Wafa: Minst 100 er drept i angrep mot Gaza-skole

Over 100 palestinere er drept i angrepet mot skolen, som fungerte som midlertidig oppholdssted for internt fordrevne palestinere, melder palestinernes offisielle nyhetsbyrå Wafa lørdag morgen.

Kort tid i forveien uttalte Mahmoud Basal, talsmann for sivilt beredskap på Gazastripen, at 40 ble drept og flere titalls såret i angrepet mot skolen Al-Tabaieen i Al-Sahaba-området i Gaza by.

Det israelske forsvaret (IDF) bekrefter å ha gjennomført et luftangrep og sier det var rettet mot et Hamas-senter i skolebygningen.

– Et presisjonsangrep rammet Hamas-terrorister som var operative inne i et kommando- og kontrollsenter tilhørende Hamas, tilknyttet Al-Tabaieen-skolekomplekset, står det i en uttalelse fra IDF.

Den israelske avisen Times of Israel og den israelske avisen Haaretz har også omtalt saken.

IDF uttaler på X at israelske styrker forut for angrepet iverksatte mange tiltak, blant dem innhenting av etterretningsopplysninger, for å redusere sjansen for å ramme sivile.

– Terrororganisasjonen Hamas bryter systematisk folkeretten og opererer fra sivile tilfluktsrom mens de bruker befolkningen som menneskelig skjold, skriver IDF videre.

Basal beskriver i et innlegg i meldingstjenesten Telegram angrepet som «en grusom massakre» og sier at noen av likene tok fyr.

– Mannskaper prøver å få kontroll over brannen for å hente ut likene og redde ut de sårede, skriver han.

Ifølge en melding fra Al Jazeera på X skjedde angrepet mens morgenbønnen pågikk.