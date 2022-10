WWF: – Verdens dyrebestander er i snitt redusert med to tredjedeler

CO₂ i atmosfæren 416 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Over hele verden stuper bestandene av ville dyrearter. I snitt har de falt med 69 prosent mellom 1970 og 2018. står det i WWF- Verdens naturfond nye rapport.

– Budskapet er klart og varsellampene blinker rødt, skriver generalsekretær i WWF Marco Lambertini.

Living Planet-rapporten er den viktigste WWF publiserer, og den kommer i en ny utgave hvert annet år.

Denne rapporten skiller seg fra tidligere rapporter, datagrunnlaget er mye større. Totalt har WWF sett på 32.000 bestander, og 5230 arter.

Dette er likevel bare et lite utvalg av verdens arter. Organisasjonen Our Life In Data, så tidligere på begrensningene ved metodene i rapporten forrige gang den utkom i 2020.

– Denne rapporten bekrefter at planeten er midt i en naturmangfolds- og klimakrise, og vi har en siste mulighet til å handle, skriver WWF.

En million arter står i fare for å bli utryddet. Allerede har mellom 1-2,5 prosent av verdens arter blitt borte fra jorda, hevder WWF.

Haien

Et eksempel WWF trekker fram er haien. Bestanden av Hvitfinnet hai, har på tre generasjoner, blitt redusert med 95 prosent. Den er kritisk utrydningstruet.

Generelt har bestandene av havhaier og rokker i snitt blitt redusert med mer enn 70 prosent siden 1970, hovedsakelig på grunn av overfiske, skriver New York Times.

Haien er viktig for havets økosystem, men er i nyere tid blitt ettertraktet som mat, og til bruk i medisin.

– Haien er øverst i næringskjeden og viktige for å holde marine økosystemer i balanse, samt en viktig matkilde for noen lokalbefolkninger, sier assisterende generalsekretær i WWF Norge Else Hendel til NRK.

Rapporten peker på at å overfiske ulike haiarter kan få store og usikre konsekvenser. Det kan resultere i betydelige funksjonelle endringer i næringsnettene som haien er en del av.

TRUET: Orangutangen er en truet dyreart som mister stadig mer av leveområdene. Her en er i Borneo i Malaysia. Foto: Richard Barrett / WWF UK

Bruker 1,7 jordkloder

Rapporten tar for seg de «fotavtrykkene» som menneskeheten etterlater seg på jorden. Blant annet i form av ressurs- og arealbruk.

Ifølge, WWF, bruker mennesker nå over 75 prosent av jordas kapasitet årlig. For å opprettholde dagens livsstil og bruk av naturen, trenger vi altså 1,75 planeter.

– Dette overforbruket tærer ut naturens helse, og med det menneskehetens utsikter, skriver WWF.

Halvparten av den globale økonomien er direkte avhengig av naturen.

– Det vi er avhengig av er at økosystemene fungerer. Det er et stort sjansespill vi driver med, sier Hendel.

Vil ha klarere mål for naturen

Et av de viktigste virkemidlene WWF peker for å redusere og snu tapet av biologisk mangfold, er konkrete mål.

I 2015 ble Parisavtalen vedtatt på klimatoppmøtet i Paris. Praktisk talt alle FNs medlemsland har sluttet seg til avtalen. Et av målene i avtalen er ar verdens klimagassutslipp blir netto-null innen 2050.

WWF vil ha en liknende avtale for naturmangfoldet. De vil ha en avtale hvor målet er at verdens land får til å snu trenden innen 2030.

Dette håper de å få på plass på naturtoppmøtet i Montreal i desember.

– Det er en gyllen mulighet til å snu utviklingen. Det må på plass er en forpliktende avtale som setter ambisiøse nok mål, sier Hendel.