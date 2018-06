For en uke siden opplevde hun et inferno som skapte frykt og panikk. Vulkanen Fuego spydde ut lava, aske og gass. Eufemia Garcia har mistet 50 familiemedlemmer. Et eller annet sted under det virvlende asketeppet ligger barna hennes, moren og ni søsken, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Vil gi familien en skikkelig begravelse

Hun overlevde infernoet i San Miguel Los Lotes, og blir omfavnet av en redningsarbeider.

– Jeg kommer aldri mer til å se barna og brødrene mine. De er alle begravet her. Jeg leter på flere likhus, men finner dem ikke.

Eufemia Garcia ønsker å gi familiemedlemmene en skikkelig begravelse. Det er derfor hun leter. Da vil de få endelig fred, sier Garcia til Reuters.

– Banket febrilsk på dører

Minst 110 mennesker er bekreftet døde etter vulkanutbruddet. I tillegg tror myndighetene at ytterligere 200 ligger begravet under asken.

Eufemia Garcia var ute og samlet egg den dagen da vulkanen begynte å herje i nabolaget. Hun løp tilbake til landsbyen for å advare familien, og banket febrilsk på flere dører for å få dem ut. Mange i familien fikk ikke med seg advarselen. Hennes mor, som var 75 år gammel, var for skrøpelig til å flykte.

Garcia måtte til slutt flykte, men mange familiemedlemmer rakk det altså ikke.

Myndighetene har fått kritikk

Store områder i nærheten av vulkanen Fuego, som betyr ild på spansk, ser ut som et månelandskap dekket av aske. Myndighetene i Guatemala fikk flere varsler om at et stort vulkanutbrudd var i gang.

Regjeringen har fått kraftig kritikk for håndteringen av katastrofen. Fattigdommen er stor i Guatemala, og nærmere 2 millioner mennesker er rammet av vulkanutbruddet forrige søndag.

Og mens debatten pågår fortsetter Eufemia Garcia letingen etter sine kjære.

– Katastrofen kunne vært unngått