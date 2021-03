WHO-sjefen: Fikk ikke tilgang til all informasjon om Wuhan

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I mine samtaler med utvalget fortalte de om problemene de hadde med å få tilgang til rådata.

Det sa WHO-sjefen i en tale til Verdens helseorganisasjons (WHO) medlemsland tirsdag.

Uttalelsen til Tedros Adhanom Ghebreyesus kommer i kjølvannet av den ferske rapporten som WHO la fram i dag, melder Reuters.

Rapporten er undertegnet forskere tilknyttet både WHO og Kina.

De tilbrakte 27 dager i den kinesiske byen Wuhan, for å finne svaret på hvordan koronaviruset oppsto.

– Jeg forventer at det i fremtidige samarbeid vil være mer omfattende deling av data, sa han.

Laboratorium-teori rangert som usannsynlig

14 land, blant dem Norge og Danmark, har signert en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet, hvor de utrykker støtte til WHO-sjefen.

– Det er helt avgjørende at uavhengige eksperter får full tilgang til alle relevante data, forskning og personell som var involvert i første stadium av utbruddet, for å kunne finne svar på hvordan denne pandemien oppsto, heter det i uttalelsen.

I WHO-rapporten går utvalget blant annet gjennom hvordan viruset smittet mennesker en gang i slutten av 2019.

WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

Utvalget har lagt fram fire teorier, og rangert hvor sannsynlige de er:

Direkte smitte fra dyr til mennesker sier utvalget er «mulig-sannsynlig»

Smitte fra dyr til mennesker gjennom et mellomledd sier utvalget er «sannsynlig-svært sannsynlig»

Smitte gjennom den kaldkjeden sier utvalget er «mulig»

Smitte gjennom et uhell på et laboratorium rangeres sier utvalget er «ekstremt usannsynlig»

Hovedhypotesen er at viruset stammer fra flaggermus, og har smittet mennesker via et annet dyr.

På tross av at forskerne vurderer laboratorium-teorien som usannsynlig, mener Tedros at man må fortsette å undersøke også denne teorien.

– Selv om utvalget har konkludert med at en lekkasje fra et laboratorium er den minst sannsynlige hypotesen, trenger vi å etterforske dette mer. Potensielt med andre utvalg og spesialister. Jeg er klar for å sende ut slike utvalg, sa Tedros ifølge BBC.

Kina har ikke data til å finne svar

Nyhetsbyrået AP, som fikk tilgang til rapporten mandag kveld, beskriver laboratorium-teorien som en spekulativ teori.

Byrået skrev mandag at rapporten inneholder mange ubesvarte spørsmål. Den amerikanske avisen New York Times skriver at rapporten inneholdt lite nytt.

Derimot slår den fast at det ennå ikke finnes opplysninger eller forskning tilgjengelig for å finne ut hvordan og når viruset oppsto. Det er også uklart om WHO vil få sjansen til å fortsette undersøkelsene i Kina, skriver avisen.

I rapporten kommer det også fram at det er usikkert hvilken rolle det mye omtalte Huanan-markedet spilte i spredningen av viruset.

Forskerne skriver at mange av de tidlige koronatilfellene var tilknyttet matmarkedet, men at lignende antall tilfeller var tilknyttet andre markeder.

Noen tilfeller var ikke tilknyttet markeder i det hele tatt.

Da NRKs korrespondent Kjersti Strømmen besøkte Wuhan i januar, fikk hun ikke lov til å besøke Huanan-markedet.

Usikkert hvilken rolle matmarked spilte

Forskerne påpeker flere muligheter for å forklare hvorfor tilfeller er tilknyttet Huanan-markedet.

«Vi kan ikke trekke noen konklusjon om rollen til Huanan-markedet i begynnelsen av utbruddet, eller hvordan smitten dukket opp på markedet», heter det i rapporten.

Forskerne skriver også at antallet dødsfall i Wuhan i den tredje uken av 2020, antyder at viruset i stor grad var spredt blant befolkningen allerede i begynnelsen av januar 2020.

I rapporten heter det også at det er usannsynlig at det var vesentlig spredning av viruset i Wuhan i oktober og november i 2019.

Samtidig sa utvalgets leder, Peter Ben Embarek, at det absolutt er mulig at det var koronatilfeller i november og oktober 2019 rundt Wuhan.

Og at dette kan ha ført til at viruset spredte seg utenlands tidligere enn det som er dokumentert, skriver Reuters.