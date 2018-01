Volkswagen-sjefen beklager tester på mennesker og dyr

Studien som nylig er avdekket ble utført i USA, og er bestilt av forskningsgruppen European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector (EUGT).

Det er de tyske bilprodusentene Volkswagen, Daimler og BMW står bak EUGT. I forsøk som ble gjort i USA i 2015, ble både mennesker og dyr eksponert for gassen nitrogendioksid, som finnes i dieseleksos.

Ifølge dokumenter avisen Bild har fått innsyn i, skal Volkswagen ha hatt en ledende rolle i det omstridte forskningsprosjektet. Nå beklager Volkswagen-sjefen.

– Metodene som ble brukt av EUGT i USA var gale, de var uetiske og frastøtende. Det hadde ingenting, slett ingenting med interesserepresentasjon eller vitenskapelig oppklaring å gjøre, sa konsernsjef Matthias Müller i Volkswagen, under en tale i Brussel mandag kveld, ifølge Der Spiegel.

New York Times avslørte i januar 2018 at aper innesperret i et lufttett rom ble eksponert for eksos fra en Volkswagen Beetle i 2014. Nå viser det seg at også mennesker har deltatt tester. Foto: Frank May, P3472 Frank May / NTB scanpix

Har satt i gang intern etterforskning

– Det gjør meg vondt at Volkswagen, som en av representantene for EUGT, var delaktig i denne virksomheten. Det finnes ting en simpelthen ikke gjør. Nå må «alle nødvendige konsekvenser» bli trukket, sa Volkswagen-sjefen.

Bild skriver at Volkswagen-konsernet har satt i gang interne undersøkelser etter avsløringene.

Hensikten med studien, som aldri ble publisert, var ifølge avisen å undersøke effekten av kortvarig inhalering av nitrogendioksid hos friske mennesker.

Testene på mennesker og dyr har fått mye oppmerksomhet i Tyskland, og den tyske regjeringen har fordømt testene.

Den grønne politikeren Harald Ebner er blant dem som nå krever strengere regler for dyreforsøk i Tyskland.

Også Daimler tar «eksplisitt avstand» fra det menneskelige eksperimentet. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Flere skandaler

De tyske avsløringene kommer bare noen dager etter at avisen New York Times avslørte at aper sperret inn i et lufttett rom ble eksponert for eksos fra en Volkswagen Beetle i 2014.

Hensikten var å bevise bilens rene utslippsstandarder Bilprodusenten har allerede beklaget dette forsøket.

Den siste tids avsløringer stiller seg i rekken av en rekke skandaler knyttet til Volkswagen-konsernet de siste årene.

I 2015 ble det avslørt at selskapet hadde manipulert tallene for utslipp av nitrogendioksid fra sine biler for å komme innenfor de amerikanske kravene.