WHO-rapport: Aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning

Selskapene kommer med misvisende og udokumenterte vitenskapelige påstander, for å overbevise mødre om å gi babyene morsmelkerstatning istedenfor morsmelk. Dette kommer fram i en rapport som ble lagt fram av WHO onsdag.

Rapporten bygger på intervjuer med foreldre, gravide og helsearbeidere i åtte land. Blant annet var Storbritannia, Kina og Sør-Afrika med i undersøkelsen.

Gir uriktig informasjon

Ifølge Nigel Rollins i WHO, er det rundt seks store produsenter av morsmelkserstatning. Rollins viser til at alle selskapene driver samme aggressive markedsføring.

Selskapene anklages blant annet for å ha infiltrert mødregrupper i sosiale medier for å markedsføre morsmelkerstatning. De anklages også for å gi helsearbeidere «tvilsom informasjon» på konferanser og i brosjyrer som ble gitt videre til mødre.

Over en tredjedel av kvinnene i undersøkelsen svarte at helsearbeidere hadde anbefalt dem å bruke et spesielt merke morsmelkserstatning.

WHO og Unisef's rapport om markedsføring av morsmelkerstatning Foto: WHO

Påstander som ifølge rapporten er uriktige, er blant andre at babyer sover lenger om de får morsmelkerstatning. Det påstås også at morsmelk taper seg i kvalitet over tid. I tillegg hevdes det at visse produkter kan motvirke allergier.

Omsetningen av morsmelkerstatning doblet

Ifølge WHO gir brystmelk i de første månedene av babyens liv livslang gevinst i form av blant annet redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, fedme og diabetes. Brystmelk gir også barnet et sterkt immunforsvar. Mødre som ammer har også mindre risiko for å utvikle brystkreft, ifølge WHO og Unicef.

WHO: Morsmelk er den beste maten for spedbarnet. Foto: Frank May / NTB scanpix

På tross av alle fordelene ved å gi barnet morsmelk, er det 44 prosent av barn i verden, under seks måneder, som får morsmelk. Andelen har økt lite de siste 20 årene, ifølge rapporten. Samtidig har omsetningen av morsmelkserstatning mer enn doblet seg i samme periode.

Tall fra 2019 viser at Industrien omsetter for 55 milliarder dollar, rundt 500 milliarder kroner.

– Falske og misvisende budskap om morsmelkerstatning er et betydelig hinder for amming. Vi vet at det er best for babyer og mødre, sier administrerende direktør i UNICEF Cathrine Russel i en uttalelse.

Ingen reklame i Norge

– Selskapene har ikke den samme aggressive markedsføringen i Norge. Det sier seniorrådgiver hos FHI, enhet for amming, Mette Ness Hansen. Norge har en forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger.

– Forskriften gir bestemmelser om sammensetning, merking, markedsføring, reklame og omsetning av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger beregnet til friske spedbarn.

Seniorrådgiver i FHI, Mette Ness Hansen

– Den gir ikke anledning til å reklamere for produkter som morsmelkserstatning, sier Hansen.

I forskriften står det blant annet:

«Reklame for morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger skal begrenses til vitenskapelige publikasjoner og kun inneholde opplysninger av vitenskapelig og faktisk karakter.»

Nybakte mødre kan selvfølgelig likevel møte reklamen på nettet.

– På digitale plattformer kan du jo møte noe uansett hvor du er, sier Hansen.

Ifølge Enhet for amming, får 99 prosent av alle nyfødte barn i Norge morsmelk. Ved 6 måneders alder ammes 71 prosent, mens 35 prosent får morsmelk når de er 1 år.