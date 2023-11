X kan tape 800 millioner etter antisemittisme-bråk

De siste ukene har det stormet rundt Elon Musk og selskapet hans X.

Bråket kommer etter at antisemittisk innhold er spredd på plattformen.

Flere mener Musk har utvist antisemittiske holdninger. «Du har sagt den faktiske sannheten» skrev Musk til en bruker som blant annet anklaget jøder for å spre hat mot hvite.

En rapport fra gruppen Media Matters viser i tillegg hvordan annonser fra store selskaper på X har havnet ved siden av antisemittisk og nazistisk innhold.

Les også Mener Musk taper milliarder etter X

Nå har New York Times (NYT) fått tilgang til interne dokumenter fra X som skal vise skadepotensialet av bråket.

Dokumentene viser at flere store selskaper har trukket annonsene sine fra X, eller vurderer å gjøre det, skriver avisa.

Fra før har Warner Brothers, Paramount og Disney stoppet annonsering. Nå kan giganter som Airbnb, Coca-Cola og Microsoft ha gjort eller vurdert å gjøre det samme.

– De sliter med at Elon Musk er Elon Musk, sier Ståle Lindblad, ekspert på sosiale medier, om situasjonen X står i.

800 millioner

Salgsavdelingen i X skal ha utarbeidet en rapport som viser hvor mye selskapet kan tape på at annonsører trekker seg.

De har kommet frem til at X kan tape 75 millioner dollar, eller like over 800 millioner norske kroner, ifølge NYT.

X hevder at tallene i rapporten enten er utdaterte, eller del av en intern risikoøvelse, skriver NYT.

Ståle Lindblad følger Elon Musk og X tett. Han mener å se noen mønstre når det gjelder at Musk stadig havner i trøbbel på grunn av innlegg i sosiale medier. Foto: Bjørn Atle Gildestad

– Elon Musk skriver tweets spontant, uten å bruke hodet først, og det koster ham stadig vekk penger, sier Lindblad til NRK.

Annonsørene og X selv peker på ulike ting når de skal forklare annonseflukten.

X-innlegget

Bråket tok for alvor av da X-eier Elon Musk i midten av november tilsynelatende stilte seg bak en antisemittisk uttalelse på X.

Som svar på en annen bruker som hadde anklaget jøder for å hate hvite mennesker, skrev Musk: «Du har sagt den faktiske sannheten».

Ståle Lindblad tror Elon Musk slitet med impulskontrollen når det gjelder å publisere på X. Foto: DADO RUVIC / Reuters

Lindblad mener Musk sliter med impulskontrollen når det gjelder å sende ut lite gjennomtenkte X-meldinger.

– Og nå har han fått denne fascinasjonen for det han kaller ytringsfrihet. Da går han på miner igjen og igjen. Det handler om en eller annen merkelig besettelse, tror Lindblad.

– Av å si edgy ting?

– Ja. Han kaller det ytringsfrihet, men det gjelder jo ikke når noen kritiserer ham.

X-eier Elon Musk sier han bare ønsker velstand og det beste for menneskeheten. Foto: POOL / Reuters

Det hvite hus har fordømt det de kaller Musks «avskyelige promotering» av antisemittisme. Det er dette innlegget mange annonsører peker på når de trekker seg.

– Denne uken har det vært hundrevis av falske medieoppslag som hevder at jeg er antisemittisk, skriver Musk i et innlegg på X.

– Det kunne ikke vært lenger unna sannheten. Jeg ønsker kun det beste for menneskeheten og en velstående og spennende fremtid for alle, skriver Musk.

Media Matters

Noen dager etter Musks innlegg, publiserte Media Matters en rapport. Den viser annonser fra selskaper som Apple og IBM ved siden av antisemittiske innlegg.

Media Matters skriver at X har «plassert annonser for store merker» ved siden av «innhold som hyller Adolf Hitler og hans nazistiske parti».

Musk skriver i flere innlegg på X at Media Matters er «ren ondskap», og har saksøkt gruppen. Administrerende direktør Linda Yaccarino mener denne rapporten har skylda for annonsørflukten.

Administrerende direktør Linda Yaccarino legger skylde på Media Matters for at annonsørene trekker seg fra X. Foto: RICHARD DREW / AP

X skriver i søksmålet at de mener Media Matters bevisst har manipulert algoritmene for å få annonsene til å dukke opp ved siden av det antisemittiske innholdet.

Mandag denne uken åpnet riksadvokat Ken Paxton i Texas etterforskning av Media Matters. Målet er å avdekke om de begikk bedrageri med rapporten.

Mener algoritmene fungerer

Lindblad mener på sin side rapporten viser at algoritmene til X fungerer som de skal.

– Ingenting av det X beskriver i søksmålet er manipulering, utover at de har skrollet og refreshet frem til kombinasjonen dukker opp.

– Men det er jo ikke særlig vanlig brukeratferd?

– Nei, det er ikke vanlig at man bare følger 30 kontoer og refresher. Greia er at det viser at algoritmen kan plassere annonser ved siden av antisemittiske innlegg. Det er altså ikke noe filter som hindrer algoritmene i å gjøre det, sier Lindblad.