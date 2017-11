Pakistans regjering ga lørdag kveld grønt lys til at landets mektige hær kan sende soldater ut i Islamabads gater for å slå ned på voldelige protester som herjer der.

Regjeringen har sagt ja til utplassere soldater for å «kontrollere lov og orden» i hovedstaden inntil videre, opplyser innenriksdepartementet lørdag kveld.

Drept av stein

Om lag 8500 politifolk og paramilitære soldater i opprørsutstyr deltok i aksjonen, som ble innledet like etter soloppgang lørdag morgen. Styrkene skjøt med gummikuler og tåregass for å fjerne de om lag 2000 demonstrantene, som svarte med å kaste stein mot politiet og sette fyr på politibiler.

Den døde politimannen ble truffet av en stein i hodet, opplyser både politiet og sykehuskilder. 93 av de i alt 139 personene som er sendt til sykehus, tilhører sikkerhetsstyrkene.

8500 politiiolk og soldater er kalt ut for å gjenopprette ro og orden i hovedstaden. Foto: Aamir Qureshi / AFP

Spredt seg til flere byer

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har protestene spredt seg til Karachi, Lahore, Rawalpindi og Peshawar.

Ifølge en reporter fra nyhetsbyrået AFP strømmet det til flere demonstranter etter at aksjonen startet.

Trær er hogd ned for å sperre veiene, og demonstrantene brant dekk for å stanse politiet.

Nekter pakistansk TV å vise bildene

Pakistanske medier fikk forbud mot å vise bilder fra stedet etter hvert som volden eskalerte.

Protesten er arrangert av islamistgruppa Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah Pakistan.

Siden 6. november har de sperret en hovedvei som hver dag blir brukt av tusenvis av pendlere, noe som har ført til lange køer og rasende pendlere.

En syk åtteåring skal ha dødd fordi en ambulanse ikke nådde fram til sykehuset i tide.

Demonstrantene krever at justisministeren må trekke seg. Foto: ABDUL MAJEED / AFP

Anklager minister for bladfemi

Demonstrantene krever at justisminister Zahid Hamid må gå av etter at eden som politikere må avlegge for å stille til valg, ble endret. De mener at eden ble omformulert slik at også medlemmer av den muslimske ahmadiyya-sekten skal kunne stille til valg, og de anklager ministeren for blasfemi.

Vedtaket om å endre eden ble raskt omgjort som følge av protestene.

Pakistanske myndigheter har fått kraftig kritikk for ikke å ha reagert mot demonstrantene tidligere.