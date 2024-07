Washington Post: Obama mener Bidens sjanser er svekket

Ifølge Washington Post og AP, som begge siterer lukkede kilder, mener Obama at Bidens sjanser for å vinne valget har blitt svekket.

Han skal ha understreket at han ønsker å beskytte presidenten og prestasjonene han har gjort de siste fire årene – og at disse står i fare dersom republikanerne inntar Det hvite hus igjen.

Obama er i så fall den siste i en lang rekke demokrater som legger et stadig større press på sin leder. Obamas talsperson har ikke villet kommentere saken.

Flere blundere

Bidens alder har lenge vært en målskive for republikanerne og fire år yngre Donald Trump. Allerede før forrige presidentvalg begynte Trump å referere til Biden som «Sleepy Joe».

Men nå er det Bidens egne rekker som skaper overskriftene. Til tross for at attentatet mot Trump har tatt vekk mye av fokuset på Biden den siste uken, har han ikke lyktes i å stilne den interne uroen i partiet.

Under den første presidentdebatten i juni gjorde Biden det eksperter mener var en svært dårlig figur. At han kort tid senere blandet navnene på Zelenskyj og Putin, samt Kamala Harris og Trump, helte ytterligere bensin på bålet.

I nylige videomøter har Biden også sett ut til å være avhengig av notater, ifølge Wall Street Journal. Under en tale i Las Vegas tirsdag slet han også med å lese fra en telepromter, skriver avisen.

Voksende liste

Utfallet av presidentvalget vil trolig stå på vippestater som Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Nevada og Wisconsin. Biden vant disse i 2020, men en ny meningsmåling viser at Trump nå leder i de seks statene.

En oversikt fra New York Times viser at en overvekt av demokratene fortsatt står bak Biden. Men de siste ukene har stadig flere tatt til orde for at han bør trekke seg.

Så langt står 21 representanter i kongressen, samt en guvernør, på listen.

– Jeg har alvorlige bekymringer om hvorvidt presidenten kan beseire Trump i november, sa Adam Schiff onsdag.

