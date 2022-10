Xi Jinping er gjenvalgt som partileder i Kina

Gjenvalget av Xi Jinping som partileder betyr at han nærmest er garantert å bli gjenvalgt som landets president i folkekongressen i mars neste år.

Søndag offentliggjorde han landets nye toppledelse.

Xi ledet selvsikkert seks menn inn foran pressen i Folkets store sal i hovedstaden Beijing.

Alle seks er presidentens egne støttespillere. På sosiale medier kaller noen den nye ledergruppen for Xis familiebyrå.

Det er ingen som har mer makt i Kina enn kommunistpartiets øverste ledergruppe. Ikke siden Mao sin tid har en leder hatt så mye makt som det Xi har nå.

Kinas president Xi Jinping under partikongressens avslutningsseremoni lørdag. Foto: Andy Wong / AP

En av topplederne som ble present er Li Qiang (63). Han er i dag partisekretær i Shanghai, og overtar mest sannsynlig jobben som statsminister. Tidligere har han jobbet tett med Xi.

Under partikongressens avslutningsseremoni lørdag ble det klart at Xi har foretatt en dramatisk utrenskning av motstandere i partiet.

Blant annet fikk ikke statsminister Li Keqiang fortsette i toppledelsen. Til nå har han vært den nest mektigste politikeren i Kina.

Li skulle uansett ikke fortsette som statsminister. Han kunne fått en annen rolle, men ble sammen med sine allierte skvist helt ut.

Ingen kvinner

NRK fulgte kunngjøringen av kommunistpartiets toppledelse fra en restaurant i Beijing. Der ble seansen vist på storskjerm mens folk spiste lunsj.

Noen reagerte med skuffelse, andre var likegyldig. Noen av presidentens tilhengere protesterte på at NRK filmet. Etter et par minutter ble storskjermen skrudd av.

Kunngjøringen av partiledelsen vises på denne restauranten i Beijing i Kina. Foto: Philip Lote / NRK

Det er ingen kvinner blant de over 20 medlemmene i Kinas politbyrå for første gang på 25 år.

Sun Chunlan var medlem i forrige periode. Hun har nå pensjonert seg, og ingen andre kvinner er utnevnt. I forrige periode var det 25 medlemmer i politbyrået. Nå er antallet redusert med én.

Utfordrer verden

Under Xi har Kina offisielt avskaffet fattigdom i landet. Militæret og særlig marinen er rustet kraftig opp. Landet har helt bokstavelig gjort teknologiske kvantesprang.

Bich Tran, en unge vietnamesisk forsker knyttet til Institute for Strategic Studies i Singapore, sier at Xi samler makt i sin egen person i en tid hvor både Kina er blitt en økonomisk supermakt.

– Xi Jinping blir ofte sammenlignet med Mao Zedong. Det er en stor forskjell. Kina under Maos styre var et fattig utviklingsland og helt annerledes enn Kina under Xis styre. Dette gjør at Xis utenrikspolitikk får langt større konsekvenser for verden enn Maos politikk.

Etter Maos død i 1976 har det vært en grunnregel om at en president og en statsminister sitter i kun to perioder, hver på fem år. Den regelen setter Xi Jinping nå til side.

Forlot kongressen

Lørdag ble Kinas tidligere president Hu Jintao uventet geleidet ut under avslutningsseremonien på partikongressen. Det var tydelig tegn på misnøye i salen.

Hu skal ha virket lite villig til å forlate møtet, men etter en kort prat med president Xi og statsministrer Li, ble han ledet ut av en vert som holdt ham i armen.

Ifølge nyhetsbyrået Xinhua skal Hu ha følt seg uvel.

Tidligere president Hu Jintao går forbi president Xi Jinping under avslutningsseremonien lørdag. Foto: Ng Han Guan / AP

Under avslutningsseremonien ble også Kinas motstand mot at Taiwan blir et uavhengig land, en del av vedtektene i kommunistpartiet.

– Det er enighet om at det i partiets grunnlov innlemmes uttalelser om besluttsom motstand og forhindring av separatister som ønsker «taiwansk uavhengighet», står det i resolusjonen.