Wagner-sjef: Anklager Russland for å ha drept et stort antall Wagner-soldater

Lederen av den russiske private leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, mener russiske styrker har drept 2000 av soldatene i Wagner.

Detaljene rundt det påståtte angrepet er foreløpig ikke kjent.

Han peker mot den russiske regjeringen og den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu, melder AFP fredag kveld.

Vil stå imot den russiske hæren

– Rådet i leiesoldatgruppen Wagner har tatt en avgjørelse – ondskapen som landets militære ledelse tar med seg må stoppes, sier Jevgenij Prigozjin i en talemelding, ifølge nyhetsbyrået.

Han lovet å hevne seg, og oppfordrer russerne til å roe seg.

Jevgenij Prigozjin (til venstre) fra den tiden han virkelig tjente som kokk for Putin, her 11. november 2011. På det tidspunktet var Vladimir Putin statsminister. Prigozjin hevder han sjelden har kontakt med Putin nå. Foto: POOL New / Reuters

Prigozjin lover å «stoppe» den russiske hæren og ber russere om å ikke gjøre motstand mot hans styrker. Han sier at dette er en «Marsj for rettferdighet», «ikke et kupp».

Vil at russerne slutter seg til Wagner

– Vi er 25 000 mann, og vi kommer til å undersøke hvorfor det hersker total lovløshet i landet, sier Jevgenij Prigozjin, og oppfordrer russerne til å slutte seg til styrkene hans.

Åpner straffesak mot Wagner-sjefen

Fredag kveld melder Reuters at Russlands sikkerhetstjeneste nå åpner straffesak mot Wagner-sjef Prigozjin, «for oppfordring til væpnet mytteri».

Nyhetsbyrået opplyser at Putin er klar over anklagene, og sier at «nødvendige tiltak» vil bli gjort.

Avviser anklagene

Forsvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: AP

Russlands forsvarsdepartement avviser anklagene og nekter for å ha angrepet Wagner-styrkene.

De sier at det «ikke stemmer overens med virkeligheten», og kaller det et forsøk på å provosere.

– De russiske væpnede styrkene fortsetter å utføre kampoppdrag i Ukraina, legger departementet til.

Wagner-gruppen åpnet et splitter nytt hovedkvarter i St. Petersburg 4. november i fjor. Det er uklart hvordan det er finansiert. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Prigozjins private hær har kjempet på russisk side i Ukraina siden invasjonen i februar i fjor og var blant annet sentral i kampene om byen Bakhmut.

Den konkurrerer også med forsvarsledelsen om æren for framgang i Ukraina.

Samtidig er Prigozjins en gammel venn av Putin.