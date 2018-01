Washington Post: Det hvite hus ville låne van Gogh-maleri – fikk tilbud om gulltoalett

Det hvite hus spurte i fjor om å få låne Vincent van Goghs maleri kalt «Landscape with Snow» på engelsk, til president Donald Trump og førstedame Melania Trumps private leilighet i presidentboligen, ifølge Washington Post.

Gulltoalettet var plassert på et toalett og tilgjengelig for publikum som besøkte Guggenheim-museet. Foto: William Edwards / AFP

Svarbrevet fra Guggenheims sjefkurator Nancy Spector har nå fått stor medieoppmerksomhet, flere måneder etter det ble sendt.

Heller enn van Goghs landskapsmaleri fra 1888, kunne Det hvite hus få låne et 18 karat fungerende gulltoalett, svarte Spector i eposten, som Washington Post har fått tilgang på.

Spector skrev blant annet at de var glad for at presidentparet var «interessert i å vise sin støtte til kunsten ved å vise fram skatter fra landets kulturinstitusjoner». Kuratoren beklaget imidlertid, og sa at von Gogh-maleriet er en del av en av museets samlinger som kun i svært sjeldne tilfeller lånes bort.

Satire

I eposten skrev hun videre at et verk av den anerkjente italienske samtidskunstneren Maurizio Cattelan, et toalett i rent gull, skulle tas av utstilling, og kunstneren ville gjerne tilby Det hvite hus å låne verket.

Hvor gullet for å lage toalettet kostet er ikke kjent, men det er anslått at det var over 1 million dollar. Foto: William Edwards / AFP

Det interaktive verket har fått navnet «America», og kritikere har beskrevet det som en satire rettet mot rikdom i enkelte samfunnslag i landet.

Talsperson Sarah Eaton ved Guggenheim bekrefter overfor Washington Post at Spector skrev eposten 15. september i fjor. Kuratoren selv var ikke tilgjengelig for kommentar.

Heller ikke Det hvite hus har besvart spørsmål om saken.

Det er vanlig at kunstinstitusjoner låner ut verker til Det hvite hus.

Utlån

Kunstner Maurizio Cattelan har tidligere provosert med flere av sine kunstverk. Her avbildet i 2010, da en statue av en hånd som viste finger ble avduket foran børsen i Milano. Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Kunstneren bak gulltoalettet, som er fullt fungerende, sier alle spørsmål må gå via museet.

På spørsmål om hvorfor han kom med tilbudet til presidenten, svarte Cattelan «hva er meningen med livet? Alt virker absurd fram til vi dør, og da gir det mening».

I kunstverdenen er Cattelan kjent for sine satiriske og utfordrende verker, deriblant statuen av en hånd som viser finger foran børsen i Milano. Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Spector selv har også gjort sine politiske standpunkter tydelig, ifølge Washington Post, blant annet etter presidentvalget i 2016.

– Dette må være den første dagen av revolusjonen for å ta tilbake vårt elskede land fra hat, rasisme og intoleranse, skrev hun da på Instagram.