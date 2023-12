Volodomyr Zelenskyj er i Oslo: – Vil personlig takke Norge for støtten

– Jeg vil personlig takke Norge for støtten siden krigen brøt ut, skrev blant annet presidenten på X.

Det er første gang Zelensky er på besøk i Norge.

– Vi vil diskutere styrking av forsvar, politisk og økonomisk samarbeid, og vår felles fremtid i Europa, skrev han videre.

Zelenskyj og Støre skal ha møter der Norges videre støtte til Ukraina blant annet er tema. Det blir også et nordisk toppmøte med president Zelenskyj.

– Jeg ønsker Volodomyr Zelenskyj varmt velkommen til Norge. Nå ser jeg frem til å møte og ha samtaler med ham, skriver Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Han skal også bli mottatt av kongen i audiens, der dronningen, kronprinsen og kronprinsessen også vil være til stede. Det skriver kongehuset på sine sider.

Presidenten skal også besøke Stortinget og tale til stortingsrepresentantene.

Norge har vært en viktig bidragsyter til Ukraina.

En alvorstynget ukrainsk president talte mandag til pressen i Washington D.C Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Det er blant annet lovet støtte verdt 1,7 prosent av brutto nasjonalprodukt, det er per nå ingen land som gir mer enn det.

– Norge fortsetter å støtte Ukrainas forsvarskamp. Vi gir Ukraina sterk og langvarig støtte i deres kamp for frihet og demokrati. Det er viktig også for vår frihet og sikkerhet, skriver Støre videre.

I løpet av de neste fire årene skal Norge gi 75 milliarder kroner til Zelenskyj og Ukraina.

Tor Bukkvoll er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Det er interessant at han kommer til Oslo. De nordiske landene har vært veldig tydelige på at man skal gi våpenhjelp til Ukraina, sier Bukkvoll.

I NORGE: President Zelenskyj landet på Oslo lufthavn like etter klokken 08 onsdag morgen. FRA USA: Den ukrainske presidenten kommer til Norge etter at han i går var i USA og møtte president Joe Biden. MOT OSLO: Svært mange biler med blålys, inkludert sykebiler og helikopter i lufta, fulgte presidenten. GARDERMOEN: Volodomyr Zelenskyj la selv ut en video av da han ankom Norge. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tas imot av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ved regjeringens representasjonsbolig i Oslo onsdag.

Bukkvoll mener at den ukrainske presidenten er her for å sikre videre hjelp.

– Han er bekymret for at hjelpen i USA kan bli borte. Et større punkt her er presidentvalget i USA til neste år.

Ifølge sjefforskeren kan det være en av grunnene til besøket i Norge, for å sikre europeisk hjelp fra og med neste år.

– Det er viktig for Ukraina å få hjelp fra Europa. Det blir desto viktigere.

Skjebnesvanger uke

Selv om det er presidentens første besøket i Norge, har han møtt flere norske politikere i Ukraina.

Statsminister Jonas Gahr Støre, tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og stortingspresident Masud Gharahkhani er blant dem som har besøkt Kyiv under krigen.

Det er en skjebnesvanger uke for presidenten. På EU-toppmøtet denne uken skal det stemmes over mer pengestøtte til landet.

Ungarns statsminister Viktor Orban har allerede sagt nei til å gi 50 milliarder euro i budsjettstøtte.

På USA-turné

I går var Zelenskyj i USA og møtte president Joe Biden i det hvite hus.

USA-turen var fra Zelenskyj sin side et forsøk på å hindre at Ukrainas viktigste internasjonale støttespiller reduserer støtten.

Under møtet sa Biden at USA vil gi en støttepakke til Zelenskyj og Ukraina på 200 millioner dollar.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i USA. Foto: ANNA MONEYMAKER / AFP

I en tale til et militæruniversitet i Washington mandag sa Zelenskyj at han håper han fremdeles kan stole på USA.

– Vi gir ikke opp. Putin må tape. Vi vet hva som må gjøres. De kan stole på Ukraina, og vi håper vi kan stole på dere, sa Zelenskyj.

– Drømmescenarioet til Putin

Republikanerne har nemlig blitt mer lunkne til å støtte landet med store summer.

Zelenskyj møtte blant annet de to øverste lederne i Senatet. Charles Schumer omtalte møtet med den ukrainske presidenten som «veldig sterkt».

VIKTIG STØTTESPILLER: Joe Biden og Volodomyr Zelenskyj i USA. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

– Zelenskyj gjorde det klart at Ukraina sårt trenger hjelp og at dersom de får denne hjelpen, kan de vinne krigen, sa Schumer i etterkant av møtet.

Zelenskyj sa under besøket i Washington at krangel om støtta til Ukraina er drømmescenarioet til Russlands president Vladimir Putin.