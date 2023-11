WHO kaller al-Shifa sykehuset for en «dødssone» – vil ha evakuering

Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver al-Shifa sykehuset som en «dødssone», og ber om full evakuering. Det skriver generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus på X.

– Teamet vår ser at sykehuset ikke lengre er brukbart. Det er hverken vann, mat, elektrisitet, drivstoff og medisinske forsyninger er brukt opp, skriver Ghebreyesus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, sjef for Verdens helseorganisasjon (WHO) ber om våpenhvile i Gaza og kaller Shifa-sykehuset for en «dødssone». Foto: Reuters

Gitt denne beklagelige situasjonen og tilstanden til mange pasienter, inkludert babyer, har helsearbeidere bedt om bistand til å evakuere pasienter som ikke lenger kan motta livreddende hjelp, heter det videre.

– Vi jobber med våre samarbeidspartnere for å få til en hasteplan for å evakuere, og ber om full tilrettelegging, skriver Ghebreyesus.

– Våpenhvile. NÅ, avslutter WHO-sjefen.

Massegrav

Et humanitært team, ledet av WHO, som inkluderte folkehelseeksperter, logistikkoffiserer og sikkerhetspersonell fra ulike FN-avdelinger, besøkte al-Shifa sykehuset nord i Gaza lørdag, for å vurdere situasjonen.

De beskriver det som en «dødssone».

Det humanitæret teamet fikk bare en time inne på sykehet på grunn av den usikre situasjonen.

– Det var tydelige tegn på bombardement og skuddveksling. Teamet så en massegrav ved inngangen til sykehuset, og ble fortalt at over 80 personer var blitt gravlagt der, heter det i uttalelsen fra WHO.