Vrakrester funnet i søket etter ubåten

nrk.no sender pressekonferanse med den amerikanske kystvakten kl 21.

Vrakrester er funnet i leteområdet utenfor kysten av Newfoundland. Restene ble funnet av en ubemannet miniubåt i nærheten av der Titanic gikk ned i 1912.

Eksperter skal nå undersøke vrakrestene, ifølge den amerikanske kystvakten.

Redningsarbeidet fortsetter til tross for at oksygenet kan være brukt opp i ubåten som forsvant søndag. Det bekrefter sjefen for redningsarbeidet admiral John Mauger i den amerikanske kystvakten.

Ubåten var på en ekspedisjon for å se nærmere på vraket av Titanic som ligger på 3.800 meters dyp.

Et fransk fjernstyrt undervannsfartøy er blitt satt inn i søket.

Dersom de fem savnende ombord er i live, er det antatt at de ville ha oksygen frem til rundt klokka 13 norsk tid, ifølge anslag fra den amerikanske kystvakten.

Rundt klokka 13.30 bekreftet den amerikanske kystvakta at en fransk undervannsrobot er nå satt inn i søket.

Det er også begrenset med vann og mat ombord. Ligger ubåten på havbunnen vil det være bekmørkt og svært kaldt.

Bekymringsfullt

– Jeg er opprørt og ekstremt bekymret, sier Asgeir Johan Sørensen, professor ved NTNUs Institutt for marin teknikk.

– Det er nå to scenarioer. Enten har ubåten flytt opp til overflaten. Da er det kritisk å gjøre søk basert på beregninger av strømninger og vind. Men at den ikke er funnet så langt, gjør dette scenarioet mindre sannsynlig, sier han.

Dersom ubåten befinner seg der i havoverflaten, har ikke de savnende mulighet til å åpne ubåten fra innsiden. Titan-ubåten har ikke et tradisjonell luke i et tårn i taket, men må løftes opp fra vannet for å åpnes.

– Jeg vurderer det som mest sannsynlig at ubåten ligger på havets bunn nær Titanic, fortsetter professor Sørensen.

Professor Asgeir Sørensen mener det er mest sannsynlig at ubåten ligger på havets bunn, nær Titanic-skipsvraket. Foto: Privat

For å finne ubåten på havets bunn, må en robot sendes ned for å kartlegge stedet.

– Det kommer helt an på forfatningen ubåten befinner seg i. Hvis den ser hel ut, må man feste en krok eller bruke vaier for å løfte den opp. Det er en ekstremt krevende operasjon. Håpet er at de er live, sier han.

Fordobler antall letefartøy

Antall letefartøy i søksområdet nær Newfoundland i Atlanterhavet vil fordobles i løpet av i dag og fredagen, ifølge den amerikanske kystvakta. Søket gjøres i et område like stort som Troms fylke.

– Vi må forbli optimistiske og håpefulle, sa Jamie Frederick, søkskoordinator ved den amerikanske kystvakten under en pressekonferanse onsdag.

Kaptein Jamie Frederick i den amerikanske kystvakten sa på en pressekonferanse i går at det fortsatt er håp for å finne de savnende i live. Foto: AFP / AFP

Troll A: For å vise hvor dypt den savnede ubåten Titan er starter vi med å sammenligne med oljeplattform Troll A. Den står på 303 meters havdyp. Flere rednings ubåter har bidratt. DSRV: En rednings-ubåt som kan hjelpe ned til 1500 meter.

ROV: Er en ubåt fra M/S Deep Energy, kan dykke ned til 3000 meter. Titan skulle ned til vraket av Titanic. Skipet som sank i 1912 ligger på 3800 meters dyp.

Titan kan dykke ned til 4000 meters dyp.

Den franske roboten Victor 6000 fraktes av et skip til søksstedet nå.

Den kan dykke ned til 6000 meter og med sine «armer» kan roboten feste en krok dersom den 6,7 meter lange ubåten sitter fast på havbunnen.

