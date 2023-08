– Han kan bli den første som blir valgt til president mens han sitter i fengsel. Og hvem vet, kanskje vil han gjøre det enda bedre på grunn av det.

Woody Allen ler høyt før han brått stopper. Og legger til:

– På grunn av den søppeltiltalen.

Allen ligner ikke på sin navnebror fra New York.

For Woody Allen sør i Georgia klipper hår, ikke filmer. I 15 år han drevet herresalongen Woody's.

De som kommer inn i salongen hans, skal ikke tvile på hvor han står politisk.

Mellom hjortegevir på veggene henger sørstatsflagg og politiske slagord om hardt arbeid og patriotisme, og en Trump-plakat fra 2020.

Woody Allen liker ærlige, hardtarbeidene mennesker som seg selv. Og Donald Trump.

AMERIKANSK ØRN: Det er mye patriotisme i salongen Woody's. Frisør-kappene er dekorert med en ørn i rødt, hvitt og blått. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Bryr seg ikke om vanlige mennesker

– Jeg liker dem som står opp hver morgen og går på jobb for å forsørge familien.

Det mener han Donald Trump også gjør. I motsetning til dem som styrer landet.

– Joe Biden og demokratene bryr seg ikke om vanlig mennesker, mener frisøren.

– De bare bruker dem for å få flere stemmer. Disse tiltalene er bare dritt de tror skal stanse Trump. De frykter ham fordi han ikke lar seg kjøpe.

2 millioner kroner i kausjon

Donald Trump har varslet at han på torsdag vil komme hit til Georgia for å melde seg ved distriktsfengselet i Atlanta.

Han er tiltalt på 13 punkter for å ha ledet et mafialignende nettverk som forsøkte å få omgjort valgresultatet i 2020.

FENGSEL: I dette fengselsbygget i Atlanta må de 19 tiltalte melde seg før fredag klokka 12. Trump kommer trolig torsdag ettermiddag. Foto: AFP

Mandag ble kausjonsbeløpet Trump må betale for å bli løslatt satt til 200.000 dollar, eller drøyt 2 millioner kroner.

Det er første gang han må betale kausjon etter at han nå er tiltalt i fire ulike saker.

STOR LEDELSE: Donald Trump drev valgkamp i Iowa 12. august. Selv etter fire tiltaler ligger han rundt 30 prosentpoeng foran utfordrerne sine i det republikanske partiet på de siste meningsmålingene. Foto: AP

Innbruddet i Douglas

Vi har kommet til Woody Allens lille hjemby helt sør i Georgia, fordi den er sentral i tiltalen mot ekspresidenten.

Herrefrisøren er fullt klar over at det står mye om et hus et par hundre meter fra salongen hans, i tiltalen mot Trump og de 18 andre medtiltalte.

OVERVÅKINGSBILDER: Dette bildet er fra en overvåkningsvideo som viser inntrengere undersøke stemmemaskiner og kopiere data i Douglas, Georgia, 7. januar, 2021. Foto: AP

7. januar 2021, dagen etter stormingen av kongressen, landet et privatfly på den lille flyplassen utenfor Douglas.

Ombord var forretningsmannen og Trump-støttespilleren Scott Graham Hall og en person fra et innleid datafirma.

Hall hadde betalt for flyet mens Trumps advokat Sidney Powell hadde leid inn datafirmaet. De to dro rett til et lavt offentlig bygg i Douglas, som nå blir revet.

VIKTIG BYGG: I denne bygningen ble stemmemaskiner og persondata oppbevart etter valget. Den er blitt undersøkt flere ganger i etterforskningen i Georgia, og blir nå revet. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Der ble stemmemaskinene med stemmene fra valget to måneder tidligere oppbevart.

En lokal republikansk leder, Cathy Latham, slapp de to inn i bygningen der ingen uvedkommende hadde adgang. Der fikk de kopiere programvare og sensitiv velgerinformasjon, ifølge tiltalen.

Fire personer er tiltalt for innbruddet som ble omtalt i media flere ganger i månedene før tiltalen forelå.

Målet med det var å bevise at valgteknologien til selskapet Dominion, som lager stemmemaskiner, ikke var til å stole på.

Fremstiller seg selv som martyr

Innen fredag klokka 12 denne uka må også disse fire tiltalte melde seg i Atlanta, der de må avgi fingeravtrykk, bli tatt bilder av og få kunngjort sine tiltaler før de slippes fri, flere mot kausjon.

ADVOKATER: Rudy Giuliani og Sidney Powell er to av Trumps advokater som er tiltalt i Georgia. Powell, til høyre, skal ha koordinert innbruddet i Coffee County. Foto: AP

Donald Trump sender daglig ut e-poster til sine tilhengere der han ber om kampanjebidrag og framstiller seg selv som en martyr.

Lørdag skrev han følgende:

«Nå sies det at jeg kan få 1000 år i fengsel. Jeg skal brukes som et eksempel. Den dype staten vil vise nasjonen hva som blir konsekvensen når man velger en politisk outsider til Det hvite hus.»

Stjeler oppmerksomhet fra TV-debatten

Trump kommer til Georgia bare timer etter at de republikanske motkandidatene hans møtes til sin første TV-debatt i Wisconsin.

Trump har takket nei til å delta i debatten. Han ligger langt foran konkurrentene på meningsmålingene og mener han ikke har noe å vinne på debatter.

En fersk måling gir Trump 55,8 prosent oppslutning blant republikanerne.

REPUBLIKANSKE KANDIDATER: Trolig er det sju av disse republikanerne som møtes til debatt onsdag. Tim Scott, Ron DeSantis, Nikki Haley, Doug Burgum, Vivek Ramaswamy, Chris Christie, Mike Pence, Asa Hutchinson. Foto: AP

Nå kan han bruke fengslingsmøtet til å stjele mediedekningen fra de andre.

TV-debatten kan bety vinn eller forsvinn for flere av konkurrentene hans. Blant dem Florida-guvernør Ron DeSantis, som ikke har klart å slå gjennom som et alternativ til Trump, slik mange trodde.

DeSantis er i ferd med å slippe opp for både valgkamppenger og momentum. Han har 14,9 prosent på en ny måling og ligger på andreplass etter Trump.

Vurderer å gi Trump ny tillit

På gata i Douglas er det få som er bekymret for at stemmene deres kan ha kommet på avveier da Trumps folk brøt seg inn i lokalet der de ble oppbevart.

Joseph Womack og Kevin Hernandez har hørt litt om det som skjedde. Men de er ikke så opptatt av politikk.

– Jeg stemmer aldri. Jeg holder meg unna de greiene der, sier Womack.

Kevin Hernandez føler seg usikker på om Trump har gjort noe galt, men vil se an rettsprosessen før han bestemmer seg.

HAR IKKE BESTEMT SEG: Kevin Hernandez og Joseph Wamock tar oppstusset rundt Trump- tiltalen med knusende ro. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Han er kontroversiell. Men samtidig er han jo forretningsmann, og jeg likte det han gjorde med økonomien da han var president, sier Hernandez, som driver med salg av tilhengere.

– Kunne du tenke deg å stemme på ham igjen?

– Kanskje i framtida. Han er jo forretningsmann, og jeg liker det. Men hvis han har brukt veldig skitten taktikk, så vet jeg ikke.

Hør også: