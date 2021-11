Xi advarte Biden mot støtte til Taiwan

Kinas president Xi Jinping sa at han var glad for å se sin gamle venn Biden og hans medarbeidere på deres første virtuelle møte der de kunne se hverandre.

Forholdet mellom USA og Kina forverret seg gradvis under koronapandemien. USA anklaget tidligere Kina for ikke å ha gjort mer for å stanse smitten og brudd på menneskerettighetene. Den kinesiske teknologien har og blitt omtalt som en sikkerhetsrisiko

– Kina og USA må bli bedre på å kommunisere, samarbeide og å møte utfordringer sammen, sa Xi Jinping.

Xi Jinping ønsker å arbeide sammen med den amerikanske presidenten, slik at de kan føre Kina og USA fremover i en positiv retning.

– Et sunt og stabilt gjensidig forhold er nødvendig for å håndtere globale utfordringer som klimaendringer og koronaviruset, sa Xi Jinping.

En reklame for folkets frigjøringshær preger gatebilde i Beijing samme dag som USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping har samtaler Foto: THOMAS PETER / Reuters

Retningslinjer

Biden sa til Xi at håpet er å få etablert felles retningslinjer for å unngå misforståelser og feilberegninger.

– Vårt ansvar som ledere for Kina og USA er å sikre at konkurransen mellom våre land ikke dreier over i konflikt, verken med eller uten hensikt, i stedet for ukomplisert og ærlig konkurranse, sa Biden da møtet startet.

Videosamtalen startet klokken 1.45 natt til tirsdag norsk tid og varte i over tre timer. Det hvite hus hadde i forkant senket forventningene ved å si at ingen store kunngjøringer er ventet å komme ut av toppmøtet. Heller ingen felles uttalelse er ventet etter møtet.

Xi har ikke vært i utlandet siden koronapandemien rammet, men han har snakket med den amerikanske presidenten to ganger på telefon etter at Biden flyttet inn Det hvite hus i januar.

Også denne gangen blir tonen mellom de to topplederne beskrevet som respektfull og oppriktig Foto: Yue Yuewei / AP

Forrige samtale fant sted i september, der tonen mellom dem ble beskrevet som respektfull, familiær og oppriktig.

Menneskerettigheter

USAs president Joe Biden brukte det digitale toppmøtet med sin kinesiske motpart Xi Jinping til å lufte bekymringer om menneskerettighetene i Kina.

– President Biden uttrykte bekymring om Kinas praksis i Xinjiang, Tibet og Hongkong, samt menneskerettigheter i det store og hele, uttaler Det hvite hus etter toppmøtet natt til tirsdag.

I tillegg ga Biden beskjed til Xi om at USA på det sterkeste går imot kinesiske forsøk på å undergrave stabilitet og fred i Taiwanstredet.

Xi svarte med å advare Biden mot å støtte taiwansk uavhengighet.

– Taiwanske myndigheter har lenge forsøkt å stole på at USA vil sikre dem uavhengighet, mens noen mennesker i USA ønsker å bruke Taiwan for å kontrollere Kina. Denne trenden er veldig farlig og er som å leke med ild, og de som leker med ild, brenner seg, sa Xi ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Taiwan

USAs forhold til Kina ble kraftig forsuret under president Donald Trump, som gikk til handelskrig og ga kinesiske myndigheter skylden for koronapandemien.

Selv om tonen nå er bedre, har Taiwan på nytt blusset opp som stridsspørsmål. Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

I praksis har Taiwan fullt selvstyre, men Kina insisterer på at øya er en del av Kina og truer med invasjon dersom Taiwan formelt erklærer selvstendighet.

USA har siden 1979 anerkjent at Taiwan er en del av Kina, og det samme har Norge siden 1971. Kun et fåtall mindre land anerkjenner Taiwans suverenitet.

Soldater i Taiwan i september øver på en mulig invasjon. Kina truer med invasjon dersom Taiwan formelt erklærer selvstendighet. Foto: ANN WANG / Reuters

Militær aktivitet

Kina har de siste årene trappet opp sine militære aktiviteter til sjøs og i luftrommet rundt Taiwan, til protester fra USA som til tross for beslutningen i 1979 er en nær militær alliert med regimet i Taipei.

Kinas utenriksminister Wang Yi ga klart uttrykk for hvordan han ser på dette da han nylig møtte sin amerikanske motpart Antony Blinken.

– Enhver støtte til de taiwanske uavhengighetsstyrkene undergraver freden i Taiwanstredet og vil til slutt bare slå tilbake som en bumerang, sa han.

En talsmann for kinesisk UD ga likevel uttrykk for håp om at samtalen mellom Biden og Xi kan bidra til et bedre forhold mellom de to land.

– Vi håper at USA vil gå i samme retning som Kina slik at vi kan komme overens, sa Zhao Lijian.