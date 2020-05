WHO advarer mot farligere smittebølge til høsten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– En andre smittebølge kan komme samtidig med sesonginfluensa eller meslinger, sier Dr. Hans Kluge, leder for Europa-regionen i WHO, til avisen The Daily Telegraph.

Han advarer europeiske land som er i ferd med å lette på restriksjonene.

– Selv om smittetilfellene begynner å gå ned i Italia, Frankrike og Storbritannia, betyr ikke det at pandemien er over, sier Kluge.

– Singapore og Japan forsto tidlig at dette ikke er en tid for feiring, men en tid for forberedelser. Det er det samme de skandinaviske landene gjør. De utelukker ikke en andre bølge, men håper at den vil bli lokalisert, og at de kan handle raskt, sier han.

Økt smitte i Øst-Europa

Kluge påpeker at episenteret i Europa har flyttet seg østover, med flere nye tilfeller i Ukraina, Hviterussland, Russland og Kasakhstan.

– Europeiske land burde bruke tiden fornuftig, styrke helsesystemene og bygge ut kapasiteten på sykehusene og intensivavdelingene, sier han.

Fredag registrerte Russland 10.598 nye smittetilfeller.

Landet har dermed registrert totalt 262.843 smittede, det nest høyeste antallet i verden etter USA, ifølge NTB.

Russiske myndigheter forklarer den store økningen i smittetallet med at de tester mange.

NEST HØYESTE ANTALL SMITTEDE: Kirkegårdsarbeidere heller klorert kalk i en grav utenfor Moskva, 15. mai, 2020. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Samtidig trappes nå de omfattende smitteverntiltakene ned, og mye av samfunnslivet åpnes igjen.

De offisielle russiske tallene viser svært lav dødelighet i Russland sammenlignet med andre land.

Det totale tallet på døde oppgis å være 2.418.

Verste under spanskesyken

Flere eksperter, inkludert den britiske regjeringens øverste medisinske rådgiver, Chris Whitty, har advart om at en andre bølge med smitte kan kreve flere liv enn den første, slik det var under spanskesyken, skriver The Daily Telegraph.

Den gangen begynte viruset å spre seg i mars, og kom tilbake i en mer aggressiv form mot høsten.

Det er anslått at mellom 50 til 100 millioner mennesker døde av spanskesyken mellom 1918 og 1920.

FLERE LAND LETTER PÅ RESTRIKSJONENE: Flere restauranter og kafeer i Berlin har gjenåpnet etter at det ble lettet på tiltakene. 15. mai, 2020 Foto: John Macdougall / AFP

Gradvis gjenåpning

Lørdag vil Tyskland gradvis begynne å trappe ned på kontrollene ved landets grenser.

Landet har en avtale med Frankrike, Sveits og Østerrike om en delvis gjenåpning av grensene 15. mai. Målet er full grenseåpning fra 15 juni.

Flere andre europeiske land har lettet på restriksjonene de siste ukene.

Tidligere i mai åpnet Spania for at befolkningen kunne trene ute, for første gang på sju uker.

Kluge sier at mangelen på vaksine eller en effektiv behandling betyr at gjenåpningen må gjøres gradvis, og forsiktig.

– Folk tror at nedstengningen er ferdig, men ingenting har endret seg. Hele pakken må være på plass for at vi skal kunne bekjempe viruset. Det er nøkkelen nå, sier Kluge.