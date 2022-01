WHO: 2022 kan bli året da pandemien tar slutt

– Mitt håp om å få slutt på koronapandemien i 2022, skriver WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus sin nyttårshilsen på Linkedln.

Han er optimistisk på at koronavirus-pandemien kan bli beseiret i 2022, og oppfordrer til fornyet handling for å få det til.

– Men det forutsetter at land samarbeider, skriver Tedros Adhanom Ghebreyesus

Han advarer også om at ulik fordeling av vaksiner på verdensbasis, kan øke risikoen for at viruset utvikler seg.

– Hvis vi gjør slutt på ulikhet, gjør vi slutt på pandemien og det globale marerittet som alle har gjennomgått. Og det er mulig, skriver Tedros.

Det er registrert rundt 287 millioner koronasmittede globalt, og nær 5,5 millioner mennesker har vært smittet har mistet livet, skriver BBC.

Vaksinemål

Tre av fire helsearbeidere i Afrika er uvaksinert, ifølge WHOs tall. Samtidig har stadig flere land i Vesten begynt å tilby en tredje dose.

Men Tedros mener det også er positive trekk: Vaksineutrullingen var kun i startgropen for ett år siden. I året som gikk, godkjente WHO ti forskjellige vaksiner til nødbruk, og mer enn 8,5 milliarder doser er blitt satt verden rundt.

WHO har satt som mål at 70 prosent av verdens befolkning skal være vaksinert innen midten av 2022, og at det skal tas grep for å sikre kamp mot fremtidige epidemier og pandemier i fremtiden.

– Jeg tror at hvis vi gjør fremskritt på disse områdene, så vil vi samles igjen på slutten av 2022, ikke for å markere slutten på et tredje år med pandemi, men for å feire tilbakekomsten til tiden før covid-19, skriver Tedros

Kjenner viruset godt

Etter to år kjenner vi dette viruset godt. Vi kjenner til tiltakene om bruk av munnbind, unngå folkemengder, holde avstand og god håndhygiene, lufting, testing og smittesporing mener Tedros.

– Med all kunnskapen vi har kan vi snu denne pandemien for godt. Hvis vi gjør det, vil vi redde liv, lette på byrden for helseorganisasjoner og gi pusterom til helsearbeidere som har stått på og ofret mye de to siste årene, skriver han.

– Makten er i våre hender til å endre forløpet til denne krisen en gang for alle, skriver WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

