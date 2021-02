WHO: Smittetallene synker verden over

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For fjerde uke på rad går smittetallene for koronaviruset ned på verdensbasis. Også antallet dødsfall har gått ned gjennom to uker. Det bekreftet WHO-sjef Tedros Ghebreyesus fredag. Han kaller det oppmuntrende. Samtidig advarer han mot å slippe opp på tiltakene for tidlig.

– Tilbakegangen later til å være grunnet strengere folkehelsetiltak. Dette bør oppmuntre oss alle, men selvtilfredshet er like farlig som selve viruset, sa Ghebreyesus.

Hvert liv som går tapt nå er desto mer tragisk, ettersom vaksinene er rett rundt hjørnet, la han til.

Den globale statistikken for første uken i februar er ikke ennå helt klar. Men så langt ligger det an til 1,9 millioner mennesker ble smittet. Det er en betydelig nedgang fra 3,2 millioner uken før.

Raskest på vaksinering

Verdens største vaksinasjonsprogram er i farta. I skrivende stund er mer enn 175 millioner doser gitt, ifølge statistikk som Financial Times har samlet inn.

Antall førstegangsvaksinerte i prosent av befolkning frem til og med søndag 14.februar. Kilde: Our world in data

Tirsdag ligger Israel et kvantesprang foran alle andre land, hvor 44 % av befolkningen har fått første vaksinedose. På andreplass for vaksinasjoner i verden ligger Øst-Afrikanske Seychellene. Av landets befolkning på ca. 95.000 har 38,5 % fått første vaksinedose.

Trolig har også en større andel av befolkningen i Emiratene fått sin første vaksinedose, men tallene er ikke gjort tilgjengelig.

Etter det kommer Storbritannia og USA hvor 21,4 % og 11 % har fått første vaksinestikk. Resten av verden ligger forholdsvis langt etter, ifølge Our World in Data.

Til sammenligning har 4 % i Norge fått sin første vaksinedose. Ifølge FHI utgjør det 233.362 personer. Dose nummer to er så langt blitt gitt til 71.418 personer. FHI anslår at alle voksne kan være fullvaksinerte i Norge innen sommeren.

Aller dårligst ligger det an i land som India, Pakistan, Egypt, Algerie, Bangladesh og Sri Lanka som har under én vaksinedose per 100 innbygger.

Her går besøkende gjennom en plasttunnel inn til et sykehus som er laget for å isolere korona-pasienter. Foto: Juan Barreto / AFP

På bedringens vei

Søndag meldte Storbritannias regjering at alle landets mest sårbare nå har fått vaksinen. Det betyr at 15 millioner briter, eller 22 prosent av befolkningen har fått minst én vaksinedose, eller fått tilbud om det. Gruppen inkluderer alle over 75 år og helsearbeidere i frontlinjen og på sykehjem.

Landets vaksineminister, Nadhim Zahawi, tvitret at de sikter på å ha alle over 50 år vaksinert innen slutten av april.

Smittespredning, sykehusinnleggelser og dødstall er i bratt nedgang etter landets tredje nasjonale lockdown. Utviklingen gjør at statsminister Boris Johnson har varslet en plan for lettelser i restriksjonene 22. februar.

Også USA er på bedringens vei. Der har nå flere fått minst én dose enn de som har testet positivt for viruset siden pandemien begynte. Så langt er 52 millioner doser gitt i USA. 1,64 millioner doser per dag. Med denne farten vil USA ha vaksinert 75 prosent av befolkningen med to doser innen åtte måneder.

Det er for tidlig å slippe opp på restriksjonene, selv om vaksineringen av verden er i gang, mener WHO. Foto: Kari Anne Breivik Eldnes / NRK

Er det vaksinen som hjelper?

Helsemyndigheter verden over er forsiktig med å heise seiersflagget over viruset. De vil ikke risikere at vi senker skuldrene for tidlig.

Overlege Preben Aavitsland i FHI poengterer at det fortsatt er en veldig liten andel av verdens befolkning som er vaksinert. Han mener det er for tidlig å konkludere med at det er vaksinen som har tatt brodden av pandemien.

– Selv i Norge er det jo under én prosent som har fått to doser. I mange utviklingsland må man vente mange måneder ennå på noen vaksiner.

Optimismen hos kollega i FHI, Frode Forland, er noe mer optimistisk.

Frode Forland er fagdirektør i FHI og gryende optimist om effekten av koronavaksinene. Foto: Helsedirektoratet

– Det er mye som tyder på at nå begynner det å gå i rett retning. Smittetallene går ned, mest blant de eldre, antallet sykehusinnleggelser går ned og antall dødsfall går ned. Det tydeligste tegnet på at vaksinen begynner å ha effekt, er tallet på utbrudd på syke- og aldershjem.

Forland sier dette er en trend som også andre land ser som er kommet godt i gang med vaksinasjonen.

– Særlig i land som er kommet lenger enn oss, ser vi at vaksinen hindrer smittespredning i samfunnet.