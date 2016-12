WHO: – 100 prosent effektiv vaksine mot ebola

For første gang har forskere produsert en vaksine mot ebola som ser ut til å virke, skriver Ap.

Vaksinen ble testet på 5837 personer i Guinea i fjor, og ingen av dem har blitt smittet av viruset.

To av dem som fikk vaksinen, kalt rVSV-ZEBOV, opplevde å bli syke, men begge er blitt helt friske etterpå.

I kontrollgruppen, som ikke fikk vaksinen, ble 23 personer smittet av ebola, skriver forskerne i en artikkel i det anerkjente medisintidsskriftet The Lancet.

En kvinne vaksineres med ebolavaksinen på et helsesenter i Guineas hovedstad Conakry 10. mars 2015. Nå er det klart at vaksinen hun fikk er effektiv. Foto: CELLOU BINANI / Afp

– Hvis vi sammenligner 0 mot 23, så tyder det på at vaksinen er veldig effektiv, og at den kan være opp mot 100 prosent effektiv, sier Marie-Paule Kieny i WHO, hovedforfatter bak studien.

Skal forske videre

Etter planen skal det forskes videre på vaksinen, blant annet på mulige bivirkninger. Vaksinen må også testet ut på barn under seks år og gravide.

Samtidig er det også uklart hvor lenge vaksinen vil gi beskyttelse, men per i dag er stemningen høy blant dem som bekjemper ebola.

– Etter 40 år ser det ut til at vi nå har en effektiv vaksine mot Ebola-viruset å bygge på, skriver Thomas Geisbert, en forsker ved Galveston National Laboratory i Texas, i The Lancet.

Skal være klar i 2018

Den nye vaksinen ble først utviklet av kanadiske helsemyndigheter før det farmasøytiske gigantselskapet Merck tok over.

– Vi kan ha en vaksine som kan registreres i 2018, sier Marie-Paule Kieny i WHO.

Merck starter likevel produksjonen av 300.000 vaksinedoser med det samme, slik at de er tilgjengelige i tilfelle det kommer et nytt utbrudd.

Til sammen ble 28.616 smittet i ebolautbruddet i Guinea, Liberia og Sierra Leone i 2014 og 2015. Av dem mistet 11.310 livet.