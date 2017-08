Voldtektsdømt guru venter på straffutmåling

En sikkerhetsstyrke på 30.000 holder vakt i en rekke byer og landsbyer i den indiske delstaten Haryana i påvente av straffutmåling mot en voldtektsdømt guru.

En av de 250 som ble skadet da det brøt ut opptøyer etter at guruen deres ble kjent skyldig i voldtekt. Nå får hun behandling på et sykehus i Panchkula. Foto: MONEY SHARMA / AFP

Da guruen og sektlederen Gurmeet Ram Rahim Singh fredag ble kjent skyldig i voldtekt mot to kvinner, brøt det ut opptøyer i Panchkula nordvest for hovedstaden New Delhi. 38 personer ble drept og over 250 skadd.

Frykter opptøyer

Straffutmålingen kommer i løpet av mandag, og myndighetene har utplassert et mannskap på totalt 30.000 politifolk og halvmilitære styrker i flere byer og landsbyer for å hindre nye opptøyer, opplyser delstatens politisjef BS Sandhu.

Byen Rohtak, der Singh sitter varetektsfengslet fram til straffutmålingen er klar mandag ettermiddag, er nærmest avsperret i frykt for at det også der skal bryte ut opptøyer i regi av Singhs tilhengere. Myndighetene har innført portforbud i byen Sirsa, der flere titusener av Singhs tilhengere oppholder seg ved sektens hovedkvarter.

Beredskapen er også skjerpet i nabodelstaten Punjab og i New Delhi, og over 900 tilhengere av sekten, blant dem flere ledere, er pågrepet av politiet for å hindre ytterligere vold.

30 000 politifolk og halvmilitære styrker er utplassert for å hindre opptøyer i den indiske delstaten Haryana. Foto: Manish Swarup / AP

50 år gamle Singh risikerer opptil sju års fengsel. Han leder Dera Sacha Sauda, en interreligiøs sekt som ble etablert i 1948. Sekten hevder selv å ha 60 millioner tilhengere i India og i utlandet.