Voldsomme russiske angrep dreper sivile i Ukraina

Hver gang ordet fred nevnes i Moskva, så blir det gitt en ny ordre om denne type kriminelle angrep.

Dette skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på sin twitter-konto, etter at mer en ti sivile er drept i voldsomme russiske angrep det siste døgnet.

Samtidig har han på sin Facebook-side onsdag lagt ut bilder og en video, som skal være tatt nær fronten i Bakhmut, i Donbas øst i Ukraina.

På videoen takker han de ukrainske soldatene som forsvarer byen, som er under harde angrep fra russisk styrker, de fleste leiesoldater fra den private Wagner-gruppen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sammen med soldater i Donbas. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Zelenskyj delte også ut medaljer til en del av de ukrainske soldatene og offiserene.

– Det er en ære for meg å være her i dag for å takke våre helter som forsvarer suvereniteten til vårt land sa Zelenskyj.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte soldater på fronten nær Bakhmut onsdag. Du trenger javascript for å se video. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte soldater på fronten nær Bakhmut onsdag.

Seinere på dagen besøkte den ukrainske presidenten et sykehus i området, der sårede soldater nå får behandling.

President Zelenskyj besøker fronten i Donbas dagen etter at Russlands president Vladimir Putin møtte den kinesiske presidenten Xi Jinping.

Kina har lagt fram en 12 punkts plan for fred i Ukraina, som hverken Russland eller Ukraina helt har avvist.

Ukrainas president besøkte også sårede soldater ved et sykehus i Donbas. Foto: Den ukrainske presidentadministrasjonen

Voldsomme russiske angrep

Samtidig har det onsdag vært voldsomme russiske angrep som har rammet sivile mål flere steder i Ukraina.

Minst sju mennesker ble drept i det som det ukrainske forsvaret sier var et angrep med iranskbygde droner mot byen Rzjistsjev rundt 80 kilometer sør for hovedstaden Kyiv. 18 personer ble såret, skriver Kyivs regionale militæradministrasjon på Telegram.

Minst fire mennesker ble drept i det ukrainske myndigheter sier var et droneangrep sør for Kyiv. Foto: AP

Nå i formiddag er det også offentliggjort en video som viser at det som trolig er en russisk rakett som slår ned midt i en boligblokk i industribyen Zaporizjzja sørøst i landet.

Ifølge nettavisen Ukrainska Pravda, som referer myndighetene i byen, så har minst tre raketter i dag truffet sentrale deler av byen og øyen Khortitsa ute i Dnepr-floden.

Sekretæren for byadministrasjonen i Zaporizjzjia, Anatolij Kurtev, skriver på Telegram at angrepene fortsetter og at alle må gå til tilfluktsrommene.

Han opplyser at en person er bekreftet drept i angrepet. 25 personer, blant dem også barn, er innlagt på sykehus.