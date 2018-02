Weinstein Company vil slå seg konkurs

Styret i Weinstein Company har besluttet å slå selskapet konkurs, melder BBC. Nylig ble selskapet saksøkt av delstaten New York for å ikke ha beskyttet en ansatt mot seksuelle overgrep.

Styret i selskapet forsøkte å selge eiendeler og rettigheter, men ble ikke enige med en gruppe investorer om salget. Dermed var konkursbegjæring eneste realistiske løsning.

Anklages for overgrep

Selskapets tidligere leder og en av grunnleggerne, filmprodusenten Harvey Weinstein, er anklaget for flere seksuelle overgrep og trakassering. Han har tidligere fått sparken fra selskapet som følge av anklagene.

Blant bransjens mektigste i 30 år

Som grunnlegger av Miramax og The Weinstein Company har Harvey Weinstein vært en av filmbransjens mektigste aktører noensinne.

Sammen med medgrunnleggeren, broren Bob, opplevde han et gjennombrudd på tidlig 1990-tall med uavhengige filmer som «Sex, løgner og videotape», «Pulp Fiction» og «Clerks».

Med Oscar-grossisten «Shakespeare in Love» og «Den enestående Will Hunting» tok de for alvor steget opp i elitedivisjonen, og listen er lang over hvilke innflytelsesrike filmer Miramax ga ut og/eller distribuerte.