen/NRK / Helikoptre flyr i formasjon for å markere 100 år med Kinas Kommunistparti. Foto: Wang Zhao / AFP Ballonger ble sluppet ned over de fremmøte da seremonien gikk mot slutten. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Propagandakampanje

Plassen hvor seremonien fant sted, var pyntet med hundre kinesiske flagg, og Xi talte fra et stort podium med bilde av Mao Zedong. Han hadde også på seg en grå skjorte, av samme type som Mao brukte i sin tid.

Under seremonien fikk publikum se et spektakulært skue hvor 100 helikoptre dannet formasjoner i luften.

Men det ble ikke holdt en stor militær parade, som under 70-årsfeiringen for Folkerepublikken Kina, i stedet kunne det høres 100 kanondrønn.

Blant folkemengden ble det sendt ut ballonger og duer. Flere unge personer opptrådte, håndplukket for anledningen.

Ungdommen i front

NRK var til stede under seremonien og snakket med flere av de fremmøtte.

En av dem, Shi Linqin, er student ved Pekinguniversitetet i Beijing. Hun er en av de unge medlemmene i kommunistpartiet.

– Hvorfor er du medlem av det kommunistiske partiet?

– I løpet av min skolegang og oppvekst har jeg lært betydningen av det kommunistpartiet representerer.

– Det har gitt fordeler for folk flest i Kina, og jeg blir påvirket av det de siste generasjonene med kommunistmedlemmer har fått utrettet, sier hun.

Shi Linqin sier hun ønsker å bli et aktet partimedlem. Foto: Kjersti Strømmen/NRK Foto: Kjersti Strømmen/NRK

Ungdommen var i første rekke da Kommunistpartiet feiret sin fødselsdag, og mottoet for hundreåringen var fornyelse.

Disse studentene er blant de beste og mest lojale støttespillerne.

Det heter at bare partiet kan sikre «den kinesiske», nemlig økt levestandard og landets rettmessige plass i verden.

Kan ikke snakke fritt

Med denne storstilte feiringen ønsker Kinas kommunistparti å vise seg frem som en suksess.

Kritikk mot partiet blir ikke tolerert. Det er derfor vanskelig å snakke fritt i Kina.

Men blant de fremmøtte var det også ihuga fans av et regime som har gjort Kina til verdens nest største økonomi, vunnet kampen mot ekstrem fattigdom og covid-19.

Kommunistpartiet i Kina har nå flere enn 95 millioner medlemmer fra alle deler av det kinesiske samfunnet, ifølge The New York Times.

Men det er en liten andel med tanke på Kinas befolkning på 1.4 milliarder mennesker.

Partiet står også overfor flere store utfordringer, som å sikre fortsatt økonomisk vekst, høy alder i befolkningen og lavere fødselstall.

To eldre veteraner holder hender under 100-årsmarkeringen i Beijing. Foto: Kjersti Strømmen/NRK / Foto: Kjersti Strømmen/NRK /

Veteraner

To eldre menn svarer på spørsmål fra NRK. De har lang fartstid som medlemmer i partiet.

– Hvorfor har dere kommet hit?

– For å feire fødselsdagen til partiet. 100-årsjubileet, svarer de.

– Hvilket forhold har dere til kommunistpartiet.

– Vi er selv medlemmer at det kommunistiske partiet, og er stolte av det.

– Hvordan føles det i dag?

– Flott. Det er fantastisk.

– Hva er håpet deres i dag?

– At Kina bare blir sterkere og sterkere. Og at landet vårt blir mer velstående og blomstrende, sier de.

