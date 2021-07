WHO-sjef: Må se nærmere på teorien om laboratorium-lekkasje

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) orienterte medlemslandene om fem nye fokusområder i den nye fasen av etterforskningen, skriver AFP.

– Vi krysset ut lekkasje-teorien for tidlig, sier Ghebreyesus.

Han foreslo at etterforskerne burde fokusere på områder som var del av den tidlige spredningen av koronaviruset.

– Det inkluderer å se på relevante laboratorier og forskningsinstitutter i nærheten av der de første bekreftede smittede ble oppdaget, sa Ghebreyesus i orienteringen.

Ghebreyesus ønsker også flere undersøkelser av våtmarkeder i og utenfor Wuhan, der viruset først ble oppdaget.

Vil se nærmere på Wuhan

Forslaget kommer én dag etter at generalsekretæren kritiserte Kina for å ikke gi nok data om de første dagene med spredning til etterforskere.

– Å finne virusets opprinnelse er en vitenskapelig øvelse som må holdes unna politikk. Derfor forventer jeg at Kina støtter den neste fasen i etterforskningen ved å dele relevante data, sa Ghebreyesus.

Ifølge AFP har WHO utviklet en protokoll for å se om et laboratorium kunne spredt viruset gjennom en lekkasje.

Helseorganisasjonen fikk først i januar i år slippe inn med uavhengige forskere i Wuhan. Da hadde det gått over ett år siden viruset ble oppdaget i området.

«Ekstremt usannsynlig»

Rapporten fra den første fasen av etterforskningen kom i mars i år, men kom ikke fram til en endelig konklusjon om hvordan viruset først hoppet til mennesker.

Forskerne rangerte heller flere hypoteser etter hvor sannsynlig spredningen kan ha skjedd.

Teorien om at viruset lekket fra et laboratorium i ble anett som «ekstremt usannsynlig».

Etterforskningen har blitt kritisert av mange for å ikke være åpen og tilgjengelig, og for å ikke se nærmere nok på lekkasje-teorien.

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus traff Kinas leder Xi Jinping i Peking 28. januar 2020. Da berømmet WHO-sjefen Kinas kamp mot viruset. Foto: NAOHIKO HATTA

Ønsker ikke nye forskere i landet

Ifølge Reuters skal flere kinesiske diplomater ha protestert mot Ghebreyesus' forslag.

Tidligere har kinesiske myndigheter kalt teorien «absurd».

En talsperson for Kinas utenriksministerium, Zhao Lijian, står ved konklusjonene fra den første etterforskningen om at lekkasjen er ekstremt usannsynlig.

– Denne saken bør ikke bli politisert, sier Zhao til AFP.

Han sier også at han forventer at kinesiske myndigheter vil støtte den neste fasen ved å gi relevant data til etterforskere.