WHO: Én covid-19-død hvert 17. sekund i Europa

Over 5100 mennesker døde onsdag av covid-19 i Europa. Ifølge regiondirektør Hans Kluge i WHO tilsvarer det én død hvert 17. sekund.

Helsetoppen var likevel positiv da han møtte pressen torsdag.

– Det er lys i enden av tunnelen, men det kommer til å bli seks tøffe måneder, sa Kluge.

Nedgang i «verstinglandene»

I tillegg til gode nyheter om vaksiner, gir de siste smittetallene for flere europeiske land grunn til optimisme.

For to uker siden hadde Belgia det høyeste smittetallet per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

3. november var tallet skyhøye 1871,3. To uker senere har smittetallet sunket til 781.

Selv om det fortsatt er høyt, er det en nedgang på 58 prosent på kort tid.

– De har klart å snu smittetrenden, som var veldig raskt økende, til å bli fallende, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Det er bare halvannen uke siden helseminister Bent Høie trakk frem Belgia som et skrekkeksempel.

Også andre vesteuropeiske land som har hatt høy smittevekst, opplever nå nedgang.

Frankrike, Nederland og Spania har alle hatt en kraftig nedgang i antall smittede.

– Flere av dem stengte kraftig ned for tre uker siden, med veldig kraftige smitteverntiltak. Et par uker etterpå har vi begynt å se effekten, sier Nakstad.

Smittetall i europeiske land per 3. og 17. november Land 3. november 17. november Belgia 1871,3 781 Danmark 228,3 258,2 Frankrike 876,3 809,2 Italia 538,2 791 Nederland 767,4 473,4 Norge 95,6 150,5 Polen 587,4 893,3 Spania 536,5 412,7 Storbritannia 458,6 469,2 Sverige 304,9 580 Tsjekkia 1578,5 997,1 Tyskland 234,2 306,3

Nedgang i Polen og Tsjekkia

Også de hardt rammende landene i Øst-Europa har hatt en nedgang i antall smittede.

Tsjekkia hadde for to uker siden et smittetall på 1578,5. Nå er tallet under 1000.

Det tar tid fra man blir smittet til man må på sykehus og eventuelt dør. Det har derfor ikke vært en tilsvarende nedgang i dødstallene som i smittetallene.

I noen land er det ikke lenger plass på sykehusene. I Sveits er det fullt på intensivavdelingene mens det i Frankrike de siste ti dagene har vært over 95 prosent fullt.

Torsdag ga likevel noen nyheter. Antall intensivpasienter har gått ned med 122 til 4653 det siste døgnet.

Er forsiktige med å åpne opp

Til tross for at kurvene har begynt å peke i riktig retning, er landene forsiktige med å åpne opp igjen.

Tsjekkia kunngjorde torsdag at de vil fortsette unntakstilstanden i landet forlenges til 12. desember.

Også den franske helseministeren Olivier Véran gjorde det torsdag klart at nedstengningen i landet vil fortsette.

Espen Rostrup Nakstad sier at det er et vanskelig balansepunkt for landene å vite når de kan åpne opp uten at smitten går rett opp igjen.

– Vi har sett før at hvis man slipper opp for tidlig på alle tiltak, vil det fort kunne stige igjen, sier han.

Vil utsette «Black Friday»

Et eksempel på forsiktigheten er at den franske finansministeren Bruno Le Maire har bedt handelsstanden om å utsette salget fredag 27. november.

Salgsdagen, kjent som «Black Friday», bringer vanligvis store grupper ut i butikkene.

Småbutikkene holder nå stengt etter ordre fra myndighetene. Nå frykter de å miste store summer til nettbutikkene som holder åpent.

Le Maire har derfor bedt nettbutikker om å vente med salget til en uke, i solidaritet med de andre butikkene.

Reuters skriver at supermarkedkjeden Carrefour, som også har en stor nettbutikk, har gått med på å utsette salget. Torsdag kveld gjorde nettgiganten Amazon det klart at de også utsetter salget.

Ber folk droppe thanksgiving-reiser

Mens det er en del positive tall i Europa, er tallene fra USA dystre.

De siste 14 dagene har antallet daglige koronatilfeller økt med 75 prosent. Samtidig har antall sykehusinnleggelser og koronadødsfall økt med 50 prosent.

Nå ber Det amerikanske smittevernsenteret CDC folk om å la være å reise til den tradisjonelle høsttakkefesten thanksgiving neste uke.

Thanksgiving er den største reisehelgen i USA: Ifølge Statista reiste 55,3 millioner amerikanere for å treffe familie og slekt i fjor.

– CDC fraråder reising i thanksgiving-perioden. Det er ikke et krav, det er en sterk anbefaling, sier CDC-lege Henry Walke.