Wagner ønsker hevn – trusler sirkulerer på sosiale medier

På sosiale medier og blant eksperter diskuteres det på høygir hva som kan ha skjedd og hvem som kan ha stått bak flystyrte i Russland onsdag kveld.

Noen hevder at Putin har orkestrert det hele. Andre mener det er sannsynlig at militærledelsen kan ha gjort dette på egen hånd.

Samtidig hevder noen at Prigozjin ikke er død. At han aldri var ombord flyet.

Hva sier Wagnergruppen selv?

Dette bildet skal vise flyet som styrtet. Foto: HANDOUT / AFP

Vil ha hevn

– Vår leder, Russlands helt, en ekte patriot, Prigozjin, døde som et resultat av handlingene til russiske forrædere, skrev gruppen på sin offisielle Telegram-kanal onsdag kveld.

Siden har flere telegram-kanaler knyttet til Wagner truet med at det vil være konsekvenser for drapet på Prigozjin.

– Vi skal ta Kreml, skriver en person.

I en annen gruppe NRK finner på Telegram, skriver de at de vil organisere en ny «rettferdighetsmarsj» mot Moskva.

– Hvis Prigozjin er drept, vil vi organisere en til rettferdighetsmarsj mot Moskva.

I en video publisert på sosiale medier, står tre maskerte menn som hevder å være Wagner-soldater, og lover hevn.

Offisielle hold i Wagner har ikke bekreftet at videoen er autentisk. Du trenger javascript for å se video. Offisielle hold i Wagner har ikke bekreftet at videoen er autentisk.

Ingen av meldingene eller videoen er bekreftet fra offisielle hold, men de sprer seg raskt på sosiale medier.

– Ikke overrasket

Tor Bukkvoll, sjefforsker ved Forsvarets forskingsinstitutt (FFI), er ikke overrasket over truslene. Spørsmålet han retorisk stiller seg selv er: er Wagner i stand til det? Bukkvoll tviler.

– Wagnergruppen er ikke store lenger. De har gitt fra seg det meste av det tyngre utstyret sitt. Mye av ressursene er spredt ut, som i Afrika. Så et større opprør ala det som skjedde i juni er usannsynlig, svarer Bukkvoll på sitt eget spørsmål.

Han utelukker likevel ikke at det vil være forsøk på hevn fra noen Wagner-soldater. Men han tror det er mer sannsynlig at de fleste tenker at kampen er over.

Folk har lagt ned blomster og tent lys utenfor Wagner-gruppens hovedkvarter. Foto: Reuters

Dårlig stemning

Forholdet mellom Wagner og det russiske forsvarsdepartementet har lenge vært betent, særlig etter Wagners innsats i Ukraina. Det hele eskalerte da Wagner gikk til marsj mot Moskva tidligere i sommer.

Wagner-soldatene føler at de ikke har fått nok ære for sin innsats, sier Bukkvoll.

– De føler selv at de har fått tildelt de vanskeligste oppgavene fra Kreml, som de selv mener at de har løst på en bedre måte enn de regulære russiske styrkene, men ikke fått nok ære for.

– Nå døde lederne deres i tillegg. Derfor er jeg ikke overrasket over at noen av dem ønsker å hevne seg, sier Bukkvoll.