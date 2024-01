Vulkanutbrudd på Island: Frykter dyretragedie

Natt til søndag gikk sirenene på Island.

Befolkningen opplever sitt andre lavautbrudd på kort tid, etter utbruddet i desember.

Men denne gangen slukes evakuerte hjem av lava, og gårdsdyr står i fare for å bli tatt av flammene.

– Utbruddet var ventet, men ikke at det skulle komme så nært byen. Det er litt skummet.

Det sier grindavikingen og hesteeieren Klara Halldórsdóttir.

Hun er blant dem som fulgte Livsmedelsverkets instrukser i november. Hun evakuerte seg selv og hestene sine, og lot være å reise tilbake.

Den instruksen har derimot ikke alle gårdseiere fulgt.

For mens alle mennesker er evakuert, er det flere titalls gårdsdyr igjen, i strid med instruksene. Dyrebeskyttelsen på Island frykter en dyretragedie.

I minst fem sauefjøs er det dyr, opplyser Linda Karen Gunnarsdóttir i dyrebeskyttelsen til RUV. Det skal også være flere kjæledyr igjen i de tomme husene, men det er ikke bekreftet.

Minst 30 sauer er innesperret i et av sauefjøsene i Grindavík. Foto: RUV

– Det er ekstremt alvorlig at dyrene er hentet tilbake til byen igjen. Selvfølgelig skulle de ikke vært der, men naturlig nok reiste folk tilbake og begynte å leve sitt vanlige liv igjen, sier Gunnarsdóttir.

Tusenvis er evakuert

Grindavik-beboer Klara Halldórsdóttir sier til nyhetsbyrået TT at det som nå skjer, føles surrealistisk og at hun er forberedt på at hun aldri vil kunne bo i Grindavik igjen.

– Vi lever alle i en enorm usikkerhet og uvisshet om framtiden, sier hun.

Det første utbruddet, som skjedde 09.00 norsk tid, fant sted nord i Grindavik.

Kort tid etter ble det klart at lavaen rant mot byen. Ifølge Islands meteorologiske institutt, ville byen bli rammet innen 24 timer.

Noen timere senere, åpnet en ny vulkansprekk seg rett utenfor bygrensen til Grindavik.

Den nye sprekken endret situasjonen totalt.

– Det verst tenkelige scenarioet er at den øvre sprekken dør ut og den nedre tar over, sa vulkanolog Thorvaldur Thordson til RUV

Risikerer å miste huset i vulkanutbrudd for andre gang

Er byen Grindavik historie?

På TV så Hrannar Jón Emilsson hvordan lavaen veltet over det første huset i Grindavik.

Det var han sitt hus, sa han til RUV, renovert og klargjort for innflytning.

– Vel, dette er litt surrealistisk å se hjemmet vårt bare forsvinne. Dette er fortsatt litt uvirkelig og jeg er først nå at det går opp for meg hva som skjer.

Slik så Grindavik ut 21. desember. Foto: HALLDOR KOLBEINS / AFP

Slik ser byen i søndag ettermiddag. Her synes de to sprekkene godt. Foto: Ruv

Er byen Grindavik nå på vei til å bli historie?

Det er ikke lett å spå, sier Henrik Hovland Svensen, geolog og forsker ved Universitetet i Oslo:

– Det er klart at det ser ikke så veldig lovende ut akkurat nå. På en annen side vet vi ikke helt hvordan disse tingene utvikler seg.

Islendingene har søndag bygget voller for å skjerme byen. Siden har det kommet en ny sprekk sør for vollen. Foto: HALLDOR KOLBEINS / AFP

Flere sprekker kan oppstå også på sørsiden av, og – i verste fall – under selve byen.

– Det vi vet er at det er en sprekk som har utviklet seg under selve byen, siden desember-utbruddet som var litt lenger nord, sier Svensen til NRK.

Kan vare flere dager

Søndagens utbrudd har tilsynelatende mindre kraft enn det i desember, ifølge en ekspert, men det skjer helt klart nærmere Grindavik. Om lag 100–150 meter fra byen, ifølge RUV.

Magmakammeret, som fôrer lavautbruddet, ligger nær Den blå lagune og er på grunt nivå, kun fem kilometer dypt. Derfor mistenker geolog og tidligere professor Haflidi Haflidason at kammeret, hvor magmaen er samlet, vil være tømt på relativt kort tid.

– Jeg tipper dette kan være over om tre-fire dager, sier Haflidason til NRK søndag.