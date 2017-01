WHO: Røyking koster 8.500.000.000.000 i året

Helseeksperter sier at røyking er den viktigste dødsårsaken i verden som kan forebygges.

Det går frem av en rapport som Verdens helseorganisasjon (WHO) og USAs nasjonale kreftinstitutt (NIC) offentliggjør i dag, skriver Reuters.

Den 688 siders rapporten er ettergått av over 70 vitenskapsmenn.

– Røyking er ansvarlig for over 1000 milliarder dollar i helsekostnader og lavere produktivitet hvert år, heter det i rapporten.

Omregnet til norske kroner blir kostnadene ved røyking over 8500 milliarder.

Til sammenligning er det norske oljefondet i dag på drøyt 7500 millliarder kroner, hvllket innebærer at tobakksbruk hvert eneste år koster verden mer enn hele oljefondet.

En promille til forebygging

WHO anslår til sammenligning at skatter og avgifter på tobakk i 2013 og 2014 var på rundt 269 milliarder dollar – vel 2300 milliarder norske kroner – årlig.

Det innebærer at samfunnets inntekter på tobakk er en drøy fjerdedel av utgiftene.

I rapporten blir det også anslått at på verdensbasis brukes en milliard dollar årlig på å forebygge røykeskader.

Med andre ord brukes under en promille av kostnadene ved røyking på forebygging.

– Regjeringers redsel for at kontroll av tobakk vil så en negativ økonomisk effekt, blir ikke støttet av bevisene. Vitenskapen er tydelig, tiden for handling er nå, heter det i rapporten.

En mann stumper en sigarett i Filippinenes hovedstad Manila. Filippinenes er et av de fattige landene der flere jar begynt å røyke de siste årene. Foto: © Erik de Castro / Reuters / Reuters

Flere kommer til å dø av røyking

Rapporten anslår at seks millioner mennesker dør hvert år på grunn av røyking.

Det betyr at en person dør av røyking hvert sjette sekund, eller at ti stykker dør hvert minutt.

Frem mot år 2030 er det ventet at det tallet kommer til å øke til åtte millioner døde hvert år.

Nøytrale sigarettpakker til salgs i Frankrike 2. januar etter at det fra nyttår ble innført en lov som krever slike pakker. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

Det meste av økningen i antall døde er ventet å komme i fattige land og land med middels inntekter.

Trekker frem nøytrale sigarettpakker

I rapporten trekkes spesielt nøytrale sigarettpakker – pakker uten merkenavn – frem som et effektivt virkemiddel mot røyking.

Australia ble i 2012 det første landet som innførte nøytrale pakker og 1. januar i år ble Frankrike det andre.

I Norge viste en undersøkelse i fjor at rundt halvparten støtter at også Norge innfører nøytrale pakker uten merkevarer.

Fire land, Cuba, Indonesia, Honduras og Den dominikanske republikk har klaget Australia inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO) for de nøytrale pakkene.

Det er ventet at WTO avgjør saken i løpet av 2017, en avgjørelse som vil være viktig for Norge, Slovenia, Canada, Singapore, Belgia og Sør-Afrika, alle land som vurdere å følge etter Australia.