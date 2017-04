WHO melder fremgang mot tropiske sykdommer

– Dette er virkelig en historie om vidunderlig fremgang, sier milliardær og Microsoft-gründer Bill Gates, som sammen med Melina Gates har et fond som har støttet WHOs innsats mot sykdommer som enkelt kan behandles, men som tidligere tok livet av 170.000 personer årlig.

WHO presenterte tirsdag resultatene av innsatsen mot forsømte sykdommer. Fortsatt er 1,6 milliarder mennesker, over 500 millioner av dem barn, berørt av slike sykdommer.

Antallet er ned fra over to milliarder i 2010, ifølge organisasjonen.

Direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Margaret Chan, holder en pressekonferanse om fremgangen i kampen mot forsømte tropiske sykdommer. Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

Økt innsats

WHO har jobbet med legemiddelselskaper og frivillige organisasjoner i kampen mot sykdommer som trakom, en øyebetennelse som er hovedårsaken til blindhet fra infeksjoner. Trakom er nå ikke lenger et offentlig helseproblem i Mexico, Marokko og Oman.

– De siste ti årene har millioner av mennesker blitt reddet fra nedsatt funksjonsevne og fattigdom, takket være en av de mest effektive globale partnerskapene i moderne offentlig helse, sier WHO-direktør Margaret Chan.

Innsatsen ble forsterket i 2012, da regjeringer og legemiddelselskaper skrev under på en avtale om å bidra til elimineringen av de vanligste forsømte, tropiske sykdommene.

Siden den tid har selskaper donert flere hundre millioner behandlingsdoser, som førte til at en milliard mennesker fikk behandling for minst en sykdom i 2015 alene.

Mange mangler do

Store fremskritt er gjort for å stagge noen av de verste lidelsene, som dracunculiasis, en infeksjon som kommer av forurenset drikkevann.

Ormer som kan bli opp til en meter lange, spiser seg gjennom kroppen i et forsøk på å komme seg ut. Infeksjonen er nå nesten utryddet verden over.

Utbredelsen var størst i Sør-Sudan, Tsjad, Etiopia og Mali, og i fjor ble det kun registrert 25 tilfeller, ned fra nær 900.000 i 1989.

Antallet tilfeller av trypanosomiasis, sovesyke, er redusert fra 37.000 i 1999 til under 3.000 i 2015. Sykdommen smitter ved tsetsefluer, og WHO mener nå sovesyke kan utryddes innen 2030.

Videre fremgang krever ifølge WHO at flere får tilgang til rent vann og bedre sanitære forhold. Organisasjonen anslår at 2,4 milliarder mennesker i dag mangler tilgang på toaletter, noe som øker faren for sykdomsspredning.