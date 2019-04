Wikileaks-grunnlegger Assange har oppholdt seg i Ecuadors ambassade i London siden 2012 for å unngå utlevering til USA.

– Det var total invasjon av hans privatliv, sa den nåværende lederen av Wikileaks, islendingen Kristinn Hrafnsson, på en pressekonferanse i London onsdag.

Nå krever en gruppe i Spania 3 millioner euro (28,7 millioner kroner) i løsepenger for å gi Wikileaks videoer, lydopptak og dokumenter, blant annet pasientjournalene til Julian Assange, hevder organisasjonen.

Wikileaks-sjef Kristinn Hrafnsson og Jennifer Robinson, advokaten til Assange Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Hrafnsson har vært i Spania og møtt gruppen som sitter på materialet. Han sier at en spansk dommer etterforsker saken.

– Er overvåkningen gjort av ansatte i ambassaden og gitt til tvilsomme individer i Spania? var ett av de spørsmålene Hrafnsson stilte på pressekonferansen.

Ifølge CNN sier Ecuadors utenriksdepartement at de vurderer en respons på disse påstandene.

Se opptak fra pressekonferansen til Wikileaks i London onsdag.

– Vi vet at det har vært et ønske fra USA å få tak i besøksloggen fra ambassaden og videoopptak fra sikkerhetskameraer i ambassaden, sier Hrafnsson.

Han frykter at USA kan ha fått informasjoner fra overvåkningen av Assange.

USA har ikke kommentert uttalelsene til Hrafnesson.

Protest til støtte for Assange foran Ecuadors ambassade i begynnelsen av april Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Asyl kan ta slutt

På pressekonferansen la Hrafnsson fram eksempler på bilder og dokumenter som utpresserne hadde vist ham. De truer med å offentliggjøre mye mer av dette materialet.

Men Wikileaks la ikke fram mye konkret informasjon om hvem utpresserne kan være.

Wikileaks' advokat, Jennifer Robinson, sier en klage på overvåkningen av Assange er sendt til FN. En representant fra verdensorganisasjonen skal til London og møte Assange seinere i april.

Tidligere diplomat, Fidel Narvaez, tror Ecuador vil kvitte seg med Assange. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Fidel Narvaez, en tidligere konsul ved ambassaden, sa på pressekonferansen at regjeringen i Ecuador ikke ønsker å beskytte Assange lenger, selv om han tidligere ble garantert diplomatisk immunitet.

– Regjeringen i Ecuador gjør alt den kan for å få en slutt på hans asyl i ambassaden, sa Narvaez.

Wikileaks frykter at Assange kan bli kastet ut av ambassaden.

Regjeringen i Ecuador benekter dette i en offisiell uttalelse. Der står det at slike beskyldninger er et forsøk på å sverte landets omdømme.

Forholdet mellom Assange og Ecuador kjølnet betraktelig etter at de beskylde ham for å lekke informasjon om president Lenin Moreos personlige liv. Moreno har sagt at Assange har brutt med sin avtale om asyl i ambassaden.

Kjølig forhold mellom Assange og Ecuadors president Lenin Moreno Foto: HO / AFP

Frykten for utlevering

Assange søkte tilflukt i ambassaden for å unngå å bli utlevert til Sverige, der myndighetene ønsket å avhøre ham i forbindelse med en etterforskning av seksuelle overgrep. Svenskene droppet etter hvert utleveringskravet.

Men Assange frykter at USA fortsatt ønsker å få ham utlevert til dem for rettsforfølgelse der. Myndighetene i Washington har reagert sterkt på at Wikileaks har publisert tusenvis av hemmelig dokumenter, blant annet diplomatpost.

Avsløringer fra Wikileaks havnet på forsidene i medier over hele verden i 2010 da de publiserte en hemmelig video tatt opp av USAs militære i Irak Den viste at maskingeværild fra et amerikansk helikopter drepte mellom 8 og 12 personer, blant dem to journalister knyttet til nyhetsbyrået Reuters.