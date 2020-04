Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronaviruset ble først oppdaget i Wuhan. 23. januar ble millionbyen stengt for inn- og utreise, for å hindre smittespredning.

Kina opplever nå stadig færre smittetilfeller, og 8. april får dokumentert friske personer forlate byen som nå er blitt kjent som «episenteret for korona».

Liu Yan (36) er en av dem som drar ut av byen allerede onsdag. Han gleder seg stort, men klarer ikke å juble helt enda.

– Når jeg endelig er ute herfra må jeg være to uker i karantene i Beijing, før jeg får treffe sønnen min, sier Liu til NRK.

LUFTETUR: I boligområder der det ikke har vært smitte på en stund, kan folk slippe ut et par timer til dagen Foto: NOEL CELIS / AFP

God behold

Liu var på forretningsreise i Wuhan da han plutselig ble syk og måtte bli operert. Hans to foreldre kom for å støtte ham, og alle tre ble fanget i byen da myndighetene innførte lockdown.



Han og foreldrene ble veldig redde da de forstod at sykehusene ble overfylte og ikke kunne ta imot flere pasienter.

De kan nesten ikke tro at de er kommet fra det i god behold.

– Sønnen min var seks måneder da jeg dro. Han kjenner meg sikkert ikke igjen nå, men når jeg endelig er ute av karantene skal jeg holde ham i armene mine hele tiden, og være sammen med ham så mye jeg bare kan, sier Liu.

De tre har måttet skaffe seg dokumenter på at de er korona-friske, for å få kjøpt billetter ut av byen.

Myndighetene krever også at de underveis må vise frem et grønt, «friskmeldt» signal på appen, som er innført for befolkningen.

ISOLERT: Mange av boligområdene i Wuhan er fremdeles stengt Foto: ALY SONG

– Utslitt

Heller ikke Tian Xi, fra Yingchen, er yr av glede. Til det har kapittelet vært for tøft, og utfordringene er ikke over.

– Jeg er utslitt, og vil bare hjem og sove, sier Tian til NRK.

Han dro til Wuhan som frivillig, og når han endelig kommer seg hjem, må han både i karantene og på jobbjakt. Det blir vanskelig å finne inntektsgivende arbeid før Kina kommer seg til hektene igjen.

Dessuten mistenker han at lungene hans er skadet etter å ha hatt på seg ansiktsmaske mange timer hver dag, og at han skal oppleve helseutfordringer i tiden som kommer.

UTSLITT: Tian Xi har vært i Wuhan som frivillig under korona-utbruddet, og har bidratt med å dele ut smittevernsutstyr Foto: Privat

Barrikader

Folk som reiser ut fra Wuhan kan også komme til å oppleve utfordringer på veien, og ikke nødvendigvis være velkomne. Da Hubei åpnet portene ble det sammenstøt på grensebroen til naboprovinsen.

Wuhan og Kina er ikke friskmeldt selv om barrikader tas ned. Landet prøver å balansere behovet for å få de økonomiske hjulene i sving, og samtidig hindre spredning av viruset.

En person i Wuhan, som dro til legen for helsesjekk 30. mars, fikk påvist viruset trass i at han ikke hadde hatt noen symptomer de siste to månedene.

TESTES: En bygningsarbeider i Wuhan testes for COVID-19 Foto: CHINA DAILY / Reuters

Mange av byens innbyggere befinner seg fortsatt bak barrikader, og må være der til alle i boligområdene deres er erklært fri for korona. En del er isolert fordi de ikke er kvitt symptomene.

Noen har også testet positivt for andre gang, etter at de overlevde feberen og ble sendt hjem fra sykehuset.

BARRIKADER: Wuhan har vært stengt for utreise siden 23. januar, og åpner nå sakte opp Foto: ALY SONG

Slipper ut to timer hver dag

De fleste får nå slippe ut to timer hver dag for å gjøre de nødvendigste gjøremål, dersom deres boligområde er blitt erklært epidemi-fritt.

Det innebærer at ingen av dem som bor der har testet positivt de siste fjorten dagene, at ingen av dem er mistenkt smittede, og ingen har hatt kontakt med noen som er smittet.

77 boligkomplekser har enda ikke fått denne statusen.

Wuhan har så langt rapportert rundt 50.000 smittede. 2500 er døde av sykdommen Covid-19, og fem hundre personer er fremdeles innlagt på sykehus, skriver South China Morning Post.

BESKYTTELSE: Beskyttelsesdrakter er ikke et uvanlig syn i Kina i disse dager. Disse er på gaten i Wuhan. Foto: NOEL CELIS / AFP

På vakt

Kina har sendt ut beskjed om at diplomater, som ikke befinner seg i landet, må vente til 15. mai før de kommer tilbake, med følgende forklaring: Selv om de har diplomatisk immunitet, er de ikke immune mot viruset.

28. mars stengte Kina grensene for utlendinger, i frykt for at koronaviruset skulle komme som en bumerang tilbake fra andre land.

Kinesiske innbyggere er fortsatt velkomne hjem, men må bære den økonomiske byrden for hjemreisen og to uker i karantene på hotell eller sentre myndighetene plasserer dem på.

Det er ikke kommet noen signaler på når skolene skal åpne igjen. Det er heller ikke kommet en dato for når Folkekongressen skal gå av stabelen.

Begge disse milepælene vil være signaler på at landets myndigheter føler seg sikre på at landet er noenlunde friskmeldt.

Inntil det skjer, er Kina i høyeste grad på vakt.