AFP Adam Schiff, representant fra California – En andre presidentperiode under Trump kommer til å undergrave vårt demokratis grunnvoller. Jeg er alvorlig bekymret for om presidenten kan slå Trump i november, sier Schiff. (17. juli) Schiff har sittet som kongressrepresentant siden 2001. AP Mike Levin, representant fra California - Jeg har dyp respekt for president Bidens over fem tiår i offentlig tjeneste og setter utrolig pris på det arbeidet vi har gjort sammen de siste tre og et halvt årene. Men nå mener jeg tiden har kommet for at president Biden gir stafettpinnen videre. (12. juli) Levin har sittet i Kongressen siden 2019. Joel Bissell / The Grand Rapids Press / AP/NTB Hillary Scholten, representant fra Michigan – Vår vårt lands skyld, så er det nå tid for at presidenten gir fakkelen videre til en ny generasjon ledere. (11. juli) Hillary Scholten har vært kongressrepresentert siden 2023. AP Brittany Pettersen, representant fra Colorado - Med dyp respekt og kjærlighet, Joe Biden, vær så snill å levere stafettpinnen videre. (12. juli) Brittany Pettersen har vært medlem av Representantenes Hus siden 2023. AFP Greg Stanton, representant fra Arizona – For vårt land er det på tide at presidenten gir stafettpinnen videre til en ny generasjon ledere. (11. juli) Reuters Scott Peters, representant fra California – I dag ber jeg president Biden om å trekke seg fra presidentvalgkampen. Mye står på spill, og vi er på tapende kurs. (11. juli) AP Eric Sorensen, representant fra Illinois – I 2020 stilte Joe Biden som presidentkandidat med det formål å sette landet over partiet. I dag ber jeg ham om å gjøre det igjen. (11. juli) AFP Brad Schneider, representant fra Illinois – Jeg frykter at hvis han ikke klarer å ta det riktige valget, vil demokratiet vårt henge i en tynn tråd. (11. juli) AP Marie Gluesenkamp Perez, representant fra Washington – Amerikanere fortjener å føle at presidenten deres er sprek nok til å gjøre jobben. Tillitskrisen må ta slutt. (11. juli) AFP Jim Himes, representant fra Connecticut – Vi må stille med den sterkeste kandidaten som er mulig for å konfrontere trusselen fra Trumps lovede MAGA-autoritarisme. Jeg tror ikke lenger at det er Joe Biden. (11. juli) AP Ed Case, representant fra Hawaii – Dette handler utelukkende om fremtiden, om presidentens evne til å fortsette i den vanskeligste jobben i verden i en ny fireårsperiode. (11. juli) AFP Peter Welch, senator fra Vermont – For landets beste, oppfordrer jeg president Biden til å trekke seg fra valget. (10. juli) Welch er den første senatoren som ber Biden gå. Et hardt slag for den tidligere senatoren Biden, som har stor respekt i Senatet. AP Pat Ryan, representant fra New York – For landet vårt, for mine to små barn, ber jeg Joe Biden om å tre til side i det kommende valget og innfri løftet om å være en bro til en ny generasjon ledere. (10. juli) Ryan mener Biden ikke lenger er i stand til å slå Trump. AP Earl Blumenauer, representant fra Oregon – Selv om dette er en avgjørelse for presidenten og førstedamen, håper jeg de vil komme til den konklusjonen som jeg og andre har: President Biden bør ikke være den demokratiske presidentkandidaten. (10. juli) Veteranen med 28 år i kongressen mener det handler om å bevare demokratiet. AP Mikie Sherrill, representant fra New Jersey – Fordi jeg vet at president Biden bryr seg om fremtiden til landet vårt, ber jeg om at han erklærer at han ikke vil stille til gjenvalg og vil hjelpe oss gjennom en prosess mot en ny nominert. (9. juli) En respektert politiker med bakgrunn som helikopterpilot i militæret og advokat. AP Adam Smith, representant fra Washington – Jeg tror det har blitt klart at han ikke er den beste personen til å bære det demokratiske budskapet. (8. juli) Smith har sittet i kongressen siden 1996. AFP Angie Craig, representant fra Minnesota – Jeg tror ikke at presidenten effektivt kan føre en kampanje og vinne over Donald Trump. (6. juli) Craig blir den femte demokraten i kongressen som ber Biden gå i en melding på X. AP Seth Moulton, representant fra Massachusetts – President Biden har gjort en enorm tjeneste for landet vårt, men nå er det på tide for ham å følge i George Washingtons fotspor, og tre til side for å la nye ledere reise seg og stille mot Donald Trump. (4. juli) AP Raúl M. Grijalva, representant fra Arizona – Det han må gjøre er å ta ansvar for å beholde presidentskapet (for Demokratene) – og det innebærer å komme seg ut av denne valgkampen. AP Mike Quigley, representant fra Illinois – Det må være hans avgjørelse, sier Quigly og legger til: Vi må være ærlige, det var ikke bare en dårlig kveld. (2. juli) Tre dager senere er han tydeligere: – Herr president, vi er evig takknemlig. Det eneste du kan gjøre nå for å sementere ditt ettermæle for alltid og forhindre total katastrofe, er å gå av og la noen andre gjøre dette. AP Lloyd Doggett, representant fra Texas – Jeg håper han tar den smertefulle og vanskelige avgjørelsen om å trekke seg. (2. juli) Doggett var den første demokraten i kongressen som offentlig ba Biden trekke seg. Tre dager senere gjentar han budskapet: – Behovet for at han trer til side er mer presserende i kveld enn da jeg først ba om det på tirsdag.

Samtidig har blant annet Nancy Pelosi, tidligere leder i Representantenes hus, advart Biden om at han ikke kan slå Trump.

81 år gamle Biden har vært tydelig på at han ikke har tenkt å gi seg. Han har stått fast på at han har slått Trump før, og at han kan gjøre det igjen.

– Han vakler ikke over noe, sier Quentin Fulks, nestleder i Biden-kampanjen, torsdag.

Likevel har presidenten erkjent at han er villig til å revurdere kandidaturet sitt dersom helsen tilsier det. Onsdag kveld måtte han avlyse en tale i Las Vegas grunnet korona.

Torsdag kveld hevder NBC at Bidens politiske verden er «i ferd med å kollapse».

– Vi nærmer oss slutten, uttaler en kilde nær presidenten til avisen.

Vedkommede understreker at det fortsatt er opp til Biden å ta avgjørelsen om å trekke seg.