Vurderer om 10 år gammel voldtektsoffer skal få ta abort

Jentas foreldre tok henne med på sykehus etter at hun klagde på magesmerter. Der fikk de beskjeden om at deres ti år gamle datter var i 26. svangerskapsuke, skriver Indian Express.

10å-åringen fortalte at hun hadde blitt voldtatt av onkelen sin gjentatte ganger i løpet av de siste sju månedene.

Onkelen er arrestert og jentas foreldre har søkt om tillatelse for å ta abort.

I forrige uke nektet en lavere rettsinstans innvilge søknaden, med begrunnelse om at «en abort vil utgjøre en større fare for liv.»

Nå vil høyesterett i landet bedt et team med leger ved Postgraduate Institute of Medical Education and Research (PGIMS), avgjøre om hva som utgjør en større risiko for jenta; å ta abort, eller å bære frem barnet, melder BBC.

Risikofylt å bære frem barnet

Det er komplisert fordi hun også er et barn. Kroppen til en 10-åring er ikke ferdig utviklet, så hun er i fysisk fare dersom hun bærer frem barnet, sier DR Geeta Chadha til The Quint.

Indisk gynekolog Puneet Bedi sier det er bedre å avslutte svangerskapet ettersom den psykologiske påkjenningen av en fødsel i slik ung alder vil være skadelige.

– Det er risiko bundet til abort, men for jenta som fortsatt er i utvikling, vil det være mange følelsesmessige arr, sier Bedi.

Flere lignende saker

I India er det forbudt å ta abort etter 20. svangerskapsuke, med mindre morens liv står i fare.

Loven er innført for å hindre at jentefostre blir abortert vekk fordi mange foreldre heller ønsker å få guttebarn.

Landets høyesterett har mottatt flere søknader av jenter og kvinner som ønsker å gjennomføre abort etter å ha blitt voldtatt.

En annen 10 år gammel jente har også søkt om tillatelse til å ta abort etter å ha blitt voldtatt gjentatte ganger av sin stefar. Han er arrestert.