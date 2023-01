Russland rettet en ny angrepsbølge med krysserraketter mot Ukraina lørdag, og det er også meldt om eksplosjoner i andre deler av landet, blant annet Kyiv, der luftvernet er satt i virksomhet.

Lokale myndigheter melder også at infrastruktur er truffet i Kharkiv og Lviv.

Dnipro er den fjerde største byen i Ukraina og ligger sørøst for Kyiv, ved elven med samme navn.

En ni etasjers boligblokk er truffet og har rast sammen, ifølge president Volodymyr Zelenskyjs kontor.

Så langt er det bekreftet at ni personer er drept og 64 skadd i Dnipro, melder Kyiv Post på Twitter og siterer lokale myndigheter.

Det var branner i området der blokken raste sammen etter angrepet, viser bilder fra stedet. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Blant de rammede skal det være seks barn, opplyser de lokale myndighetene om de som er kommet til sykehus fra bygget som raste sammen.

Fra ruinene av boligblokken har det også blitt hentet ut overlevende. 15 personer skal være reddet ut, sier en talsperson for den ukrainske presidenten ifølge BBC.

Redningsarbeiderne hører skrik inne fra den sammenraste bygninger, melder ukrainske medier.

Tykk tåke over byen

Lørdag kveld sier Ukrainas energiminister til journalister at de neste dagene vil bli vanskelige for landet, etter at flere deler av energiforsyningen er blitt truffet av russiske angrep.

– Rakettangrep mot anlegg med kritisk infrastruktur pågår i Kyiv, skriver regjeringsrådgiver Kyrylo Tymosjenko på Telegram lørdag morgen.

Ifølge energidepartementet er det innført strømutkoblinger i store deler av landet på grunn av skadene på energiforsyningen.

Kyivs ordfører, Vitaliy Klitschko, sier østsiden av byen er rammet av angrep. Der befinner det seg flere kraftanlegg. Folk blir bedt om å holde seg i tilfluktsrommene.

Ordføreren i Kyiv sier at rester av innkommende missiler har falt ned i Holosiivskij-distriktet, over et område der det ikke bor folk. Ingen mennesker er rammet, sier Klitschko.

Ifølge CNN har det lagt seg en tykk tåke over mye av byen. Det gjør det vanskelig å identifisere akkurat hvor angrepet rammet. Det er foreløpig ikke meldt om skader etter angrepet.

Ukrainske myndigheter melder om eksplosjoner i Kyiv og at et russisk angrep mot infrastrukturen i byen er i gang. Du trenger javascript for å se video. Ukrainske myndigheter melder om eksplosjoner i Kyiv og at et russisk angrep mot infrastrukturen i byen er i gang.

Eksplosjonene ble hørt rundt kokken 6 lokal tid lørdag.

– Det brøt ut brann i et kritisk infrastrukturanlegg. Responsteam er på stedet. Foreløpig er det ikke rapportert om personskader, sier sjefen for Kyiv-regionens militæradministrasjon, Oleksij Kuleba.

Sist gang den ukrainske hovedstaden ble angrepet, var nyttårsaften.

Uklart hvem som står bak eksplosjonene

Det er foreløpig ikke klart om eksplosjonene skyldes angrepene eller Ukrainas luftforsvar.

Oleksandr Pavliuk, en Kyiv-basert sjef i den ukrainske hæren, sier eksplosjonene i Kyiv ikke var forårsaket av russiske angrep.

«Eksplosjonene er ikke forbundet med trusselen fra luft- eller luftforsvaret, eller til eventuelle militære aksjoner. Hvis det var en trussel ville du ha hørt alarmen. Årsaken til eksplosjonene vil bli rapportert separat», skriver Pavliuk på Telegram.

Eksplosjoner i Zaporizjzja og Kharkiv

To andre ukrainske byer rapporterer også om eksplosjoner tidlig lørdag. Offentlige ukrainske tjenestemenn sier eksplosjoner ble hørt sørøst i Zaporizjzja og nordøst i Kharkiv.

«Fienden angriper Zaporizjzja igjen. Ingen detaljert informasjon ennå om eksplosjoner eller skader,» skriver Zaporizhzhias byrådssekretær Anatolii Kurtev på Telegram.

Kharkiv-ordfører Ihor Terekhov sier at Russland har avfyrt fire S-300-missiler, hvorav to traff byen.

Et av missilene traff like ved varmekraftverket i Kharkiv, men skal ikke ha skadet kraftverket.

Advarer om nye angrep lørdag

Guvernøren i Tsjerkasy-regionen i Ukraina advarer om at Russland vil utføre massive rakettangrep senere lørdag. Han oppfordrer innbyggerne til å søke tilflukt når alarmen går.

Samtidig sier guvernøren i Mykolajiv fylke at 17 russiske bombefly har tatt av, melder nyhetsbyrået Reuters.