– Normalt tar en slik operasjon uker å planlegge. Hvordan dette skal gjøres er en annen sak. Stedet Titanic ligger på er en gravplass, en båtgrav. Det er egne regler for gravplasser, sier Asgeir Johan Sørensen ved NTNU.

Han tror likevel at ubåten vil bli trukket rett opp dersom den ser intakt ut.

Dersom ubåten er uten strøm, vil dette trolig påvirke oksygen- og karbondioksidnivået inne i fartøyet. Høye karbondioksidnivåer er farlig for mennesker.

Tirsdag og onsdag ble usikre bankelyder plukket opp av letemannskapene.

Kartet viser hvor Titanic-vraket ligger og hvor ubåten er savnet.

– Eksperimentelt byggemateriale

Få ganger tidligere har selskapet OceanGate tatt betalende med på ekspedisjon til verdens mest berømte skipsforlis: Titanic på bunnen av Atlanterhavet.

Ubåten Titan ble spesialbygget for dette formålet i 2018. Selskapets mål var å arrangere en opplevelsestur til Titanic i året.

Men hovedmålet var å drive forskning. Turismen skulle finansiere dette, sier en tidligere underleverandør til Oceangate, Doug Virnig, til CNN.

Slik ser Titan ut når den er i overflatestilling. Foto: HANDOUT / AFP

For ubåten er helt annerledes enn lignende fartøy. Selskapet brukte karbonfiber som byggemateriale i stedet for metall som titanium eller stål.

– Det er nokså eksperimentell eller ukonvensjonell måte å bruke dette materialet på, sier Doug Virnig til CNN. Han jobbet for en underleverandør til Oceangate.

Slik ble ubåten omtrent halvparten så tung – og derfor mye raskere.

Men på grunn av bruken av karbonfiber fikk Titan ikke en konvensjonell inngangsluke i et tårn i taket.

– Dette er veldig kontroversielt fordi du må heise hele ubåten ut av vannet for å åpne opp døren for å komme inn, sier Virnig videre.

I stedet for å bare romme to til tre personer, ble ubåten bygget for å ha plass til fem. Administrerende direktør Stockton Rush forklarte at de måtte ha plass til en guide for å gi turistene den beste opplevelsen på vei ned til skipsvraket.

Han blant de fem savnede i ubåten.

Stockton Rush er administrerende direktør av OceanGate Expeditions. Foto: AFP

– Dersom du skal ta med noen for å se Titanic, kommer det til å bli en livsomveltende hendelse for dem. De kommer ikke til å ville gjøre det alene, sa Stockton Rush, daglig leder i OceanGate til tyske Deutsche Welle tilbake i 2019.

Har kritisert ubåtsikkerheten

To eks-Oceangate-ansatte har tidligere ropt varsko om svakhetene ved ubåten. Professor Asgeir Johan Sørensen ved NTNU kritiserer regelverket ved denne type opplevelsesturer.

En åpenbar svikt er at det ikke var noen beredskapsfarkost i nærheten, mener han. Professoren roser derimot det han mener er en solid leteaksjon ledet av amerikanske- og canadiske myndigheter.

Men profesjonell aktør hadde aldri fått lov til å dykke med en fartøy som Titan ved Titanic, forklarer han.

Ubåten Titan har vært savnet siden søndag med fem personer om bord. Foto: HANDOUT / AFP

– Denne type aktører jobber ikke med samme regulering som Sjøforsvaret eller industrielle aktører. De er ikke underlagt en tredjeparts-verifikasjon, sier Sørensen, og sikter til risiko- og kvalitetssikring som gjøres av Det Norske Veritas for maritim industri.

– Vi kan håpe at denne hendelsen, uansett om den ender godt eller ikke, endrer regelverket for opplevelsesaktører, sier han.

Ubåten er utstyrt med nok oksygen for at fem person kan puste i 96 timer i nødtilfeller, ifølge eieren OceanGate.