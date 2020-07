WHO: – Dypt bekymret for Amerikas urfolk under pandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette viruset er så ødeleggende at uansett hvilke tiltak vi setter i verk, så sprer det seg i våre områder, sier urfolkslederen Marivelton Baré til NRK.

– Fra brasilianske myndigheter får vi lite hjelp, så vi må stole på oss selv. Vi har gjort mye for å informere innbyggerne i våre landsbyer. Men situasjonen blir stadig verre, sier Bar.

Urfolksleder Marivelton Baré i Amazonas frykter at koronaviruset vil fortsette å spre seg blant hans folk. Foto: Privat

Han er leder for urfolksstammene i territoriet Rio Negro i det nordvestlige Amazonas.

Disse områdene av Brasil er nesten uten offentlige helsetjenester, og det kan ta opptil flere dager å komme til et sykehus der man kan få behandling for en livstruende sykdom.

500 år i frykt

Frykten for smittsomme sykdommer sitter dypt blant amerikanske urfolk. Slike sykdommer tok livet av flere titalls millioner urinnvånerne da europeerne kom for fem hundre år siden, sier urfolkseksperten, professor Jose Bessa til NRK.

– Det var en av de største befolkningsmessige katastrofer i menneskehetens historie. Ingen områder i verden er blitt tømt for folk så raskt som Amerika i det første hundreåret etter at kolonimaktene kom hit, sier han.

Han understreker at dette ikke bare handler om en fjern fortid

Professor José Bessa er en av Brasils ledende eksperter på urfolk. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Det har vært mange store epidemier senere. Så sent som på 1970-tallet var det en stor epidemi blant urfolket her i Brasil, der flere stammer ble utslettet, sier professoren.

WHO slår alarm

På en pressekonferanse i Genève denne uken kom Verdens helseorganisasjon med følgende advarsel:

– WHO er dypt bekymret for hvilke følger viruset kan få for urfolkene på de amerikanske kontinenter, som fortsatt er episenteret for pandemien, sa generaldirektør Tedros Ghebreyesus.

– Ifølge de siste offisielle tallene er mer enn 70.000 smittet og drøyt 2.000 døde av Covid-19, opplyste han.

Og WHOs generaldirektør gjorde oppmerksom på at urfolk er spesielt utsatt for et virus som Covid-19.

Det er en skjebnetid for Latin-Amerikas urfolk, og Verdens Helseorganisasjon er dypt bekymret. Foto: CARL DE SOUZA

Svak immunitet

Ifølge ekspertene har urfolk mye større sannsynlighet for å dø av koronasmitte enn andre. Tall fra Sammenslutningen av brasilianske urfolk, APIB, tyder på at dødsraten for urfolk er dobbelt så høy som for resten av befolkningen.

Årsaken er svak immunitet, og at diabetes og andre sykdommer er svært utbredt.

Urfolk er også ekstra utsatt for smitte, fordi de lever tett i sine landsbyer der virus sprer seg raskt.

Men urfolk har også sine egne metoder for å lege virussykdommer:

– Bare en utsettelse

Et barn fra den store Yanomani-stammen gir korona-frykten blant urfolkene et ansikt. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

– Naturmedisin har vist seg som det mest effektive middelet mot koronasykdom. Vi har lang erfaring i å bruke slike legemidler, og de virker, hevder urfolksleder Marivelton Baré i Amazonas i intervjuet med NRK.

– Men smitten fortsetter å spre seg. Og selv om våre smittetiltak har sin virkning, så er det nok bare en utsettelse, sier urfolkslederen til NRK.

Det er rundt 900.000 urinnvånere her i Brasil, og den største gruppen bor i ulike områder av regionen Amazonas.

Mer enn 17.000 er registrert smittet med koronaviruset, og rundt 550 er døde, ifølge Sammenslutningen av brasilianske urfolk, APIB.