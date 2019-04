Wikileaks: Assange kan bli kastet ut

En liten gruppe demonstranter møtte opp tidlig fredag morgen for å protestere utenfor ambassaden.

Protester utenfor Ecuadors ambassade i London. Foto: AP

I løpet av natten hadde Wikileaks publisert flere twittermeldinger der de hevder at høytstående tjenestemann i regjeringen i Ecuador skal ha sagt at det eksisterer en avtale med Storbritannia om at Assange skal arresteres idet han forlater ambassaden.

AP: Ecuador avviser

Nyhetsbyrået AP har vært i kontakt med en tjenestemann som avviser disse påstandene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ecuadors president har tidligere anklaget Assange for gjentatte brudd på vilkårene for sitt eksil i ambassaden.

Julian Assange har siden 2012 sittet i eksil i den ecuadorianske ambassaden i London. Dit søkte han tilflukt etter å ha blitt anklaget for voldtekt i Sverige fordi han frykter å bli utlevert til USA.

Fakta om om Julian Assange Ekspandér faktaboks Australske Julian Paul Assange grunnla i 2006 nettstedet WikiLeaks, som publiserer hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

I november 2010 ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot kausjon.

I juni 2012 søkte Assange tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London, etter at britisk høyesterett hadde stadfestet at han kunne utleveres til Sverige.

Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA.

I august 2012 ble han innvilget asyl i Ecuador, men britiske myndigheter har nektet ham fritt leide ut av landet.

19. mai 2017 avsluttet svensk påtalemyndighet etterforskningen av Assange. Den svenske arrestordren mot ham ble opphevet.

12. desember 2017 fikk Assange innvilget statsborgerskap i Ecuador.

Assange er fortsatt ettersøkt i Storbritannia fordi han brøt vilkårene for prøveløslatelsen i 2012. To ganger i februar 2018 ble arrestordren mot ham opprettholdt av en britisk domstol. (KIlde:NTB)

Assange ble gitt politisk asyl i Ecuador av landets daværende president Rafael Correa. Lenin Moreno tok over som president i 2017, har ikke lagt skjul på at han ønsker å bli kvitt Assange. Han har han flere ganger omtalt Assange som en «uønsket gjest».

I USA risikerer Assange tiltale for forræderi etter å ha offentliggjort hemmelige dokumenter fra krigene i Irak og Afghanistan.