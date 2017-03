Wilders: – Håpar å bli det største partiet

– Vi har markert oss i dette valet. Påverknadskrafta vår aukar kvar dag, sa Geert Wilders etter at han stemde i føremiddag.

Meiningsmålingane viser at partiet til Wilders, PVV, er det nest største, og at det er svært jamt mellom han og partiet til statsminister Mark Rutte, VVD.

– Eg håpar sjølvsagt at eg vert det største partiet, eller i alle fall eit av dei største, sa Wilders til dei fleire hundre journalistane som hadde møtt opp.

Valet i Nederland får mykje merksemd, og fleire hundre journalistar møtte då Wilders skulle stemme. Foto: Philip Lote / NRK

Mange usikre veljarar

Ester Zant meiner valkampen har handla for mykje om det som ikkje er bra i Nederland. Foto: NRK

– Eg er litt redd for Geert Wilders. Han gjer at folk vert sinte på kvarandre, seier Ester Zant. Ho var ein av dei første i køen då vallokala opna i Nederland i dag.

Zant fryktar kva som kan skje dersom Wilders får for mange røyster, og har valt å røyste på arbeidarpartiet PvdA.

Dei siste meiningsmålingane tyder på at det er svært mange som enno ikkje har bestemt seg for kven dei skal stemme på.

– Vanskeleg å velje

Niels van Wieringen var tidleg opp og blant dei første som røysta. Foto: NRK

– Det politiske landskapet er uklart, og det har kome fleire nye parti så det er vanskeleg å vite kven ei skal stemme på, seier Niels van Wieringen.

Til saman deltek nærare 30 parti i valet. Van Wieringen meiner at partia ikkje har vore flinke nok til å skilje seg ut, og at det er uklart kva dei står for.

Sjølv har han lenge visst kven han skal stemme på, og vel å gi si stemme til det eit anna partiet på høgresida, Forum voor Democratie.

Medan van Wieringen puttar si stemme i valurna, har det kome fleire barn til vallokalet. Skulane som vert brukte som vallokal vert ikkje stengde, forklarar valfunksjonæren som har ansvar for vallokalet.

– Det er ei fin oppleving og eit godt møte med demokratiet.

Saka held fram under videoen

Nederlands «skjebnevalg» på ett minutt Du trenger javascript for å se video.

Lange forhandlingar

Vallokala stengjer klokka 21.00, og då kjem den første valdagsmålinga.

Sjølv om partiet til Wilders skulle bli størst i valet, er han langt unna eit absolutt fleirtal, og dei andre store partia ønskjer ikkje å samarbeide med han.

På grunn av valsystemet i Nederland er det ingen parti som kan regjere åleine, seier Frank Aarebrot, professor i samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen.

– Alle regjeringar etter andre verdskrig har vore koalisjonsregjeringar. Og dei er gjerne sett saman av fire til fem parti.

Prosenten røyster eit parti får, blir også prosenten mandat partiet endar opp med i parlamentet, forklarar Aarebrot. Derfor tek forhandlingane lang tid.

– Det er berre Belgia som brukar lengre tid enn hollendarane.