Weinstein betaler over 180 millioner til tidligere ansatte

Weinstein ble i mars dømt til 23 år i fengsel for en voldtekt og et seksuelt overgrep. Totalt har over 100 kvinner anklaget ham for andre seksuelle overgrep, blant annet voldtekt. Alt dette skal ha skjedd over flere årtier.

Nå har flere av dem inngått et forlik med den tidligere filmprodusenten.

– Sviktet de ansatte

Riksadvokaten i New York, Letitia James, bekreftet i dag avtalen. Som, hvis den blir godkjent av retten, vil gi kvinnene mellom 7500 dollar til 750.000 dollar hver. Til sammen skal det være snakk om nesten 19 millioner dollar, eller over 180 millioner kroner.

Kvinnene som nå trolig vil få penger fra Weinstein, var alle ansatt i hans produksjonsselskap og skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep mens de jobbet for ham.

– Harvey Weinstein og hans produksjonsselskap har sviktet sine kvinnelige ansatte. Etter årelangt misbruk, trusler og diskriminering opplever kvinnene nå en slags rettferdighet, sier James etter at forliket var inngått.

Men avtalen får kritikk av andre.

– Vi er overrasket over at riksadvokaten feiere dette som en seier. Dette svikter mange kvinner på så utrolig mange måter, og er et svik mot alle de som nå kjemper videre, sier advokaten Douglas Wigdor, som representerer flere andre kvinner som har anklaget Weinstein for lignende tilfeller.

Nye anklager

Tidligere i år ble det klart at Weinstein er anklaget for voldtekt av en 17-åring og fire andre kvinner.

Kvinnene som nå er 70, 43, 38 og 35 år gamle, hevder at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep av Weinstein. Overgrepene skal ha funnet sted i 1984, 1994, 2008 og 2013.

De fire kvinnene saksøker også Harvey Weinsteins bror, Bob Weinstein, filmproduksjonsselskapet Miramax og Walt Disney Corporation for å ha bidratt til en «taushetskultur» rundt Weinsteins overgrep, og at handlingene hans ble ignorert.

Kvinnen som var 17 år gammel da voldtekten skal ha funnet sted, hevder også at Harvey Weinstein truet med å skade henne og familien hennes hvis hun fortalte om voldtekten.

Weinstein soner sin straff på høysikkerhetsfengselet Wende Correctional Facility nær Buffalo i delstaten New York, og han fikk tidligere i år konstatert koronasmitte. Han skal nå være symptomfri.