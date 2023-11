WHO: Vurderer evakuering av al-Shifa-sjukehuset

Den israelske militæroperasjonen på al-Shifa-sjukehuset i Gaza by gjekk framleis føre seg onsdag ettermiddag.

På ein pressekonferanse i Khan Younis onsdag, seier sjukehussjef i Gaza Mohammed Zaqout at 650 pasientar framleis treng å bli evakuerte frå al-Shifa.

Blant dei skal det vere 36 premature babyar og 22 personar på akuttavdelinga.

– Ei rekke partar inkludert WHO ser fortløpande på moglegheitene for å evakuere pasientar og helsepersonell frå Shifa-sjukehuset.

Dei premature babyane på al-Shifa-sjukehuset skal ha blitt tekne ut av kuvøsane då det stengte ned i helga. NRK er ikkje til stades på sjukehuset, og kan derfor ikkje stadfeste dette. Foto: MARWAN ABU SADA / PRIVAT

Det seier Richard Peeperkorn, som er WHO sin representant i dei okkuperte palestinske områda.

USA gav ikkje Israel noko slags grønt lys til å ta seg inn på al-Shifa-sjukehuset, seier talspersonen for det nasjonale tryggingsrådet ifølge AFP.

– Vi sa ikkje ok til deira militære operasjonar rundt sjukehuset, seier John Kirby.

Dette kjem etter at Hamas skulda Joe Biden for å vere «fullt og heilt ansvarleg» for den militære aksjonen.

Seier dei er i dialysebygget

Sjukehusdirektør Muhammad Abu Salmiya sa til avisa al-Jazeera klokka 15.30 at soldatane hadde gått inn i dialysebygget, men ikkje teke med seg noko drivstoff.

– Vi kjem oss ikkje til apoteket for å behandle pasientar, sidan okkupasjonen skyt på alt som beveger seg, sa Salmiya vidare.

– Pasientane sine sår har starta å rotne i stor grad sidan alle tenestene på sjukehuset stoppa. Lukta av død er over alt.

Ein lege på al-Shifa-sjukehuset delte dette biletet 12. november, av det som skal vere ein improvisert operasjonssal. Foto: AHMED EL MOKHALLALATI / Reuters

Både Israel og USA hevdar at Hamas brukar Gaza sine sjukehus, blant dei al-Shifa, for å skjule kommandantpostar og gislar i tunnelar under bakken.

Hamas, som har kontrollert enklaven sidan 2007, har bygd ein tunnelby på fleire hundre kilometer under Gaza. Nokre stader er den opptil 80 meter djup, melder Reuters.

Men verken Israel eller USA har kome med bevis på at kommandantpostar finst under sjukehusa, og Hamas nektar sjølve for dette.

IDF har sendt ut dette biletet, som dei hevdar viser israelske soldatar på veg mot al-Shifa. Foto: - / AFP

IDF hevdar at det ikkje har vore nokre kampar inne på sjukehuset, men at soldatane der har funne våpen og bevis på militær infrastruktur.

Men både FN og WHO er sterkt kritiske til angrepet.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus skreiv i dag tidleg på X at dei er «ekstremt uroa» for helsepersonellet og pasientane på al-Shifa.

Legar utan grenser: – Livredde, utmatta og sinte

Generalsekretær i Legar utan grenser, Lindis Hurum, seier til NRK at den militære aksjonen mot al-Shifa er så alvorleg som det kan bli.

– Vi har 300 palestinske kollegaar inne i Gaza som har vore der sidan dag ein. Fleire av dei har valt å bli i nord for å fortsette si legegjerning.

– Dei er livredde, utmatta og også sinte for at dette får lov til å fortsette.

Bilete frå det israelske forsvaret skal vise israelske soldatar på staden onsdag. Faktisk Verifiserbar bekreftar at bildet er frå al-Shifa, men tidspunktet er ikkje verifisert. Foto: IDF / Reuters

Hurum seier ho har snakka med ein kollega på sjukehuset som «ikkje lenger er redd for å døy», men ber om å ei verdig gravferd og «ikkje bli liggande på gata».

– Det viser at no er det verkeleg ingen reglar igjen.

Lindis Hurum er generalsekretær i Legar utan grenser. Foto: Leger Uten Grenser

– Vi har ikkje vore i kontakt med dei som er inne på al-Shifa-sjukehuset sidan i går, og det gjer oss djupt bekymra for deira liv.

I går fekk organisasjonen eit kirurgisk team på 15 legar inn i Gaza. Desse er nokre av deira mest erfarne, ifølge Hurum.

– Dette teamet skal no konsentrere seg om å få ei viss oversikt over situasjonen i sør. Vi kjem til å få rapportar frå dei i løpet dei komande dagane.

Litt bensin inn i Gaza

FN-byrået for palestinske flyktningar sa onsdag at 23.000 liter drivstoff, altså ein halv tankar, har fått kome inn i Gaza via Rafah-grensa med Egypt.

Dette er den første bensintankaren som har fått sleppe inn i Gaza sidan krigen starta, melder BBC.

Her ventar den egyptiske drivstofftankaren på å sleppe inn gjennom Rafah. Foto: - / AFP

Men FN-byrået seier også at dei israelske styresmaktene har avgrensa kva drivstoffet kan brukast til, slik at ingen av litrane kan brukast til straum på sjukehusa eller til å pumpe vatn.

Sidan krigen braut ut har Israel nekta å sleppe inn drivstoff i Gaza. Det israelske forsvaret (IDF) hevda at Hamas ville stele det til militær bruk.

Men då USA bad om løyve til å fylle FN sine naudhjelpslastebilar med drivstoff i Gaza, gav forsvarsdepartementet grønt lys til leveransen.