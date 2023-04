Vrak med 33 norske krigsfanger funnet på 4000 meters dyp

«Førte under krigen M/S «Herstein» av Oslo. Den 20. jan 1942, mens vi lå og lastet kopra i Rabaul, New Britain, ble skipet overfalt og bombet av 120 japanske fly. Skipet ble truffet med 6 bomber og satt i brann. Ved anledningen bruktes skipets antiluftskyts til liten og ingen nytte. Skipet brente ned til vannlinjen på kort tid. Under forliset ble Stuerten drept og 6 mann såret. To dager senere ble byen og øya invadert av japanerne.

Da vi fikk nyss om den forestående invasjon, besluttet mannskapet seg til å oppholde seg i nerheten av stedet, da de tenkte seg å få hjelp av japanerne til å komme vekk fra øya, og muligens bli sendt hjem over Japan. Jeg derimot hadde ingen tiltro til japanerne, og for ikke å bli tvunget til å gi dem viktige opplysninger, besluttet jeg meg til å ta jungelen fatt, for om mulig å komme meg unna, og tilbake til siviliserte strøk ved egen hjelp.

Forlot havnen kvelden før invasjonen sammen med en av agentens folk. Etter å ha gått langs kysten og over land en strekning på 350 eng.mil, ble jeg sammen med endel australiere, tatt opp av en hjelpe-ekspidisjon, som tok oss over til Port Moresby, Ny Guinea. Vi var da svært forkomne av sult og sykdom. 50 prosent av de australiere som startet ut på denne vandringen, bukket under for sykdom og sult, og en del ble drept av japanere som gikk på jakt etter oss hver dag. Jeg hadde etter forliset oppholdt meg i jungelen i 78 dager.

Senere kom jeg med passasjerbåt fram til Sydney. Etter krigens slutt er det meddelt meg at det øvrige mannskap ble tatt til fange av japanerne og sendt med et japansk fangeskip, som ble torpedert under reisen til Japan. Alle kom ved denne anledning boet.»

