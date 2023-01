Gravplassen ligger i utkanten av landsbyen Bakinskaja i Krasnodar-regionen i Sør-Russland.

Her har det russiske private selskapet Wagner sitt eget område. Der begraver de leiesoldater som har mistet livet i krigen i Ukraina.

På gravene er det enkle trekors og en krans i sterke farger med Wagner-symbol.

MANGE FANGER: Et satellittbilde fra gravplassen i Sør-Russland viser at mange har blitt begravet de siste månedene.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters tok Wagner i bruk gravplassen i sommer. Nå skal det være rundt 200 graver på stedet, og plassen skal praktisk talt være full.

Leiesoldater fra fengsler

Wagner-gruppens grunnlegger og leder er den russiske oligarken Jevgejin Prigozjon.

Han ble i fjor filmet mens han oppfordret fanger i russiske fengsler til å melde seg som leiesoldater i krigen i Ukraina.

IKKE BENÅDET: Ifølge Reuters har det blitt bekreftet at 39 av de døde på Wagners gravplass og på plasser i nærheten er tidligere fanger. Foto: STRINGER / Reuters

Reuters har sett nærmere på navnene på Wagners graver og skriver at mange av døde var tidligere fanger som ble rekruttert av selskapet i fjor.

39 av de gravlagte og på gravplasser i nærheten har blitt bekreftet som tidligere innsatte.

Det har byrået funnet ut ved å gå gjennom rettsdokumenter, åpne databaser og sosiale medier. Det har også vært i kontakt med familie, venner og advokater til noen av de døde.

Fangene ble lovet at de skulle bli benådet dersom de overlevde seks måneder ved fronten.

Leiesoldater fra Wagner blir også gravlagt andre steder enn der denne videoen er filmet.

Uklare tall

Amerikansk etterretning regner med at om lag 40 000 fanger fra russiske fengsler har blitt rekruttert til krigen i Ukraina de siste månedene. Det skrev The Washington Post for en tid tilbake.

ANDRE STEDER: Wagner-leder Jevgenij Prigozjin var til stede da en av hans leiesoldater ble begravet i St. Petersburg. Foto: AP

Andre kilder mener at tallet er betydelig lavere.

Det britiske forsvarsdepartementet sa nylig til BBC at Wagner nå trolig har rundt 50 000 leiesoldater i Ukraina og at 80 prosent av dem er tidligere fanger.

Harde kamper

I går bekreftet ukrainske myndigheter overfor nyhetsbyrået AFP at den ukrainske hæren har trukket seg ut fra den lille byen Soledar i Øst-Ukraina til nye stillinger i nærheten.

KAMPER: Ukrainske styrker skyter mot russiske stillinger ved frontlinjen nær Bakhmut i Donbass. Foto: STRINGER / Reuters

Det har i lang tid vært harde kamper her og ved nabobyen Bakhmut.

Leiesoldater fra Wagner-gruppen skal ha blitt satt inn i disse kampene sammen med vanlige russiske okkupasjonsstyrker.

Det skal ha vært store tap både på ukrainsk og russisk side.

I dag har USA klassifisert Wagner-gruppen som en «transnasjonal kriminel organisasjon».

Det innebærer ifølge Reuters blant annet at gruppens verdier i USA blir frosset.

Amerikanske myndigheter innfører også ytterligere sanksjoner mot Wagner-gruppen. Den anklages for å ha bidratt til Russlands angrepskrig i Ukraina.