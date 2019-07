Vurderer å be militæret om hjelp i kampen mot festglade turister i Magaluf

Et av de mest beryktede partystedene i Europa, turistbyen på Mallorca, sliter fremdeles med for mye fyll, bråk og uønsket oppførsel.

– Det er billig å reise dit, det er billig alkohol og godt vær. Jeg regner med at det er det som appellerer, sier Svenn Rudow til NRK.

Han har jobbet i hotell og reiselivsnæringen i Palma på Mallorca i 16 år og er godt kjent med partybyen som befinner seg omkring to mil vest for hovedstaden på den spanske øya.

Magaluf har bygd sin turisme rundt sin fine strandlinje. Foto: Enrique Calvo / Reuters

Rudow vil ikke si at den typiske festkulturen i Magaluf er representativ for resten av øya.

– Magaluf er et rent turistområde, som er bygd opp for turismen, rundt en kjempefin strand. Palma er en fungerende storby som er oppe hele året, mens Magaluf stort sett er stengt hele vinteren, sier han og legger til at Mallorca er fantastisk.

Mange briter

Tusener av briter og skandinaver har festet fra seg i Magaluf i en årrekke, og myndighetene er lei av konsekvensene som den utagerende festingen har ført med seg.

I fjor skrev Dagbladet at hele seks hadde dødd etter å ha falt ned fra høye bygninger i området. En irsk mann, en britisk mann og en skotsk jente var tre av dem.

Rudow er av den oppfatning at britene er verst. Dette blir ytterligere bekreftet gjennom daglige artikler i avisene, forteller han.

Dette er en overskrift i Majorca Daily Bulletin torsdag 25. juli. Foto: MAJORCA DAILY BULLETIN / Faksimile

For å få bukt med problemene har spanske myndigheter innført en rekke tiltak, blant annet strengere lovverk, innstrammet turisttilbudene og innført nulltoleranse for uønsket oppførsel fra hotellgjester.

I løpet av juni ble en rekordstor andel mennesker kastet ut av hoteller som har innført nulltoleranse for dårlig oppførsel, skriver den britiske avisen Daily Mail. Totalt 150 mennesker ble kastet ut. Det er bare 10 færre enn gjennom hele fjorårets sommer, før den europeiske feriemåneden august har begynt.

– Det er billig å reise dit, det er billig alkohol og godt vær. Jeg regner med at det er det som appellerer, sier Svenn Rudow. Foto: Jaime Reina / AFP

Les også: Pass opp for bøter i disse feriebyene

Ser fremgang

Ved brudd på lovverket som er innført, ventes sanksjoner. Størrelsen på straffen avhenger av forseelsens alvorsgrad. De verste lovbruddene kan i verste fall føre til en bot på nærmere 30.000 norske kroner.

Rudow opplever at tiltakene kan ha bidratt til en positiv endring.

– Området rundt Magaluf som appellerer til fyll- og partyferier, blir mindre og mindre ettersom både myndigheter og hotelleiere slår ned på den type fylleturisme i større grad enn før. Det er ingen som er tjent med denne turismen, sier han.

Ifølge ordfører i kommunen Calvìa på Mallorca, Alfonso Rodríguez, jobbes det med å bedre sikkerheten i Magaluf ytterligere. Han utelukker ikke å be militæret om forsterkninger for å kunne gi et mer kontrollert kveldstilbud, som også vil bety tryggere kvelder på byen.