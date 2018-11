Tirsdag morgen ble mafialederen James «Whitey» Bulger (89) drept i fengsel. Drapet skal ha blitt begått av to medfanger, under 12 timer etter at Bulger ankom fengselet han sonet i.

Onsdag ble det klart at Bulger ble slått i hjel. Ifølge den amerikanske avisa The New York Times ble han slått til det ugjenkjennelige med en hengelås i en sokk.

Ifølge en kilde i politiet var overfallet svært voldsomt.

Mafiamorder mistenkt

Fotios «Freddy» Geas er mistenkt for drapet. Han skal ha blitt filmet av et overvåkningskamera, mens han trillet rullestolen til 89-åringen bort i hjørnet hvor selve drapet fant sted.

Geas' advokat, Daniel Kelly, sier til New York Times at han ikke vet om Geas var involvert i drapet, men han forteller at Geas har en «spesiell avsmak» for folk som samarbeider med politiet.

«Whitey» Bulger da han ble arrestert i 2011. Foto: HANDOUT / Reuters

Bulger samarbeidet med FBI i mange år og ga dem informasjon om en rekke andre mennesker i det kriminelle miljøet.

Geas sitter fengslet på livstid for drapet på en annen mafialeder i 2003. Han blir beskrevet av New York Times som en leiemorder tilknyttet mafiaen i delstaten Massachusetts.

Ikke overrasket over drapet

– Jeg er ikke overrasket over at han ble drept. Jeg er overrasket over at de (fengselet) lot ham bli drept, sier Ed Davis til New York Times.

Davis er tidligere politisjef i Boston, Massachusetts, hvor Bulger tilbrakte mesteparten av sitt liv.

Davis er overrasket over at fengselet ikke gjorde mer for å holde Bulger unna en leiemorder med tilhørighet til den organiserte kriminaliteten i Massachusetts.

Statsadvokaten i delstaten West Virginia har uttalt at de etterforsker drapet sammen med FBI. Utover det har de ingen kommentar.