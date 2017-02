Washington Post: 132 feilaktige eller misledende uttalelser fra president Trump

Washington Post har satt opp en egen side der de skal faktasjekke presidentens uttalelser gjennom hans første 100 dager ved makten.

Oversikten ble første gang publisert tirsdag og skal oppdateres hver fredag fremover.

Avisen skriver at de til sammen har funnet 132 uttalelser som er klart feil eller misledende.

Washington Post gjorde en tilsvarende undersøkelse under valgkampen og kom da opp med 59 uttalelser som var feilaktige eller misledende.

I den nye undersøkelsen er temaets som oftest kommer opp immigrasjon med 24 tilfeller. Deretter følger biografiske forhold og arbeidsplasser, begge med 17 tilfeller.

Her er noen eksempler fra oversikten til Washington Post.

Om valgresultatet

– Vi fikk 306 valgmannstemmer fordi folk gikk og stemte slik jeg aldri har sett det før. Det var den største seieren i valgmannskollegiet siden Ronald Reagan, sa president Trump 25. januar.

Ifølge Washington Post er seks av åtte valgene siden Reagan i 1984 endt med større seire i valgmannskollegiet enn den Trump fikk.

Om media

– Dere (i media red.anm.) har en lavere andel som sier seg fornøyde enn det Kongressen har, sa president Trump under sin pressekonferanse 16. februar.

Ifølge Washington Post viste en meningsmåling fra 2016 at bare 9 prosent så positivt på arbeidet som Kongressen gjorde. Tilsvarende tall i undersøkelsen var 20 prosent for aviser og 21 prosent for TV.

Om falske nyheter

– Da han var på falske nyheter på CNN ble Bernie Sanders avbrutt fordi han brukte betegnelsen falske nyheter om nettverket. De sa det var tekniske problemer, skrev Trump på Twitter 12. februar.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge Washington Post fortalte senator Bernie Sanders i et intervju med Erin Burnett en spøk om at Trump hadde kalt CNN for falske nyheter. Etter at han hadde fortalt vitsen ble lyden kuttet og CNN hadde en reklamepause.

Etter at reklamepausen var over fortsatte Burnett der de var før pausen: «Senator, du snakket – spøkte – akkurat om CNN og falske nyheter». Deretter gikk Sanders videre og kritiserte Trump for å ha kalt CNN for falske nyheter.

Om kampflyet F-35

– Vi har fått ned prisen på et fly som skulle bestilles med flere hundre millioner dollar, sa Trump 30. januar og 6. februar.

Ifølge Washington Post tar president Trump æren for noe som allerede var blitt forhandlet frem. Forsvarsdepartementet hadde allerede offentliggjort at det ville bli kostnadskutt på rundt 600 millioner dollar før Trump hadde et møte med sjefen for flyfabrikken Lockheed Martin.